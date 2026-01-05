Nicolas Maduro difeso da Barry Pollack ex avvocato di Assange, chi è il legale che trattò accordo con gli Usa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores si sono presentati davanti a un giudice federale a New York per la prima udienza di quella che si prospetta una lunga battaglia legale, dopo l’operazione militare statunitense che ha portato alla loro cattura. Imputato di narcotraffico e terrorismo, il dittatore venezuelano ha respinto le accuse e si è dichiarato “prigioniero di guerra”. A difenderlo c’è Barry Pollack, un dei più importanti avvocati penalisti statunitensi, noto per aver difeso Julian Assange nel caso Wikileaks.

Prima udienza a New York per Nicolas Maduro

Nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è comparso in tribunale a New York dopo essere stato formalmente incriminato per traffico di droga e terrorismo.

Assieme a lui la moglie Cilia Flores, accusata degli stessi reati: narco-terrorismo, cospirazione per importare cocaina e reati legati ad armi.

ANSA Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores

Maduro ha respinto tutte le accuse e ha rivendicato di essere ancora il capo dello Stato del Venezuela. Lo riporta la Cnn.

Il leader venezuelano, che ha parlato in spagnolo, si è dichiarato “prigioniero di guerra“. Se riconosciuto colpevole di tutte le accuse, rischia la condanna all’ergastolo.

Il leader del Venezuela difeso da Barry Pollack

Al fianco di Nicolas Maduro per questa prima udienza l’avvocato Barry Pollack, ex difensore tra gli altri di Julian Assange.

La moglie Cilia Flores è invece rappresentata da Mark Donnelly, ex procuratore del Dipartimento di Giustizia Usa.

La prossima udienza alla corte federale di Lower Manhattan, la stessa dove Donald Trump venne condannato nel 2024 per il caso Stormy Daniels, si terrà il 17 marzo.

Chi è l’ex avvocato di Assange

Barry Pollack è un avvocato di Washington, uno dei più importanti penalisti statunitensi, con 30 anni di esperienza.

Il suo caso più noto è quello legato a Julian Assange e alla lunga battaglia legale tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks.

Dopo aver vissuto per 7 anni nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e per 5 anni rinchiuso nel carcere inglese di Belmarsh, Assange è tornato in libertà nel giugno 2024, dopo il patteggiamento con la giustizia Usa.

È stato Pollack a negoziare l’accordo con il Dipartimento di Giustizia Usa che ha portato al rilascio di Assange.