Nikki Rodriguez e lo scandalo sull'età, il mistero sull'attrice Netflix dopo la serie amata dal pubblico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un’inchiesta di The Sun sostiene che Nikki Rodriguez, attrice protagonista della serie “Uno splendido errore” su Netflix, abbia 33 anni invece di 22. La notizia, diffusa da media e social, ha scatenato un dibattito sull’età dell’artista: molti fan la difendono, ricordando che il suo talento e il successo della serie restano indipendenti da un dato anagrafico.

Polemiche sull’età di Nikki Rodriguez

La serie “Uno splendido errore” (“My Life with the Walter Boys” il titolo originale) ha avuto un discreto successo sulla piattaforma di streaming Netflix, ma nel frattempo sono montate le polemiche legate alla sua protagonista.

Nikki Rodriguez è finita infatti al centro dell’attenzione dopo un’inchiesta pubblicata da The Sun, che mette in dubbio la sua età anagrafica.

IPA

Nikki Rodriguez

Secondo la testata, documenti ufficiali indicherebbero come data di nascita luglio 1992, contraddicendo i 22 anni riportati da Wikipedia, IMDb e vari altri media.

A sostegno di queste affermazioni, The Sun cita un filmato della laurea del 2010 e un profilo di Vanity Fair del 2023, dove l’attrice veniva descritta come “ventenne ma riluttante a rivelare l’età precisa”.

Il caso mediatico

In attesa di una possibile dichiarazione ufficiale da parte della diretta interessata, la vicenda ha iniziato a diffondersi rapidamente. Diverse testate e profili social hanno ripreso la notizia, generando milioni di visualizzazioni e trasformando la questione in un caso mediatico.

Diversi fan hanno ipotizzato che Nikki Rodriguez possa aver dichiarato un’età inferiore per ottenere il ruolo di Jackie nella serie che l’ha resa celebre, anche se la prassi di far interpretare adolescenti ad attori più grandi è ampiamente consolidata in televisione.

Parallelamente, una parte consistente del pubblico ha difeso l’attrice. Molti utenti hanno sottolineato come la sua interpretazione convincente nella serie Netflix sia la prova del suo talento, indipendentemente dall’età anagrafica.

Alcuni hanno criticato i media per aver trasformato un dettaglio personale in uno scandalo, ribadendo che l’età non definisce le capacità artistiche.

Chi è Nikki Rodriguez

Considerata in ascesa, l’americana Nikki Rodriguez ha guadagnato grande popolarità grazie alla sua interpretazione di Jackie Howard nella serie sopracitata, un personaggio che affronta il difficile adattamento a una nuova vita e a una nuova famiglia dopo una tragedia.

Oltre a questo ruolo di spicco, Rodriguez ha recitato anche in altre serie, tra cui “On My Block”, dimostrando una versatilità che le permette di spaziare tra generi diversi, dalla commedia al dramma.