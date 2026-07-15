Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni da inviato, "è il momento": mistero sul futuro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le Eene“. Così Nicolò De Devitiis, storico inviato del programma di Italia 1, annuncia sui social l’addio allo show. Nel salutare i colleghi, l’ormai ex iena dedica un pensiero speciale e parole di grande riconoscenza a Davide Parenti, ideatore del programma: “Mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente”. E sul suo futuro, De Devitiis dice che “è arrivato il momento di provare a diventare grandi”.

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene

Dopo 12 anni da inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis lascia la storica trasmissione diItalia 1che lo ha fatto diventare un volto noto della tv.

Lo ha annunciato lui stesso con un lungo post su Instagram in cui ripercorre i suoi anni da iena, a partire dalla prima foto scattata in completo nero, nel 2014.

“Finisco da dove ho cominciato, con la prima foto che pubblicai da iena, per annunciare nel 2014 il mio primo servizio in onda”, esordice De Devitiis. “Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene“.

L’annuncio di De Devitiis sui social

“Questa per me è stata ‘La’ scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali”, scrive l’ormai ex iena.

“In questi anni ho avuto il tempo di fare le elementari, medie e liceo.. ora, è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università. Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo”.

“Era da mesi – racconta – che da solo nel letto, prima di andare a dormire, scorrevo queste foto e pensavo da dove sono partito, con la mia bici nel 2014, e dove sono arrivato”.

“A quante ne abbiamo passate: incontri, difficoltà, sacrifici, cadute, frattura di 2 vertebre (per proteggere il microfono che mi voleva esser tolto), pianti, sorrisi, soddisfazioni, gioie…e non vi nego che mi scendeva sempre una lacrima. Come d’altronde adesso mentre sto scrivendo di getto questo messaggio”.

“Saluto il posto più vero e onesto della tv – continua – dove ho avuto l’onore di crescere, imparare un mestiere e che mi ha dato la possibilità di conoscere ed intervistare persone speciali”.

Il ringraziamento a Davide Parenti

Nicolò De Devitiis passa quindi a ringraziare colleghi, autori, operatori del programma e tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa avventura, “uno più bravo dell’altro, fonte di stimoli continui”.

L’ormai ex inviato de Le Iene dedica un pensiero speciale all’ideatore del programma, Davide Parenti: “Mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente dopo aver letto quella mail di maggio 2014 dove un giovane commesso 23enne romano ti si proponeva”.

“Subito hai creduto in me mettendomi alla prova continuamente e rendendomi ciò che sono ora, ti voglio bene”.

Mistero invece sul futuro di De Devitiis: “È arrivato il momento di provare a diventare grandi“, si limita a dire. “Quando tra un po’ di tempo tornerò con la prossima avventura spero di ritrovarvi qui al mio fianco come da 12 anni a questa parte”.