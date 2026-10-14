Niente aumento per le sigarette dal 14 ottobre, fino al 2027 crescono solo i prezzi di tabacco e sigari

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dal 14 ottobre aumentano sigari, trinciati e tabacco riscaldato, mentre i pacchetti di sigarette tradizionali restano invariati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato i listini per diversi marchi storici e prodotti di nuova generazione, con rincari selettivi.

Per le sigarette tradizionali la stretta sulle accise è rinviata al 2027, con effetti più pesanti attesi nel 2028 fino a 40 centesimi a pacchetto.

La revisione dei listini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in vigore dal 14 ottobre non tocca i classici pacchetti di sigarette. I rincari riguardano esclusivamente sigari, trinciati da rollare e prodotti a tabacco riscaldato (HTP). Per le sigarette tradizionali, la scure delle accise slitta al 2027, con un piano di aumenti progressivi fino al 2028.

Rincari per sigari, trinciati e tabacco riscaldato

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l’aggiornamento dei listini con decorrenza 14 ottobre, ma il provvedimento non prevede alcun rincaro per i pacchetti di sigarette tradizionali.

A subire il ritocco dei prezzi al rialzo sono invece altre tre precise categorie del settore da fumo: sigari, trinciati per sigarette (RYO) e tabacchi da inalazione senza combustione (HTP).

Chi fuma le bionde tradizionali può dunque tirare un sospiro di sollievo, almeno per qualche mese.

I rincari dal 14 ottobre: cosa cambia per sigari, trinciati e HTP

La tabella dei prezzi approvata dall’ADM ed entrata in vigore a metà ottobre ridisegna la struttura tariffaria per diversi brand storici e per le novità di mercato:

Categoria prodotto Situazione prezzi dal 14 ottobre Marchi principali coinvolti nei listini Sigari e Sigaretti Aumenti e nuovi listini Toscano, Toscanello, Ambasciator Italico, Gurkha, Oliva Trinciati (RYO) Revisione prezzi e confezioni Pueblo, Golden Virginia, Drum, Marlboro RYO, Camel Tabacco riscaldato (HTP) Nuove tariffe e posizionamenti Terea, Heets, Fiit, Evo, Levia, Neo Sticks, Lucky Strike

Perché l’aumento delle sigarette slitta al 2027

La ragione per cui i pacchetti di sigarette non subiscono rialzi in questa tornata risiede nella programmazione triennale della tassazione sul tabacco. La traiettoria delle accise definita dalle ultime manovre finanziarie ha stabilito una scaletta precisa per la quota fissa e proporzionale che grava sui prodotti da fumo.

Mentre le aliquote su trinciati, sigari e HTP sono state adeguate con decorrenza ottobre, la traiettoria di aumento per le sigarette tradizionali è programmata per il triennio successivo:

invariabilità nel 2026: fino alla fine dell’anno in corso, la componente fiscale sulle sigarette tradizionali rimane stabile, bloccando di fatto i rincari ai banconi delle tabaccherie

fino alla fine dell’anno in corso, la componente fiscale sulle sigarette tradizionali rimane stabile, bloccando di fatto i rincari ai banconi delle tabaccherie primi rincari nel 2027: Il primo scatto dell’aumento sigarette si verificherà nel 2027, quando il progressivo incremento dell’onere fiscale minimo porterà un primo adeguamento dei listini

Il primo scatto dell’aumento sigarette si verificherà nel 2027, quando il progressivo incremento dell’onere fiscale minimo porterà un primo adeguamento dei listini impatto complessivo nel 2028: La seconda tranche della riforma fiscale dispiegherà i suoi effetti nel 2028, quando i rincari cumulati sulle sigarette tradizionali potranno raggiungere fino a 40 centesimi a pacchetto

Questa strategia punta a riequilibrare il gettito fiscale e ad allineare la tassazione dei diversi derivati del tabacco, concedendo per ora una tregua ai fumatori di sigarette tradizionali.

Come verificare i prezzi ufficiali delle tabaccherie

Per conoscere l’esatto valore di vendita di ogni singola marca o formato, i consumatori possono fare riferimento unicamente ai listini pubblicati ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vengono aggiornati periodicamente sul portale istituzionale della Pubblica Amministrazione.

I tabaccai sono tenuti ad esporre e ad applicare esclusivamente i prezzi riportati nelle tabelle ufficiali in vigore: eventuali differenze tra marche diverse dipendono sia dall’aliquota delle accise sia dalle decisioni commerciali dei singoli produttori e distributori.