Niko Pandetta arrestato di nuovo dopo pochi mesi, trapper preso dalla comunità e portato in carcere a Sondrio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il trapper Niko Pandetta è stato arrestato di nuovo nell’ambito di una maxi operazione antimafia coordinata dalla procura di Messina che ha portato a trentasei misure cautelari. Il cantante catanese, prelevato dai Carabinieri nella comunità terapeutica lombarda in cui stava scontando una misura alternativa, è stato trasferito nel carcere di Sondrio.

Niko Pandetta arrestato di nuovo a Sondrio

Il cantante neomelodico e trapper catanese Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, è stato nuovamente arrestato nella notte di giovedì 12 novembre nell’ambito di un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria coordinata dalla procura di Messina.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di trentasei indagati complessivi, è stato notificato direttamente all’interno della comunità terapeutica in Lombardia presso cui l’artista era affidato in prova su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Dopo le formalità di rito, il cantante è stato trasferito presso la casa circondariale di Sondrio, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di sostenere l’interrogatorio di garanzia davanti a un giudice lombardo prima della trasmissione degli atti in Sicilia.

Le accuse per il traffico di droga in carcere contro il trapper

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e confermato dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, come riportato da La Sicilia, il trapper avrebbe partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti gestita direttamente dall’interno del carcere messinese di Gazzi durante il periodo di reclusione risalente al 2023.

Le contestazioni formulate dall’accusa includono inoltre l’introduzione di telefoni cellulari negli istituti penitenziari, la corruzione, l’intralcio alla giustizia e le minacce a pubblico ufficiale, con l’aggravante del metodo mafioso.

Già nello scorso mese di giugno Pandetta era stato raggiunto da un analogo provvedimento restrittivo per presunti affari illeciti condotti dal carcere mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici, ordinanza poi annullata dal Tribunale del Riesame di Catania consentendogli l’accesso alla misura alternativa in comunità.

I precedenti giudiziari del cantante

Nipote dello storico capomafia catanese Salvatore “Turi” Cappello, detenuto al regime del 41-bis dal 1993, il cantante aveva raggiunto la notorietà musicale partendo dal genere neomelodico per poi affermarsi nella scena trap conquistando due dischi d’oro.

La sua carriera è stata tuttavia costantemente segnata da polemiche per le dediche rivolte ai detenuti mafiosi durante i concerti e da diverse vicende giudiziarie.

Nell’ottobre 2022 la Corte di Cassazione aveva reso definitiva nei suoi confronti una condanna a quattro anni di reclusione per spaccio di stupefacenti, pena poi aumentata a quattro anni e cinque mesi per evasione a seguito di una breve irreperibilità terminata con la cattura a Milano nel quartiere Quarto Oggiaro.