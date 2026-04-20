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Nicolò Zaniolo si sfoga sui social per i ladri in casa a Udine, non è la prima volta che subisce un furto

Ladri in casa di Nicolò Zaniolo a Udine, colpo messo a segno mentre il giocatore non si trovava in città

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

GIORNALISTA

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nicolò Zaniolo vittima di furto. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, alcuni ladri si sono introdotti nella sua casa a Udine. Lo ha riferito lo stesso calciatore attraverso due post pubblicati sul suo profilo Instagram, spiegando che non si trovava nell’abitazione nel momento in cui hanno agito i malviventi. “Magari fossi stato in casa”, ha tuonato l’atleta con un tutt’altro che velato tono minaccioso nei confronti dei delinquenti.

Udine, ladri in casa di Nicolò Zaniolo: il racconto del calciatore

“Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”, ha scritto Zaniolo in una storia Instagram.

In un secondo contenuto ha aggiunto: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato”. Il colpo, di cui non si conoscono altri particolari se non quelli forniti dal calciatore, è stato messo a segno dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese contro il Parma, match che si è disputato sabato.

Nicolò Zaniolo furtoANSA
Nicolò Zaniolo

Zaniolo, da quanto emerso, non si trovava in casa in quanto aveva deciso di passare il resto del fine settimana fuori città con la moglie e i figli.

L’attaccante 26enne vive fuori dal centro cittadino di Udine, in una zona tranquilla, dettaglio che forse ha facilitato i ladri.

Molto probabilmente, i malviventi hanno tenuto monitorata la casa del calciatore e, forse, hanno anche saputo, scandagliando i suoi account social, che non si trovava a Udine.

I precedenti furti alla famiglia Zaniolo

Non è la prima volta che la famiglia Zaniolo deve affrontare situazioni simili. Quando Nicolò vestiva la maglia della Roma, a sua madre vennero rubati l’auto e un orologio. Due anni fa, invece, fu commesso un furto nella tabaccheria di famiglia, a La Spezia.

Soltanto il mese scorso un altro giocatore di Serie A ha avuto a che fare con dei delinquenti. Una banda di sei uomini armati di pistole ha rapinato la villa di Neil El Ayanoui, calciatore della Roma, prendendo in ostaggio il centrocampista e la sua famiglia. A novembre è stato invece vittima di furto Alessandro Bastoni.

I consigli delle forze dell’ordine

Per prevenire furti in casa, la Polizia consiglia di non pubblicare sui social network foto, video o informazioni in tempo reale riguardanti vacanze e assenze in quanto spesso i professionisti del furto, proprio dalle piattaforme online, riescono a ottenere informazioni per i loro scopi.

La raccomandazione delle forze dell’ordine è di condividere i contenuti sui social solo dopo il ritorno a casa. Inoltre viene suggerito di non mostrare oggetti di valore.

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