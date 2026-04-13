Nicolas Féraud sindaco di Crans-Montana smentisce il funzionario: "Non sapevo dei problemi nei controlli"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato dai magistrati. Il primo cittadino, indagato nell’ambito dell’inchiesta sul rogo del Constellation, ha risposto alle domande dicendo di non essere a conoscenza di problematiche legate ai controlli di sicurezza nei locali. Nell’incendio di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Interrogato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud

Entrato da una porta secondaria per evitare i giornalisti, il sindaco di Crans-Montana ha risposto alle domande poste dai magistrati. Nicolas Féraud ha detto di non sapere che, a causa della carenza di personale, il Comune avesse problemi nei controlli sulla sicurezza nei locali.

“Nessuno me l’aveva detto prima della tragedia”, ha affermato il sindaco di Crans-Montana. La versione del primo cittadino, quindi, è completamente diversa rispetto a quella fornita dai funzionari.

ANSA

Féraud: “Eravamo orgogliosi del nostro servizio di sicurezza”

“Eravamo convinti che tutto funzionasse bene, siamo sempre stati orgogliosi del nostro servizio di sicurezza, citato anche come esempio nel Cantone”, ha aggiunto il primo cittadino.

Nicolas Ferraud è indagato dalla procura del Cantone Vallese per i reati di incendio, lesioni e omicidio colposi, in relazione agli omessi controlli nel locale. Secondo quanto riferito da Féraud durante l’interrogatorio, il Comune di Crans-Montana non ha mai istituito una commissione antincendio, scegliendo invece di delegarne le funzioni a un organismo intercomunale. “Non era obbligatoria e abbiamo deciso di non crearla, affidando tutto alla commissione intercomunale”, ha spiegato.

Questo organismo, disciplinato da una norma approvata dal parlamento cantonale, si occupa anche di supervisionare l’operato degli addetti alla sicurezza responsabili dei controlli nei locali.

L’audit del 2023 ignorato dal Comune di Crans-Montana

Nel 2023 il Comune di Crans-Montana aveva incaricato un audit per analizzare alcune disfunzioni organizzative, compresi i controlli di sicurezza. Tuttavia, la giunta non ne aveva seguito le raccomandazioni, ritenendolo “deludente e poco rilevante sul tema della sicurezza, ha specificato il sindaco Nicolas Féraud durante l’interrogatorio odierno.

Nel documento del 31 agosto 2023, intitolato “Sintesi di un audit sommario sul funzionamento del Comune di Crans-Montana in termini di gestione, organizzazione e comunicazione”, noto alla Giunta comunale, viene evidenziata una carenza di personale che provoca “un sovraccarico di lavoro in alcuni servizi (…) e ritardi nelle scadenze”.

Questa criticità, in particolare nel servizio di prevenzione della sicurezza, è stata riconosciuta da tutti i funzionari comunali indagati durante gli interrogatori precedenti a quello del sindaco.