Niente aumento per le sigarette dal 14 ottobre, fino al 2027 crescono solo i prezzi di tabacco e sigari
Niente rincari per i pacchetti di sigarette tradizionali dal 14 ottobre. Il nuovo listino ADM colpisce solo sigari, trinciati e tabacco riscaldato (HTP). Ecco cosa cambia e cosa succederà dal 2027
- Dal 14 ottobre aumentano sigari, trinciati e tabacco riscaldato, mentre i pacchetti di sigarette tradizionali restano invariati.
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato i listini per diversi marchi storici e prodotti di nuova generazione, con rincari selettivi.
- Per le sigarette tradizionali la stretta sulle accise è rinviata al 2027, con effetti più pesanti attesi nel 2028 fino a 40 centesimi a pacchetto.
La revisione dei listini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in vigore dal 14 ottobre non tocca i classici pacchetti di sigarette. I rincari riguardano esclusivamente sigari, trinciati da rollare e prodotti a tabacco riscaldato (HTP). Per le sigarette tradizionali, la scure delle accise slitta al 2027, con un piano di aumenti progressivi fino al 2028.
- Rincari per sigari, trinciati e tabacco riscaldato
- I rincari dal 14 ottobre: cosa cambia per sigari, trinciati e HTP
- Perché l'aumento delle sigarette slitta al 2027
- Come verificare i prezzi ufficiali delle tabaccherie
Rincari per sigari, trinciati e tabacco riscaldato
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l’aggiornamento dei listini con decorrenza 14 ottobre, ma il provvedimento non prevede alcun rincaro per i pacchetti di sigarette tradizionali.
A subire il ritocco dei prezzi al rialzo sono invece altre tre precise categorie del settore da fumo: sigari, trinciati per sigarette (RYO) e tabacchi da inalazione senza combustione (HTP).
Chi fuma le bionde tradizionali può dunque tirare un sospiro di sollievo, almeno per qualche mese.
I rincari dal 14 ottobre: cosa cambia per sigari, trinciati e HTP
La tabella dei prezzi approvata dall’ADM ed entrata in vigore a metà ottobre ridisegna la struttura tariffaria per diversi brand storici e per le novità di mercato:
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Categoria prodotto
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Situazione prezzi dal 14 ottobre
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Marchi principali coinvolti nei listini
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Sigari e Sigaretti
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Aumenti e nuovi listini
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Toscano, Toscanello, Ambasciator Italico, Gurkha, Oliva
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Trinciati (RYO)
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Revisione prezzi e confezioni
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Pueblo, Golden Virginia, Drum, Marlboro RYO, Camel
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Tabacco riscaldato (HTP)
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Nuove tariffe e posizionamenti
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Terea, Heets, Fiit, Evo, Levia, Neo Sticks, Lucky Strike
Perché l’aumento delle sigarette slitta al 2027
Mentre le aliquote su trinciati, sigari e HTP sono state adeguate con decorrenza ottobre, la traiettoria di aumento per le sigarette tradizionali è programmata per il triennio successivo:
- invariabilità nel 2026: fino alla fine dell’anno in corso, la componente fiscale sulle sigarette tradizionali rimane stabile, bloccando di fatto i rincari ai banconi delle tabaccherie
- primi rincari nel 2027: Il primo scatto dell’aumento sigarette si verificherà nel 2027, quando il progressivo incremento dell’onere fiscale minimo porterà un primo adeguamento dei listini
- impatto complessivo nel 2028: La seconda tranche della riforma fiscale dispiegherà i suoi effetti nel 2028, quando i rincari cumulati sulle sigarette tradizionali potranno raggiungere fino a 40 centesimi a pacchetto
Questa strategia punta a riequilibrare il gettito fiscale e ad allineare la tassazione dei diversi derivati del tabacco, concedendo per ora una tregua ai fumatori di sigarette tradizionali.
Come verificare i prezzi ufficiali delle tabaccherie
Per conoscere l’esatto valore di vendita di ogni singola marca o formato, i consumatori possono fare riferimento unicamente ai listini pubblicati ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vengono aggiornati periodicamente sul portale istituzionale della Pubblica Amministrazione.
I tabaccai sono tenuti ad esporre e ad applicare esclusivamente i prezzi riportati nelle tabelle ufficiali in vigore: eventuali differenze tra marche diverse dipendono sia dall’aliquota delle accise sia dalle decisioni commerciali dei singoli produttori e distributori.