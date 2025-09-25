Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere, Carla Bruni al suo fianco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere nell’ambito del processo sui presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007. Il tribunale di Parigi lo ha invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita. Al fianco di Sarkozy in tribunale la compagna Carla Bruni.

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere

Si è chiuso giovedì 25 settembre al tribunale di Parigi il processo di primo grado a carico di Nicolas Sarkozy e suoi collaboratori per il caso dei presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007.

L’ex presidente francese è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e prosciolto dalle accuse di corruzione e appropriazione indebita.

Getty/Alain Jocard Nicolas Sarkozy in tribunale a Parigi con la moglie Carla Bruni

Due ex collaboratori di Sarkozy, Claude Gueant e Brice Hortefeux, sono stati riconosciuti colpevoli di corruzione (il primo) e di associazione a delinquere (il secondo).

Pena di 5 anni di carcere

La pena per Sarkozy non è stata ancora comunicata, ma quella prevista per il reato di associazione per delinquere è di 5 anni di carcere.

La procura aveva chiesto una condanna a sette anni di carcere per l’ex presidente francese, 70 anni.

Sarkozy ha attesto la lettura della sentenza con al fianco la moglie Carla Bruni. Con loro in tribunale anche i tre figli dell’ex presidente.

Il caso dei finanziamenti illeciti dalla Libia

Nicolas Sarkozy era finito a processo per il caso dei presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la campagna elettorale delle presidenziali francesi del 2007, che vinse al ballottaggio.

L’ex presidente francese era accusato di aver accettato senza dichiararli fondi per la sua campagna elettorale provenienti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi.

Poco dopo la sua elezione nel 2007, Sarkozy ricevette Gheddafi, 34 anni dopo la sua ultima visita di Stato in Francia.

Secondo l’accusa ci sarebbe stato un accordo tra Gheddafi e Sarkozy: soldi per la campagna elettorale in cambio di favori diplomatici e commerciali e del sostegno nel riabilitare l’immagine internazionale del dittatore libico.

L’ex presidente ha sempre negato tutte le accuse, sostenendo che si tratti di una vendetta di alcuni ex funzionari libici per il suo appoggio all’azione militare che portò nel 2011 alla caduta del regime.

Gli altri processi

Quello appena concluso è uno dei diversi processi che vedono o hanno visto coinvolto Nicolas Sarkozy.

L’ex presidente francese è già stato condannato definitivamente a tre anni di carcere (uno ai domiciliari e due sospesi con la condizionale) per corruzione e traffico di influenze nel cosiddetto caso “intercettazioni”.

Inoltre è stato condannato a un anno, sempre per corruzione, al processo sul caso “Bygmalion” riguardante il finanziamento della sua campagna presidenziale del 2012. La sentenza della Cassazione sul suo ricorso è attesa a ottobre.