Niente La7 per Sigfrido Ranucci di Report, la smentita dopo i rumors: l’”unica verità” sull’incontro con Cairo

Smentite le indiscrezioni: Sigfrido Ranucci non lascia la Rai e Report per andare a La7. A parlare del possibile passaggio era stata l’agenzia LaPresse, ma successivamente fonti di La7 hanno puntualizzato che gli incontri fra Ranucci e Urbano Cairo sono stati finalizzati unicamente alla pubblicazione di un libro con la casa editrice Solferino, del gruppo Rcs. Sarebbe questa quella che viene definita come “l’unica verità”.

Sigfrido Ranucci non lascia la Rai

A La7 – come scrive Open – sottolineano che, anche volendo, non ci sarebbero margini per un nuovo Report con Sigfrido Ranucci: l’emittente ha già investito sul programma 100 minuti, condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, ex della squadra di Ranucci.

Sigfrido Ranucci, dunque, resta in Rai, dove nel campo dell’informazione è tra gli ultimi volti storici dopo la recente uscita di Monica Maggioni.

L’ipotesi di un approdo di Ranucci a La7 era stata alimentata anche dal precedente di Milena Gabanelli, fondatrice di Report, che dopo l’addio alla Rai ha collaborato con il Corriere della Sera (gruppo Rcs, presieduto da Cairo) attraverso Dataroom ed anche con il TgLa7 di Enrico Mentana, dove ogni lunedì si collega per commentare fatti e dati.

Barbara Floridia del M5S contro la Rai

L’ipotesi di un addio di Ranucci alla Rai aveva scatenato reazioni politiche: la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5S), aveva accusato i vertici Rai parlando di “un segnale devastante” e di “deriva“, ovvero dello “smantellamento progressivo del servizio pubblico e l’appiattimento totale dell’informazione ai desiderata del governo Meloni”.

Sigfrido Ranucci e il caso Sangiuliano-Boccia

Ranucci è intanto coinvolto in un’indagine della Procura di Roma, con il collega Luca Bertazzoni, per la diffusione di un audio nel caso Sangiuliano-Boccia.

Il giornalista ha difeso la scelta, parlando di notizia di interesse pubblico: il caso, ha puntualizzato Ranucci, riguarderebbe le reali motivazioni della cancellazione di un contratto e non, come contestato, interferenze illecite nella vita privata dei protagonisti.

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti ha già archiviato la sua posizione.