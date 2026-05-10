Nigel Farage e il regalo da 5 milioni del magnate delle cripto, si indaga in Inghilterra dopo le elezioni

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Al centro del dibattito politico in Inghilterra si trova Nigel Farage. L’esponente del partito Reform UK dovrà rispondere riguardo i 5 milioni di sterline donatigli nel 2024 dal magnate delle cripto thailandese Christopher Harborne, poco prima della sua candidatura come parlamentare. Farage afferma si sia trattato di un regalo personale, ma la Commissione elettorale potrebbe aprire un’indagine.

I 5 milioni in dono e la legge sulle criptovalute

Nigel Farage, del partito Reform Uk che ha ottenuto 1.400 consiglieri in tutta l’Inghilterra alle recenti elezioni locali, dovrà rispondere di un regalo visto con sospetto dai rivali Laburisti.

Nel 2024, poco prima di candidarsi come parlamentare, Farage ricevette 5 milioni di sterline da Christopher Harborne, imprenditore thailandese attivo nel settore delle criptovalute.

ANSA

“Non si è limitato a prendere i soldi senza dichiararli” è l’accusa della presidente del partito dei Labour Anna Turley.

La scorrettezza di Farage starebbe, sottolinea Turley, nell’aver “annunciato una politica di riduzione delle tasse sulle criptovalute che avrebbe avvantaggiato direttamente il suo donatore segreto”.

Nigel Farage parla di un regalo personale

Nigel Farage sostiene si sia trattato di un regalo personale, senza vincoli, e di non aver commesso alcun illecito nell’accettarlo.

Il leader di Reform Uk, Richard Tice, ha difeso il collega ospite della trasmissione Sunday with Laura Kuenssberg della BBC.

“Nigel non era coinvolto in politica all’epoca. Ha rispettato tutte le leggi” ha dichiarato Tice.

Il leader di Reform Uk vede nella polemica in questione un tentativo di screditare il partito: “Il problema che abbiamo è un sistema mediatico consolidato che tenterà sempre di tutto per metterci in cattiva luce”.

Dichiarando la questione irrilevante per gli elettori, Tice ha così concluso: “Ringrazio il cielo che la persona meravigliosa che gli ha fatto questo dono sia assolutamente determinata a tenerlo al sicuro”.

La possibile indagine della Commissione elettorale

Nigel Farage sarà tenuto, nei prossimi giorni, a rispondere riguardo il regalo milionario, tenuto segreto e svelato anni dopo da un’inchiesta del Guardian.

“Francamente, 5 milioni di sterline probabilmente non bastano. I pericoli per la sua vita aumentano” è il commento di Tice.

“È assolutamente fondamentale tenere Nigel al sicuro. Lo Stato non avrebbe fornito i fondi necessari, e questa è stata una donazione personale basata sulla sicurezza”.

Cosa rischia adesso Farage

Secondo le norme del Parlamento di Westminster, Farage sarebbe stato tenuto a notificare la cifra ricevuta in dono alla commissione Elettorale.

La mancata dichiarazione dei 5 milioni potrebbe costare al leader della Brexit un’ingente multa o, peggio, l’imposizione di nuove elezioni per il suo seggio.

La situazione sembra aggravata da un’ulteriore donazione di Harborne, giunta a Farage e al suo partito nel 2025, pari a 12 milioni di sterline. Si tratta di uno dei bonifici più generosi nella storia della politica britannica.