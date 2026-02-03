Nicolas Giani morto a Desenzano per un tumore, l'ex calciatore aveva 39 anni: lascia la moglie e una figlia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Nicolas Giani: l’ex calciatore è morto a Desenzano del Garda, dove viveva con la famiglia. Aveva 39 anni ed era malato di tumore, un male reso noto solo nelle ultime settimane. Grande l’ondata di dolore e commozione fra i tifosi, che hanno omaggiato la memoria di Nicolas Giani inondando i social di messaggi.

Nicolas Giani è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio. Difensore centrale e terzino sinistro, originario di Como, Giani è stato un giocatore amato per professionalità e carattere riservato.

Nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome in modo particolare a due piazze: Vicenza e Ferrara. Con la maglia biancorossa del L.R. Vicenza ha disputato 108 partite ufficiali tra il 2008 e il 2012, diventando una presenza costante in difesa.

Il club vicentino ha voluto ricordarlo con una nota ufficiale: “La società L.R. Vicenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, ex giocatore del Lane che tra il 2008 e il 2012 ha collezionato 108 presenze con la maglia biancorossa. Da parte di tutto il club le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

La carriera come calciatore

Negli ultimi anni della carriera Giani era diventato un punto di riferimento della SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor Ferrara), con cui ha vissuto una delle fasi più significative della storia recente del club. Dal 2014 ha indossato la fascia di capitano guidando la squadra nel doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A, culminato nella stagione 2016-2017.

Con la maglia biancazzurra ha totalizzato oltre cento presenze, partecipando in modo diretto alla crescita del gruppo allenato da Leonardo Semplici.

La malattia è stata affrontata con grande discrezione. Fino a metà gennaio le sue condizioni di salute sono rimaste riservate, nel rispetto di una scelta condivisa con i familiari e con le persone a lui più vicine.

Solo recentemente la situazione era diventata di dominio pubblico, portando tifosi e ambienti calcistici a manifestargli pubblicamente vicinanza.

Una settimana fa, durante la partita casalinga del Vicenza contro il Cittadella, i tifosi della Curva Sud avevano esposto uno striscione con la scritta “Forza Nicolas tutta Vicenza è con te”. Giani aveva ringraziato pubblicamente per il sostegno ricevuto. Analoghi messaggi erano arrivati anche dal mondo spallino.

Nicolas Giani lascia moglie e figlia

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2022, Giani si era stabilito a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Lascia la moglie Raluca e la figlia Blanca.