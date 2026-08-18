Nicolas Altmayer e Mathilde Favier morti in un incidente d'auto, chi erano il produttore e donna di Dior

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il produttore francese Nicolas Altmayer e sua moglie, Mathilde Favier, sono morti in un incidente stradale avvenuto in Francia. L’incidente si è verificato nella regione delle Deux-Sèvres, quando l’auto si è scontrata con un mezzo pesante che viaggiava in direzione opposta. Altmayer era fondatore della casa di produzione Mandarin & Compagnie insieme al fratello Eric, mentre Favier è stata dirigente di Dior Couture e considerata una delle figure più influenti del settore della moda.

Incidente ad Airvault

Grave incidente stradale lungo la provinciale ad Airvault, nella Francia occidentale. L’auto con a bordo Nicolas Altmayer e Mathilde Favier si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta.

Secondo le autorità locali, come riportano i media francesi, la loro auto stava effettuando un sorpasso quando si è scontrata con un tir.

L’incidente è avvenuto lunedì 17 agosto nella regione delle Deux-Sèvres, ma la procura locale ha atteso 24 ore per comunicare i fatti. Sul conducente del mezzo pesante è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

Chi era Nicolas Altmayer

Nicolas Altmayer è nato il 26 gennaio 1965 e al momento della morte aveva 61 anni. Conosciuto anche come attore, la sua occupazione principale era quella di produttore cinematografico. Infatti, con il fratello Eric, era cofondatore della società di produzione parigina Mandarin Cinéma, nota anche come Mandarin Films.

Sotto questa etichetta ha prodotto oltre 70 pellicole, delle quali alcune di successo internazionale come “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica” e “Brice de Nice”.

Più di recente avevano trovato il successo al botteghino in Francia “Molière”, “Cyrano e il giovane re”, “Nobody’s Son” di Safy Nebbou con Romain Duris e Grand Corps Malade, e il film biografico “Monsieur Aznavour di Mehdi Idir”.

Chi era Mathilde Favier

Mathilde Favier, 56 anni, era stata direttrice delle pubbliche relazioni presso LVMH e per lungo tempo dirigente di Dior Couture.

Anche per questo era considerata una delle figure più influenti e ascoltate del settore della moda. Di recente aveva anche pubblicato un libro dal titolo “Mathilde à Paris”.