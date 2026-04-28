Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: "Mi fido, escludo le sue dimissioni"

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Giorgia Meloni respinge le ipotesi di dimissioni del guardasigilli Carlo Nordio per la grazia a Nicole Minetti. La presidente del Consiglio ha commentato il caso che vede l’ex consigliera regionale in Lombardia al centro di un intricata disputa tra il Quirinale, il ministero della Giustizia e la procura generale di Milano. “Mi fido del ministro Nordio” ha dichiarato la premier, mentre l’ex igienista mentale si è difesa smentendo le accuse contro di lei emerse nelle ricostruzioni di stampa.

Gli accertamenti sulla grazia a Nicole Minetti

Travolta dalle richieste di dimissioni di Nordio dalle opposizioni, Giorgia Meloni ha risposto alle domande sul caso della grazia a Nicole Minetti, esploso dopo un’inchiesta del Fatto Quotidiano, per il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia.

Secondo le ricostruzioni del giornale, ci sarebbero presunte irregolarità sull’adozione in Uruguay di un minore con gravi problemi di salute da parte dell’ex igienista dentale.

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Circostanze sulla base delle quali Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato nei processi Rimborsopoli e Ruby bis, ha avanzato la richiesta di grazia, firmata dal Quirinale.

Le parole di Giorgia Meloni

In occasione della conferenza stampa di presentazione del Decreto primo maggio, Giorgia Meloni ha spiegato che sulla base dei nuovi elementi emersi sul caso il presidente della Repubblica ha chiesto “a chi deve fare le verifiche e quindi torniamo ovviamente alle procure generali di fare ulteriori accertamenti e io sono d’accordo sul fatto che vadano fatti ulteriori accertamenti”.

“Però non potrei dire che nell’iter di tutta la vicenda – ha poi precisato Meloni – ci sia stato fino ad oggi qualcosa di errato, di particolare, di strano, di curioso rispetto a quello che è accaduto per le altre richieste che sono state lavorate in questi anni”. Forse ti può interessare Grazia a Nicole Minetti è un caso, lettera del Quirinale al Ministero della Giustizia per "verifiche urgenti" Grazia a Nicole Minetti: il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Verifiche in 24 ore

Chiarendo di aver appreso di tutta la vicenda attraverso la stampa, la presidente del Consiglio ha poi affermato di aver sentito il ministro Carlo Nordio al telefono per chiedergli conto della lettera del Quirinale, sottolineando di escludere “ad oggi le dimissioni del ministro” della Giustizia.

“È ovvio che il Ministero difficilmente potesse sapere qualcosa che non sapeva la procura generale. Poi possiamo dire che in Italia c’è sempre un capro espiatorio che è il Governo italiano” è stata la risposta piccata sui presunti errori sul caso Minetti di Giorgia Meloni.

Le parole di Minetti

Sulla vicenda si è espressa anche la diretta interessata, respingendo con una nota le accuse dell’inchiesta giornalistica.

“Sono state diffuse ricostruzioni false, gravemente lesive della mia reputazione, accompagnate dalla divulgazione di informazioni riguardanti un minore che, per legge, non avrebbero mai dovuto essere rese pubbliche, in palese violazione dei principi posti a tutela dei minori” ha scritto Nicole Minetti, sottolineando che “l’intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge”.

“Di fronte a una grave patologia che ha colpito mio figlio, io e la mia famiglia ci siamo rivolti a strutture sanitarie di eccellenza, al fine di garantire le migliori cure possibili. In tale contesto – ha chiarito ancora – è stata individuata una struttura altamente specializzata a Boston, dove mio figlio è stato sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato e complesso”.