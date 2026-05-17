Nicolò Galasso, l’intervista all’attore: “Recitare è dimenticarsi di sé per qualche istante”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nelle conversazioni più autentiche, in cui l’intervista smette di essere un semplice scambio di domande e risposte. Succede quando l’attore smette di raccontare soltanto il personaggio e, quasi senza accorgersene, comincia a raccontare se stesso. È quello che accade parlando con Nicolò Galasso. In Lapponia, I Love Iù, il film in onda su Rai 1 la sera del 17 maggio, Nicolò Galasso interpreta Antonio, un ragazzo che vive di impulsi, di slanci improvvisi, di fragilità mascherate da leggerezza. Un ragazzo che parte senza sapere davvero dove stia andando, convinto di affrontare un viaggio breve e ritrovandosi invece davanti a qualcosa di molto più grande: il silenzio, la distanza, la natura, il tempo. Ma soprattutto se stesso. E forse è proprio qui che il film trova il suo centro emotivo. Perché dietro la commedia, dietro gli scontri culturali, le dinamiche tra amici e l’ironia che attraversa il racconto, emerge lentamente una riflessione molto più profonda: quella sul vuoto che ciascuno cerca di riempire, sul bisogno di appartenenza, sulla paura di restare fermi mentre tutto intorno cambia. Parlando con Nicolò Galasso per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si ha spesso la sensazione che quel viaggio in Lapponia non sia stato soltanto un’esperienza cinematografica, ma anche un attraversamento personale. Nei suoi ragionamenti ritorna continuamente il tema della ricerca: ricerca di un’identità, di un equilibrio, di una forma di verità che non abbia necessariamente bisogno di essere gridata. C’è qualcosa di estremamente contemporaneo nel suo modo di raccontarsi: la consapevolezza di appartenere a una generazione costretta a mostrarsi sempre, continuamente esposta, ma allo stesso tempo profondamente affamata di autenticità. E allora il successo, la notorietà, i follower, sembrano quasi restare sullo sfondo. Perché Nicolò Galasso parla soprattutto di connessioni umane, di empatia, di inquietudini, di sogni che resistono nel tempo. Parla della recitazione non come di un rifugio, ma come di uno spazio sospeso in cui, per qualche istante, si può smettere di sentire il peso di se stessi. E forse è proprio questo che colpisce di più: la lucidità con cui riesce ad abitare le sue fragilità senza trasformarle in una posa. C’è un’immagine che ritorna spesso nei suoi ricordi: un bambino davanti a una televisione, circondato da videocassette, che guarda gli stessi film in continuazione e sogna di entrarci dentro. In fondo, tutto sembra essere rimasto lì. Nella meraviglia ostinata di chi continua a inseguire qualcosa senza sapere fino in fondo dove lo porterà. Forse è per questo che questa conversazione non parla soltanto di cinema. Parla di identità, di paura, di ambizione, di solitudine. E di quella strana necessità che hanno alcuni esseri umani di mettersi continuamente in discussione pur di sentirsi vivi. Sul fondo, resta la Lapponia: immensa, silenziosa, quasi irreale. Un luogo lontanissimo da Napoli eppure capace, paradossalmente, di avvicinare tutti alla parte più nuda di se stessi.

Chi è Antonio per Nicolò Galasso?

“Antonio, per me, è un ragazzo che vive alla giornata. Ha un legame affettivo molto forte con Carmine: li vediamo da bambini mentre giocano insieme e, secondo me, questo racconta molto bene quell’amicizia che nasce nell’infanzia e che poi si porta avanti nel tempo. È anche qualcosa di raro, perché spesso, crescendo, si prendono strade diverse. Invece loro riescono a mantenere quel legame e Antonio, per me, rappresenta proprio un’amicizia che resiste negli anni. Ma Antonio è anche alla ricerca di qualcosa che possa sorprenderlo. Una ricerca inconsapevole di qualcosa che gli permetta, in qualche modo, di cambiare condizione. Perché sì, vive senza fare troppi programmi, ma allo stesso tempo lo vediamo insoddisfatto, molto legato agli aspetti materiali. Lo si vede nella scena della scommessa, quando parla di soldi. Non è un ragazzo che ha un sogno preciso. È un ragazzo che, vivendo alla giornata, accetta persino un viaggio che pensa debba durare poche ore e che invece si trasforma in un’esperienza di due mesi”.

