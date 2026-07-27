Nicolò Pirlo figlio di Andrea replica dopo le accuse al papà: "Rumore conta più di rispetto e competenza"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche Nicolò Pirlo scende in campo al fianco del papà nel caos Nazionale. Il figlio dell’ex centrocampista è intervenuto nella bufera del ritiro della candidatura a CT dell’Italia dell’allenatore, difendendolo dalle accuse sui rapporti commerciali con uno sponsor russo che all’ex campione del mondo sarebbero costati la panchina azzurra ormai annunciata. Il 23enne ha sfogato la sua amarezza con un post, in cui ha dedicato parole di orgoglio per il padre.

La difesa di Andrea Pirlo

Il messaggio è arrivato sui social nelle ore incandescenti successive al dietrofront dei vertici della Figc sulla scelta come commissario tecnico di Andrea Pirlo, travolto dalla bufera politica per il suo contratto di ambassador con il colosso delle scommesse russo Fonbet.

È stato lo stesso campione del mondo del 2006 a annunciare il ritiro della candidatura con delle Storie su Instagram, in cui ha cercato di fare chiarezza e ha tenuto a come il suo accordo di sponsorizzazione nasca nell’ambito del suo incarico da allenatore a Dubai e sia “esclusivamente di natura commerciale e sportiva”: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono” ha scritto.

La sfogo social di Nicolò Pirlo

Sulla scia dell’amarezza del padre, Nicolò Pirlo si è lasciato andare con una lettera aperta sul suo profilo, sotto la foto di lui da piccolo sulle braccia dell’ex calciatore.

“Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone. Io so quanto ami questo lavoro – ha scritto rivolgendosi al papà – So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso”.

“Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male – ha continuato – Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai,sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica”.

I dubbi sulla compatibilità per il lavoro da agente

Prima dell’esplosione del caso del contratto con l’agenzia di scommesse russa, anche Nicolò Pirlo era stato tirato in ballo come possibile impedimento per l’approdo del padre alla panchina della Nazionale.

I motivi di inconciliabilità erano emersi in parallelo per l’attività del 23enne, collaboratore con la sede milanese dell’agenzia Gersh Sports, con la quale svolge attività di intermediazione e scouting.

I dubbi sarebbero nati alla luce di una norma federale che vieta rapporti di parentela tra chi ricopre posizioni in Figc e gli agenti sportivi e che già nel 2016 fece saltare l’incarico di Marcello Lippi come direttore tecnico della Nazionale, a causa della professione di procuratore del figlio Davide.

Un conflitto di interesse sollevato anche per Nicolò Pirlo, nonostante non abbia mai sostenuto l’esame per l’abilitazione alla professione di procuratore e non è iscritto al Registro nazionali degli agenti sportivi.