Nicolás Maduro arrestato in Venezuela e rinchiuso nella "Guantanamo di New York": topi, vermi e maltrattamenti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Nicolás Maduro difficilmente sarebbe potuta andare peggio: l’ormai ex presidente del Venezuela è detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, noto come la “Guantanamo di New York”. Il carcere, l’unico gestito a livello federale nello Stato di New York, viene descritto come un buco infernale in cui si sommano degrado, violenze e carenze strutturali. Secondo numerose inchieste, i detenuti convivono con topi che circolano liberamente nelle celle, cibo scaduto o infestato da vermi, scarsa assistenza medica e un regime carcerario estremamente duro. Nello stesso carcere di trova la moglie Cilia Flores. Maduro è atteso in aula a breve.

Nicolás Maduro nella Guantanamo di New York

Il Metropolitan Detention Center è una struttura verticale, incastrata tra un’autostrada e il porto di New York.

Nonostante negli anni si siano sommate proteste, cause legali e indagini parlamentari, il Mdc continua ad essere descritto come un carcere che opera ai limiti della legalità.

ANSA

Nella foto: dimostranti salutano i detenuti del Metropolitan Detention Center di New York, dove gli immigrati sono trattenuti dall’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti

Il Metropolitan Detention Center ospita detenuti in attesa di giudizio o condannati a pene brevi, prima del trasferimento in altre strutture. Ed è il Mdc ad essere il centro di raccolta degli immigrati irregolari destinati alla remigrazione forzata, dopo i rastrellamenti dell’Ice.

Negli anni sono stati diversi i giudici disposti a ridurre le pene inflitte agli imputati per compensare le condizioni subite durante la detenzione preventiva in tale struttura.

Il carcere ha accolto nel tempo numerosi detenuti vip: da Ghislaine Maxwell (ex complice di Jeffrey Epstein) a R. Kelly, da Sam Bankman-Fried a Sean Combs (noto come “Puff Daddy”), fino a Luigi Mangione, il killer dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare.

Proprio il caso Combs ha riportato di recente l’attenzione sulle condizioni della prigione. I suoi avvocati hanno denunciato la somministrazione “routinaria” di cibo scaduto o infestato da larve, definendo la struttura “inumana” e non idonea alla detenzione preventiva.

Accuse analoghe erano emerse durante il processo a Ghislaine Maxwell, i cui legali avevano parlato di condizioni “del tutto inappropriate”, con celle sporche, ratti, servizi igienici inadeguati e alimenti avariati.

Casi di violenza al Metropolitan Detention Center di New York

La reputazione del carcere è aggravata da una lunga serie di episodi violenti. Un ex direttore lo ha definito “uno dei penitenziari federali più problematici degli Stati Uniti”, segnato da una “storia unica di cattiva condotta del personale”. Nel 2007 undici agenti penitenziari furono incriminati per aver picchiato dei detenuti e per aver coperto gli abusi con falsi rapporti. Nel 2018 un’inchiesta portò alla condanna di tre agenti per abusi sessuali.

Nel 2019 un blackout lasciò il carcere senza luce e riscaldamento per circa una settimana, durante uno dei periodi più freddi dell’anno.

Negli anni si sono verificati suicidi, omicidi e morti sospette, oltre a numerosi accoltellamenti, descritti dagli stessi detenuti come eventi quasi settimanali.

Nicolás Maduro, i capi d’imputazione

È in questo regime carcerario che è stato trasferito Nicolás Maduro, catturato in un’operazione speciale e condotto negli Stati Uniti, in attesa di comparire davanti a un tribunale federale.

Le accuse a suo carico comprendono cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l’importazione di cocaina e possesso di armi, raccolte in un atto di incriminazione di 25 pagine. Maduro dovrebbe restare al Metropolitan Detention Center fino all’avvio del processo, prima di un eventuale trasferimento in un’altra struttura.