Due mesi in una terra lontanissima dalla sua. Anche molto divertente. E qui nasce subito una domanda per Nicolò attore: c’era il desiderio di scrollarsi di dosso tutti quei personaggi pesanti che le hanno affidato negli anni?

“No, c’era sicuramente la voglia di mettermi in gioco in una chiave più comica. Però, in realtà, sono molto legato ai personaggi drammatici. Devo dire che mi sono trovato bene anche nel registro comico, nel riuscire a giocare con certe dinamiche e a starci dentro. È stata una grande occasione per me”.

Perché?

“Perché si trattava comunque di un personaggio reale. L’aspetto bello di questa commedia è che si basa sulle situazioni e non sulle battute. È diventato quasi un gioco trovare tutte quelle dinamiche che nascevano tra noi e che potevano diventare divertenti”.

Voi tre attori protagonisti come vi siete trovati?

“Con Erasmo Genzini e Gennaro Lucci ci siamo trovati subito ed è stata una sensazione molto bella, anche perché ci siamo conosciuti il giorno stesso della partenza per la Finlandia. Dopo quattro giorni, avevamo già iniziato le riprese. Quindi sì, è stato un rapporto nato immediatamente, o ci prendevamo o ci prendevamo (sorride, ndr)”.

Vi siete ritrovati in una terra lontana da quella a cui siete abituati, in un Paese in cui si parla una lingua molto difficile. Immagino che l’unica vera salvezza fosse l’inglese, che vi ha aiutato a relazionarvi con gli altri attori. Ma dal punto di vista umano, che esperienza è stata la Finlandia?

“È stata un’esperienza intensa, perché ho vissuto qualcosa che non avevo mai provato prima. Vedere il sole ventiquattr’ore su ventiquattro e restare immerso nella natura per così tanto tempo è stato molto particolare. E poi non c’era nemmeno un grande scambio con le persone del posto, perché nel periodo in cui abbiamo girato la Finlandia era molto meno popolata rispetto alla stagione turistica invernale. Ci trovavamo davvero in queste lande desolate, bellissime, quasi completamente soli. Passeggiavamo in questi paesaggi immensi e silenziosi, praticamente faccia a faccia con gli abitanti del posto: renne, scoiattoli e zanzare. Abbiamo incontrato pochissime persone”.

Stare così a lungo lontano dal mondo a cui era abituato l’ha portata anche a interrogarsi su chi sia Nicolò, come giovane uomo? E su quale percorso voglia intraprendere come attore? Perché quando si resta soli così a lungo, in un luogo che non appartiene alla propria quotidianità, la riflessione inevitabilmente arriva.

“Sì, sicuramente mi ha portato a riflettere molto e a diventare ancora più introspettivo. Non che normalmente non lo sia, però nella quotidianità, quando vivi nel tuo ambiente e hai la tua routine, tutto è diverso. In un posto come la Finlandia, soprattutto la Lapponia, quindi la parte più a nord, inizi davvero a riflettere di più. Forse anche meglio, perché mi sono accorto che, avendo meno persone attorno e meno stimoli esterni che ti travolgono continuamente, i pensieri assumono una fluidità diversa. Ho avuto la sensazione di vivere pienamente ogni istante. Certo, avevamo i telefoni, ma una volta usciti dall’albergo era quasi come se non esistessero più. Si era completamente a contatto con la natura. E allora inevitabilmente si inizia a pensare. Rifletti su tutte le possibilità e sulle prospettive future. In qualche modo, ho intravisto un futuro diverso”.

Futuro diverso. Allora, se oggi le chiedessi che attore è Nicolò Galasso? Saprebbe rispondere?

