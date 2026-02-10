Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una chiusura e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in uno storico night club di Rimini dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell’attività di pubblico spettacolo. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli disposti dal Questore per garantire la sicurezza della movida urbana e il rispetto delle normative nei locali di intrattenimento.

Controlli in un night club di Rimini

L’intervento si è svolto nei giorni scorsi in concomitanza con lo svolgimento del SIGEP presso la Fiera di Rimini. Intorno alla mezzanotte gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato un controllo presso un noto night club cittadino, regolarmente aperto e funzionante, con musica di intrattenimento e servizio bar attivo per i clienti.

All’interno del locale sono state identificate diverse figuranti di sala e ballerine, oltre a una decina di clienti presenti al momento dell’accesso.

Attività senza autorizzazione e precedenti provvedimenti

Dall’accertamento è emerso che il night club era privo di qualsiasi autorizzazione valida per l’esercizio dell’attività. Più di un anno prima, infatti, il SUAP di Rimini aveva revocato le autorizzazioni con un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande.

La revoca era stata disposta a causa del mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, requisito indispensabile per la sicurezza dei locali aperti al pubblico.

Nonostante il provvedimento il night club aveva continuato a operare, violando così le disposizioni dell’Autorità e mettendo a rischio la sicurezza degli avventori.

Chiusura immediata del locale

Constatata l’assenza di licenze e autorizzazioni, la Polizia ha disposto la chiusura immediata del night club. Gli agenti hanno fatto abbassare progressivamente la musica fino al completo spegnimento, interrompendo ogni attività di intrattenimento e somministrazione.

La titolare della licenza è stata deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, non avendo ottemperato all’ordine di cessazione dell’attività. Inoltre è stata denunciata anche per apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo e per aver omesso le verifiche tecniche sulla sicurezza dell’edificio, come previsto dagli articoli 681 C.P. e 80 T.U.L.P.S.

Sanzioni amministrative e ulteriori contestazioni

Oltre alle denunce penali sono state contestate alla titolare anche le sanzioni amministrative previste dal TULPS per l’esercizio abusivo di attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande senza licenza, in violazione della normativa regionale.

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole nei luoghi della movida. Il caso del night club di Rimini rappresenta un esempio concreto dell’attenzione delle forze dell’ordine verso le attività che operano senza le necessarie autorizzazioni, con potenziali rischi per la pubblica incolumità.

