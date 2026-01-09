Nina Moric ha "ucciso due bambini" con l'aborto di due gemelli, Fabrizio Corona conferma: "L'ho convinta io"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nella sua docuserie “Io sono notizia” su Netflix Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con la rivelazione dell’aborto di Nina Moric, sua ex moglie. Nella serie, infatti, l’ex re dei paparazzi racconta la decisione di non mettere al mondo due gemelli, una scelta che l’ex modella ha assecondato dopo il parere di Corona, anche se lei avrebbe voluto essere fermata. Da quella scelta, ha ammesso poi Corona, l’inizio della grande storia di guadagni del 51enne catanese.

La confessione di Nina Moric sui “bambini uccisi”

A raccontare l’aborto è stata la stessa Nina Moric, apparsa nella serie Netflix con protagonista l’ex marito. L’ex modella, infatti, ha confessato il gesto, del quale ancora oggi si pente.

“L’ha voluto lui, però io l’ho assecondato” ha detto la croata, raccontando poi che tra i due l’argomento non è stato più discusso. A lei la scelta finale, con la speranza disattesa: “Volevo che mi fermasse, che mi fermasse. Poi non ne abbiamo più parlato. L’ha voluto lui, però l’ho fatto io alla fine”.

L’accusa a Corona dopo l’aborto

Nella serie Moric non si nasconde e anzi racconta anche un episodio dopo l’aborto.

Infatti lei ancora oggi non va fiera di quanto fatto, mentre Fabrizio Corona all’epoca diede anche i nomi ai due gemellini mai venuti al mondo.

“Lui gli ha dato i nomi, pur sapendo che stavo per ucciderli. E si vantava nei bar” ha raccontato.

Corona e il “capolavoro” dopo l’aborto di Moric

Il racconto è arricchito anche dal punto di vista di Corona, che nella docuserie Netflix svela di non aver mai raccontato a nessuno l’aborto di Moric.

“È una cosa che rimpiange e che forse l’ha portata ad avere tutte le problematiche che ha oggi” ha detto l’ex re dei paparazzi che però ha sottolineato che “era ancora presto per avere un figlio”.

Corona ha ammesso che “da quel giorno, dopo l’aborto, incominciai a guadagnare tutti i giorni cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione in cui mi ero ritrovato. Capolavoro”.