“È un attore, spero, bravo (sorride, ndr). Spero che questa, come altre esperienze, possa soltanto aumentare la possibilità di diventare bravo, anzi bravissimo”.

Diventare bravo o bravissimo è legato anche a un’altra parola che a me piace molto: ambizione. Quanta ce n’è in lei?

“Sono molto ambizioso. Però sono anche molto legato ai percorsi di crescita. Credo molto nella formazione continua, nello studio costante. E soprattutto credo molto nella comunicazione che nasce tra le persone, quindi nell’empatia. È un aspetto che ricerco continuamente nello studio: riuscire a essere diretti e creare subito una connessione con l’altro, così da comprendersi davvero. È ciò che cerco anche nel lavoro attoriale”.

US Film: Zaccaria Comunicazione

Lei ha iniziato prestissimo. Magari nell’immaginario comune si pensa che tutto sia partito con Mare Fuori, ma non è così. Prima ci sono stati molti altri lavori. Che cosa la spingeva verso la recitazione? Quale caos interiore sentiva di avere dentro di sé, al punto da volerlo trasformare in arte?

“Il caos che sentivo era quello di trovare il mio posto. In realtà ho sperimentato molte strade nella vita, ma sempre avendo la recitazione come punto di partenza, perché già a otto anni avevo deciso che avrei fatto questo mestiere. Nel frattempo, però, ho sentito il bisogno di esplorare altro. Ho studiato violoncello per un periodo, mi sono dedicato a passioni differenti. Ma alla fine mi sono reso conto che questo lavoro riusciva a colmarmi completamente. Con il desiderio continuo di restare in scena, creare nuovi progetti, immaginare idee diverse da sviluppare e proporre. Quando rifletto su questa domanda, rivedo il bambino che ero davanti alla televisione, con le videocassette. Guardavo gli stessi film in continuazione e sognavo, in qualche modo, di entrarci dentro. E alla fine, in parte, è successo davvero”.

Era una passione che le era stata trasmessa oppure nasceva direttamente da lei?

“Devo dire che la passione per il cinema nasce direttamente da me. Per il teatro, invece, ho avuto un grande maestro: mio padre. È stato il mio primo insegnante e la persona a cui devo gran parte di questo percorso. La prontezza, forse anche la rapidità, oltre alla fortuna, con cui sono riuscito a trasformare tutto questo in un vero mestiere. Ma soprattutto mi ha insegnato fin dall’inizio che si trattava di un lavoro vero e proprio e che, come tale, andava affrontato con i suoi aspetti positivi e le sue difficoltà”.

A proposito di difficoltà: avendo avuto così vicino il modello e l’esperienza di suo padre, non ha mai avuto paura che questo mestiere potesse farle male in qualche modo? Non parlo della paura di non lavorare, ma del fatto che questo mestiere porta spesso a confrontarsi con parti di sé che magari non si vorrebbero esplorare.

“No. Credo che certi lati più oscuri li affrontiamo tutti nella vita, indipendentemente dal mestiere che facciamo. Forse la recitazione accelera il confronto con alcuni pensieri e con alcune parti di sé, ma non penso che debba intimorirci. Al contrario, dovrebbe stimolarci a comprendere di più. Alla fine, ciascuno capisce ciò che lo colpisce più profondamente e riconosce ciò da cui non può sottrarsi. È un percorso che si affronta per l’arte, per tutto ciò che ne può nascere. Per questo credo che indagare se stessi abbia una doppia funzione: da una parte permette di conoscersi meglio, dall’altra di capire come smuovere le proprie emozioni più profonde. Personalmente preferisco utilizzare la seconda, ma con piena consapevolezza della prima”.

Invece, dal punto di vista pratico, non ha mai avuto timore della precarietà che questo mestiere comporta?

“Sì, sicuramente. Però devo dire di essere stato anche fortunato. Quando ho detto a mio padre che volevo fare questo mestiere, sono andato avanti come un treno. Non ho mai percepito davvero il pericolo dietro l’angolo. Ovviamente esiste un rischio, ma personalmente non riesco a definirlo tale per come l’ho vissuto io. Mi sembrerebbe anche un po’ ipocrita parlare di questo tipo di sofferenza. Il rischio esiste, assolutamente. È un lavoro che oggi c’è e domani potrebbe non esserci più”.

