Nima Benati derubata di gioielli e abiti del valore di 100mila euro, furto in treno alla fotografa a Bologna

Nima Benati vittima di un furto in treno da 100mila euro. La fotografa e influencer ha raccontato in lacrime sui social di essere caduta in un tranello mentre si trovava alla stazione di Bologna, dove un ragazzo l’avrebbe distratta per permettere al complice di rubarle la valigia piena di gioielli, diamanti, abiti e borse. Indaga la Polfer, a caccia dei responsabili.

Nina Benati derubata in treno

La fotografa di fama internazionale, nota per gli scatti sulla copertina di Vogue delle campagne di moda di maison come Dolce&Gabbana e Guess, ha rilevato la sua disavventura con una storia sul suo profilo Instagram

Ai suoi oltre 800mila follower ha riportato tutta la vicenda, spiegando di essere passata dalla sua città di ritorno da un viaggio di lavoro, per poi ripartire in direzione Milano a bordo di un Frecciarossa.

Un paio di orecchini tra i gioielli rubati a Nima Benati

Il furto in stazione a Bologna

A causa degli impegni professionali, Benati ha dovuto portare con sé i suoi abiti più belli e i gioielli più preziosi, che solitamente, assicura, custodisce “in posti più sicuri”.

Appena salita sul treno dell’Alta velocità insieme a un’amica, un “ragazzo dai tratti ispanici” si è avvicinato al vagone e ha iniziato a battere i pugni sul suo finestrino “con uno sguardo terrorizzato”.

L’imbroglio e il bottino da 100mila euro

Benati racconta come il malintenzionato continuasse a dire “Milano” attirando l’attenzione delle due ragazze, che però non riuscivano a capire quale fosse l’emergenza.

"Mi sono preoccupata vedendo lo stato di disperazione e di grande difficoltà in cui versava un ragazzo giovane. Decido così di aiutarlo dicendo: 'Tranquillo è il treno per Milano, sali, sali'. Ma lui continuava a disperarsi e ad agitare le braccia"

L’influencer racconta di aver visto sparire l’angoscia dal volto del ragazzo quando si è avvicinata al vetro per cercare di capire meglio, momento in cui ipotizza che il complice sul treno abbia portato via la valigia con la preziosa refurtiva dalla cappelliera.

“Sul momento non ci ho pensato – ha spiegato – l’ho visto perdere completamente interesse e andarsene. Io e la mia amica abbiamo pensato: Ma che strano …ce ne siamo fatte una ragione e abbiamo continuato serene il nostro viaggio“.

Il “trauma” all’arrivo alla stazione di Milano, dove Benati si accorge che la valigia non c’è più e ricollega tutto.

Immediata la denuncia per il furto in treno alla Polfer, elencando i beni derubati, tra oggetti preziosi, diamanti, abiti e borse Chanel: “Il frutto di 15 anni di lavoro, perso e buttato via” il commento amaro della fotografa.

“Io ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi” ha detto la 33enne, spiegando di aver voluto raccontare la sua disavventura “perché altre persone non caschino nel tranello in cui sono caduta io”.