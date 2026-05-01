Nicole Minetti, parla la coppia che voleva crescere il bambino in Uruguay: "Gli facevamo anche le feste"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una coppia uruguaiana racconta di aver ospitato e cresciuto per almeno due anni il bambino poi adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Secondo la loro versione, era stato creato con lui un legame forte, e le pratiche di adozione erano state già avviate, prima che il minore venisse assegnato alla coppia italiana.

Nicole Minetti, il racconto della coppia uruguaiana

Nuovi spunti emergono attorno al caso dell’adozione del bambino uruguaiano da parte di Nicole Minetti e dell’imprenditore Giuseppe Cipriani.

A riaccendere il dibattito è stata un’intervista trasmessa dall’emittente uruguaiana Telenoche, nella quale una coppia residente nella zona di Maldonado ha raccontato di aver ospitato il piccolo per lungo tempo prima che venisse affidato alla coppia italiana.

IPA

Il bambino per due anni in un’altra famiglia

Secondo quanto riferito nell’intervista, i fatti risalirebbero al 2019. La coppia sostiene di aver instaurato un forte legame con il bambino, che all’epoca aveva circa tre anni e frequentava abitualmente la loro casa.

“Gli facevamo anche le feste di compleanno” hanno raccontato davanti alle telecamere, spiegando di aver iniziato un percorso di adozione che sembrava procedere positivamente.

La donna intervistata ha spiegato di essersi rivolta all’Inau, l’Istituto nazionale per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay, per ottenere informazioni sulla possibilità di adottare il bambino. Da quel momento sarebbero iniziate le verifiche richieste dalla procedura: certificati penali, colloqui psicologici, controlli economici e valutazioni sull’ambiente familiare.

Anche il marito racconta di aver partecipato ai colloqui con specialisti e consulenti incaricati dall’istituto uruguaiano. Secondo la loro versione, sarebbero stati ritenuti idonei all’adozione e avrebbero iniziato a preparare concretamente l’arrivo stabile del bambino nella loro abitazione.

L’adozione da parte di Nicole Minetti

Mentre la pratica andava avanti, il piccolo avrebbe trascorso molto tempo con la famiglia, condividendo la quotidianità e alcune festività come il Natale.

La situazione sarebbe cambiata improvvisamente quando, dopo un periodo di silenzio da parte dell’Inau, la coppia avrebbe ricevuto una telefonata con cui veniva comunicato che il bambino era stato assegnato a una famiglia straniera e che l’adozione era già stata conclusa.

“Avevamo notato uno strano silenzio dall’Inau” ha spiegato l’uomo. “Si faranno vivi, pensavamo. Un giorno, invece, arriva una telefonata: ‘Ci spiace, ma il piccolo è stato assegnato a una famiglia straniera. L’hanno già adottato”.