Però, fortunatamente, facendo gli scongiuri, non è ancora il suo caso.

“Non lo è stato. Per questo non mi sento di affrontare l’argomento in maniera troppo approfondita o personale”.

Però c’è un altro tema di cui può parlare in maniera approfondita, anche per capire quali effetti comporti. Lei conosce il successo. O meglio, quello che tutti definiscono tale: il successo con la “S” maiuscola, fatto di follower, fama e notorietà. Era quello il traguardo a cui aspirava oppure per lei il successo ha un significato diverso?

“Credo che una persona abbia successo nel momento in cui riesce a fare ciò che ama e riesce anche a farlo bene. Poi esiste anche quell’altra forma di successo, quella delle persone che ti riconoscono per strada. E naturalmente fa piacere, perché ti senti riconosciuto per ciò che hai fatto. Significa che hai condiviso qualcosa con qualcuno e, secondo me, questo è il fine ultimo di questo mestiere. Nel momento in cui riesco a trasmetterle ciò che voglio raccontare e ci ritroviamo entrambi toccati nello stesso istante e nello stesso modo, credo che quella sia la realizzazione più grande. Tutto il resto, poi, è una derivata naturale di questo”.

Ha mai avuto paura che quel personaggio di Mare Fuori potesse in qualche modo incasellarla in una tipologia precisa di racconto? Penso, per esempio, a Marco D’Amore con Gomorra. Per anni c’è stato il rischio che venisse identificato soltanto con Ciro.

“Ho fatto Mare Fuori pur non essendo napoletano e ho lavorato su tutto ciò che quel ruolo richiedeva: interpretare un ragazzo napoletano di buona famiglia che poi cambia profondamente nel corso della storia. Però, sinceramente, non ho mai pensato troppo al rischio di essere incasellato. I personaggi si costruiscono. E non mi sono mai percepito chiuso dentro un unico ruolo. Anzi, cerco sempre di riscoprirmi ogni volta che leggo qualcosa. Anche quando non si tratta di una sceneggiatura: magari leggo un libro e immagino come potrei rendere quel personaggio, come potrebbe muoversi, parlare, vivere. Mi piace pensare che noi attori possiamo abitare tutte le possibilità di noi stessi. Per questo non mi vedo confinato dentro un’unica dimensione. Mi vedo piuttosto pronto a spostarmi continuamente, alla ricerca di nuove possibilità”.

Lo diceva all’inizio, Lapponia, I Love Iù è anche una storia di amicizia. Oggi chi sono gli amici di Nicolò Galasso?

“Ho un’amicizia molto importante che coltivo ormai da tanto tempo, ed è quella con Giacomo Giorgio. Mi piace pensare che sia un legame speciale. Condividiamo la stessa passione. Ci siamo incontrati grazie al lavoro, ma naturalmente un’amicizia non si basa soltanto su una passione comune. È fatta di molte altre sfumature”.

Antonio, il suo personaggio, è molto dipendente dalla madre. È riuscito a comprendere questo aspetto del suo carattere?

“Sì, ed è anche uno degli elementi più comici di Antonio. È quasi ossessionato da questa madre che lo chiama continuamente per sapere se ha mangiato, se si è coperto abbastanza e tutte queste attenzioni qui”.

Sua madre non la tempesta di telefonate per sapere se ha mangiato, vero?

“No, ci sentiamo perché, ovviamente, la mamma è sempre la mamma e ci vogliamo bene, ma di certo non per ricordarmi di mangiare (sorride, ndr) ”.

Per fare questo lavoro è andato via di casa, un po’ come accade a tutti. Quale pensa sia stato, da questo punto di vista, il sacrificio più grande? Perché è vero che siete privilegiati e che non salvate vite, però i sacrifici esistono. Qual è stata la rinuncia più importante che ha dovuto affrontare per inseguire questo percorso?

