Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata nel caso Ruby per induzione alla prostituzione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti. L’ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata nell’ambito del processo Ruby bis. Il provvedimento, arrivato per motivi umanitari, è stato firmato nelle scorse settimane dopo aver ricevuto il parere positivo del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Nicole Minetti condannata nel caso Ruby

Nicole Minetti ha ricevuto il provvedimento di grazia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La donna era stata condannata, in via definitiva, a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis.

ANSA

La misura è arrivata con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore capo della Corte d’Appello. La notizia della grazie è stata riportata dal Fatto Quotidiano e dalla trasmissione Mi Manda Raitre.

Grazia alla Minetti, le motivazioni del Quirinale

In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicole Minetti, sono state fonti del Quirinale a precisare le motivazioni.

Le fonti hanno ricordato che “la concessione dell’atto di clemenza, in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere, si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”.

Le stesse fonti hanno poi aggiunto: “La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”.

Nicole Minetti e il caso Ruby

Nicole Minetti, eletta consigliera regionale in Lombardia nel 2011, conosceva Silvio Berlusconi.

Nel 2010 andò in questura a Milano per sottoscrivere l’affido di Ruby, che era stata trattenuta (all’epoca era minorenne) in quanto sospettata di furto ed era priva di documenti di riconoscimento.

La richiesta a Nicole Minetti arrivò direttamente da Berlusconi, che all’epoca era presidente del Consiglio.

Nicole Minetti fu poi condannata, nel 2013, per sfruttamento della prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis.

La grazia quindi arriva dopo un percorso giudiziario concluso e va a modificare gli effetti delle condanne per “ragioni umanitarie”. Da parte di Nicole Minetti, che oggi risiede all’estero, non è ancora arrivato nessun commento.