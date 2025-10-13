Nicolas Sarkozy in carcere dal 21 ottobre a Parigi, dove sconterà i 5 anni l'ex presidente della Francia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura finanziaria di Parigi ha notificato all’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy che la sua carcerazione, in seguito alla condanna a cinque anni di reclusione, inizierà il 21 ottobre. In quella data dovrà presentarsi alla prigione della Santé a Parigi. I suoi legali avrebbero però già preparato una richiesta di scarcerazione.

Sarkozy in prigione a Parigi

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy dovrà scontare i cinque anni di carcere a cui è stato condannato nella prigione della Santé a Parigi, a partire dal 21 ottobre.

È quanto è stato notificato allo stesso Sarkozy dalla procura finanziaria di Parigi, che ne ha chiesto e ottenuto la condanna. Sarkozy ha 70 anni ed è stato presidente della Repubblica dal 2007 al 2012.

ANSA Nicolas Sarkozy e la moglie Carla Bruni

La Santé è una delle più famose carceri francesi e tra le più antiche ancora in attività. È stata costruita nel 1867, nel XIV arrondissement di Parigi, dove sorgeva una casa di cura, da cui prende il nome.

La richiesta di scarcerazione

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, gli avvocati di Sarkozy avrebbero già pronti i documenti per la richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese, che verrà inviata alle autorità non appena Sarkozy stesso entrerà in carcere.

Gli avvocati difensori dell’ex presidente potranno infatti chiedere immediatamente le misure alternative alla detenzione per il loro assistito, perché Sarkozy ha più di 70 anni ed è quindi considerato vulnerabile dalla legge francese.

Se la richiesta fosse accolta, Sarkozy potrebbe ottenere gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico o anche la libertà condizionata. Per i detenuti con meno di 70 anni, questa richiesta può essere avanzata solo dopo aver scontato metà della pena.

Perché Sarkozy è stato condannato a 5 anni

Lo scorso 25 settembre il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy per associazione a delinquere. Secondo la sentenza, l’ex presidente avrebbe finanziato la sua campagna elettorale del 2007 grazie a fondi illeciti del dittatore libico Muammar Gheddafi.

Lo stesso tribunale ha assolto Sarkozy dalle accuse di corruzione passiva, appropriazione indebita di fondi pubblici e ricettazione. L’ex presidente ha continuato a ribadire la sua innocenza anche dopo la condanna, dichiarando:

Se vogliono assolutamente che io dorma in carcere, ebbene dormirò in carcere, ma con la testa alta. Io sono innocente. Questa ingiustizia è uno scandalo. Non mi scuserò per qualcosa che non ho commesso. Naturalmente, farò appello.