“Faccio fatica a usare la parola ‘sacrificio’. Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per amore di questo mestiere. Quindi sì, sicuramente ci sono state delle rinunce, ma non saprei indicarne una in particolare. Quando lavori a un progetto, inevitabilmente metti da parte una parte della tua vita, perché sei lontano da casa e dagli affetti più importanti, dalle persone che fanno parte della tua quotidianità. Però credo sia una rinuncia che le persone che ti vogliono bene riescono a comprendere. E penso che, in questi casi, il sacrificio sia condiviso: lo affronti tu, ma anche chi ti sta vicino lo vive con affetto”.

Se il luogo in cui dorme, la sua stanza, la sua camera da letto, potesse raccontarmi qualcosa di Nicolò, che cosa direbbe?

“Non ho una stanza a cui lego i miei pensieri. Non ho mai associato riflessioni a un luogo preciso. Le ho sempre collegate più alla mente o comunque a spazi aperti. Però mi piace pensare a quel piccolo televisore e a quel bambino ossessionato dai film che guardava. Mi piace pensare al sogno che si vedeva nei suoi occhi. Quel sogno di fare sempre di più è rimasto costante”.

Non ha mai temuto che questo sogno potesse toglierle un po’ di spensieratezza?

“Probabilmente sarà anche successo, però non lo ricordo. Quindi le direi che, se è accaduto, è durato davvero pochissimo”.

Qual è il primo ricordo che conserva di sé come attore? Perché, se si custodisce un ricordo, significa che quel ricordo ha un valore particolare.

“Ricordo la prima volta che ho letto una sceneggiatura. Pensavo a come sarebbe stato girare quel progetto. Avevo questa immagine di me che leggeva la sceneggiatura e, nello stesso momento, vedeva già il film prendere forma. È questo il ricordo che conservo”.

Però, inconsciamente, questo suggerisce anche altro. Lei sogna soltanto di fare l’attore?

“Ad oggi sì”.

Quando una persona che legge una sceneggiatura e immagina già come sarà il film, nell’immaginario comune si chiama regista, non attore.

“Sono molto ambizioso… vedremo. Credo di non avere ancora le idee del tutto chiare, oppure forse non ho ancora l’età giusta per capirlo. Non saprei oggi sinceramente risponderle”.

Sul piano personale, qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Nicolò ha dedicato a se stesso?

“È difficile capire quale sia davvero un gesto di tenerezza verso se stessi. Credo che nel mio caso quei gesti di tenerezza si trovino nella scrittura. Nello scrivere qualsiasi pensiero, magari dedicato a una persona cara, che forse nessuno leggerà mai”.

Mi torna sempre in mente quanto Eduardo De Filippo tenesse a sottolineare il valore terapeutico della recitazione. Per lei la recitazione è stata terapeutica?

“Quando sei in scena, quando sei dentro l’azione, tutto ciò che riguarda la tua vita sembra scomparire. Poi l’azione finisce e ogni pensiero ritorna insieme agli altri. Si sogna sempre di restare in quello stato. Quindi sì, fare questo mestiere è anche un modo per concedersi qualche momento lontano da se stessi”.

E, quando torna a se stesso, ha trovato risposte alle sue inquietudini oppure nuove domande?

“A volte si trovano delle risposte. Magari non per tutto, però qualche volta accade, perché inizi a considerare possibilità diverse. Però, nella maggior parte dei casi, ritornano anche tutti i pensieri che avevi prima. Magari amplificati, con una cassa di risonanza ancora più forte”.

Qualcuno una volta mi disse: “La recitazione può essere terapeutica per lo spettatore, ma l’attore poi finisce dallo psicoterapeuta”.

“Sì, però può anche succedere che un personaggio entri in sintonia con alcune fragilità personali dell’attore. E allora capita di avere la sensazione, anche senza aver fatto realmente nulla, di aver sciolto in qualche modo un nodo interiore. Può succedere. È una fantasia bellissima quella di riuscire a dimenticare tutto mentre sei in scena e poi accorgerti di averlo lasciato andare davvero anche dopo”.