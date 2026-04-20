Nicolò Zaniolo si sfoga sui social per i ladri in casa a Udine, non è la prima volta che subisce un furto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nicolò Zaniolo vittima di furto. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, alcuni ladri si sono introdotti nella sua casa a Udine. Lo ha riferito lo stesso calciatore attraverso due post pubblicati sul suo profilo Instagram, spiegando che non si trovava nell’abitazione nel momento in cui hanno agito i malviventi. “Magari fossi stato in casa”, ha tuonato l’atleta con un tutt’altro che velato tono minaccioso nei confronti dei delinquenti.

Udine, ladri in casa di Nicolò Zaniolo: il racconto del calciatore

“Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”, ha scritto Zaniolo in una storia Instagram.

In un secondo contenuto ha aggiunto: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato”. Il colpo, di cui non si conoscono altri particolari se non quelli forniti dal calciatore, è stato messo a segno dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese contro il Parma, match che si è disputato sabato.

ANSA

Zaniolo, da quanto emerso, non si trovava in casa in quanto aveva deciso di passare il resto del fine settimana fuori città con la moglie e i figli.

L’attaccante 26enne vive fuori dal centro cittadino di Udine, in una zona tranquilla, dettaglio che forse ha facilitato i ladri.

Molto probabilmente, i malviventi hanno tenuto monitorata la casa del calciatore e, forse, hanno anche saputo, scandagliando i suoi account social, che non si trovava a Udine.

I precedenti furti alla famiglia Zaniolo

Non è la prima volta che la famiglia Zaniolo deve affrontare situazioni simili. Quando Nicolò vestiva la maglia della Roma, a sua madre vennero rubati l’auto e un orologio. Due anni fa, invece, fu commesso un furto nella tabaccheria di famiglia, a La Spezia.

Soltanto il mese scorso un altro giocatore di Serie A ha avuto a che fare con dei delinquenti. Una banda di sei uomini armati di pistole ha rapinato la villa di Neil El Ayanoui, calciatore della Roma, prendendo in ostaggio il centrocampista e la sua famiglia. A novembre è stato invece vittima di furto Alessandro Bastoni.

I consigli delle forze dell’ordine

Per prevenire furti in casa, la Polizia consiglia di non pubblicare sui social network foto, video o informazioni in tempo reale riguardanti vacanze e assenze in quanto spesso i professionisti del furto, proprio dalle piattaforme online, riescono a ottenere informazioni per i loro scopi.

La raccomandazione delle forze dell’ordine è di condividere i contenuti sui social solo dopo il ritorno a casa. Inoltre viene suggerito di non mostrare oggetti di valore.