Eseguito un sequestro preventivo nel cuore della Capitale. Un night club abusivo è stato chiuso per gravi irregolarità in materia di sicurezza e igiene, dopo che gli agenti hanno scoperto una serie di violazioni che mettevano a rischio l’incolumità degli avventori.

Le indagini e la scoperta del locale abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, che hanno effettuato un blitz in un locale situato nel centro cittadino. Dietro la facciata di un esercizio dedito alla movida, si celava un night club privo delle necessarie autorizzazioni e con gravi criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene.

Mancanza di autorizzazioni e attività abusiva

Il primo elemento di irregolarità emerso durante i controlli ha riguardato l’assenza del titolo autorizzativo rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Il locale, infatti, svolgeva attività di trattenimento danzante senza alcun permesso, configurando così una situazione di abusivismo e violazione delle normative vigenti.

Condizioni strutturali e igienico-sanitarie precarie

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso agli agenti di rilevare condizioni strutturali e igienico-sanitarie gravemente carenti. In diversi punti del locale è stata riscontrata la presenza di narghilè in uso, con carboni ardenti, alcuni dei quali venivano scaldati tramite un fornello acceso in un ambiente retrostante, vicino a numerose prese elettriche. Questa situazione ha evidenziato un rischio concreto per la sicurezza degli avventori.

Violazioni delle norme antincendio

Le verifiche hanno inoltre fatto emergere gravi carenze rispetto alla normativa antincendio: impianti non a norma, presenza di materiale infiammabile e allestimenti privi di certificazione ignifuga. Particolarmente preoccupante è risultata la presenza di una porta chiusa a chiave, coperta da una tenda priva di attestazioni di conformità antincendio, che avrebbe potuto ostacolare una eventuale evacuazione in caso di emergenza.

Uscite di emergenza insufficienti

Un ulteriore elemento di rischio è stato rappresentato dalla mancanza di un numero adeguato di uscite di emergenza: il locale disponeva di una sola porta utilizzata sia per l’ingresso che per l’uscita degli utenti, rendendo difficoltoso il deflusso in caso di necessità.

Quadro complessivo di pericolosità

Il contesto emerso dai controlli ha restituito agli agenti l’immagine di un ambiente non solo strutturalmente inadeguato, ma anche carente dal punto di vista igienico-sanitario. Le condizioni riscontrate hanno delineato un quadro complessivo di criticità potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

Sequestro del locale e denuncia dell’amministratore

Alla luce delle numerose violazioni accertate, gli operatori della Divisione Amministrativa hanno proceduto al sequestro preventivo del locale e alla denuncia dell’amministratore della società all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è ora gravemente indiziato per le ipotesi di reato previste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Convalida del sequestro e ruolo della Procura

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni degli agenti circa la potenziale pericolosità per l’incolumità pubblica rappresentata dall’esercizio abusivo. Sulla base di queste valutazioni, è stata richiesta e ottenuta dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro.

