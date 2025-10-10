Niente Nobel per la Pace 2025 per Donald Trump, l'"ossessione" e il "grande insulto" dopo l'accordo su Gaza

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ufficiale il Nobel per la Pace 2025 assegnato a Maria Corina Machado con Donald Trump fuori dai giochi. La candidatura del presidente degli Stati Uniti non è andata a buon fine e a tal proposito si è espresso chiaramente Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto Nobel. Il capo dell’ente ha specificato, tra le varie motivazioni, l’essersi attenuti rigorosamente alle volontà e il lavoro del fondatore. Da giorni il tycoon si era più volte espresso sul meritare il riconoscimento, parlando di eventuale insulto agli Stati Uniti nel non riceverlo. L’argomento è stato anche molto dibattuto in Italia, non a caso Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato di ossessione del politico.

Cosa ha detto il presidente del Nobel su Donald Trump

Kristian Berg Harpviken, ex direttore del Peace Research Institute Oslo e ricercatore in zone di guerra, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha spiegato perché il Nobel per la Pace 2025 non è stato assegnato a Donald Trump.

Con il presidente degli Stati Uniti ha avuto diversi incontri che non hanno cambiato le decisioni della Commissione che assegna il riconoscimento.

IPA Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025

Per il direttore il testamento di Alfred Nobel parla chiaro, il premio va assegnato a chi si è distinto nell’anno precedente alla cerimonia di consegna.

Questo significa che per quest’anno va valutato principalmente ciò che è stato realizzato dal candidato nel 2024.

D’altronde il processo decisionale dura mesi, sottolinea Kristian Berg Harpviken, e il cessate il fuoco a Gaza, anche se dovesse essere definitivo, non può essere preso in considerazione per la decisione finale.

Il presidente della Commissione del riconoscimento nega ogni tipo di pressione sul comitato, compreso l’ex segretario Nato Stoltenberg, da parte del presidente per ottenere il premio.

Infine ribadisce che non ci sarà nessun passo indietro.

Per questo il premio Nobel per la Pace 2025 non andrà a Trump e resterà assegnato a Maria Corina Machado.

Il grande insulto per Trump

Prima dell’accordo su Gaza, Donald Trump, in maniera molto diretta, si era espresso già su una mancata assegnazione.

Il presidente degli Stati Uniti aveva parlato di insulto al suo popolo se non avesse ricevuto il Premio Nobel per la Pace “lo darà a qualche tipo che non ha fatto niente o ad un tizio che ha scritto un libro sulla mente di Donald Trump”.

Il tycoon avrebbe voluto che il premio fosse assegnato agli Stati Uniti per ciò che è stato fatto non solo in Medio Oriente motivando questa dichiarazione ricordando di “aver risolto otto guerre in otto mesi”.

In passato si era espresso a favore del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump anche Benjamin Netanyahu utilizzando un video pubblicato sui social e diventato virale.

Perché il presidente degli Stati Uniti non ha ricevuto il Nobel per la Pace

Oltre alle motivazioni ufficiali sottolineate da Kristian Berg Harpviken, ci sono anche diversi aspetti che hanno reso impossibile il concretizzarsi della candidatura di Trump per l’ambito riconoscimento.

Un primo accordo per la pace definitiva a Gaza non significa un annuncio ufficiale di conclusione definitiva delle ostilità, seppur un ottimo inizio.

Al centro delle considerazioni di diverse statisti e critici, ci sono anche altri due aspetti fondamentali.

In primis l’importanza del sostenere una definizione geopolitica ufficiale dello Stato di Palestina, che sarebbe un riconoscimento di dignità di un popolo e quindi strettamente legato all’attivismo per la pace a Gaza.

L’altro aspetto è il darsi da fare concretamente per far arrivare aiuti umanitari e sanitari alla popolazione palestinese.

Un’ossessione secondo Matteo Renzi

In un’intervista nel corso del programma Giletti 102.5 su Rtl, Matteo Renzi ha definito quella di Donald Trump per il Nobel per la Pace 2025 una vera e propria ossessione.

Il leader di Italia Viva ha anche spiegato i motivi di questa sua dichiarazione, secondo lui vorrebbe il riconoscimento perché lo ha avuto Obama, come una sorta di “tema abbastanza adolescenziale”.

Il politico ha anche ammesso, però, che l’accordo su Gaza non ci sarebbe stato se non ci fosse stato Trump.

A favore di un premio da assegnare il prossimo anno al Presidente degli Stati Uniti sono Matteo Salvini e Antonio Tajani.