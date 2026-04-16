Nina Pons, intervista all’attrice al cinema col film 'A Year in London': “Andare oltre, con leggerezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

“Sono il mio primo ostacolo”. È forse questa la frase che più di tutte restituisce il ritratto di Nina Pons. Non soltanto dell’attrice, ma della persona. Perché lungo tutta l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie emerge una ragazza che si muove continuamente tra spinte opposte: il desiderio di esporsi e quello di nascondersi, la voglia di rischiare e il bisogno di proteggersi, l’ambizione e la paura di non essere abbastanza. Nina Pons parla di sé con una sincerità rara, quasi disarmante, senza mai cercare di costruire un’immagine perfetta o rassicurante. Anzi, sembra interessarle molto di più mostrare le crepe, le fragilità, le contraddizioni. È lì che si sente più vera. Forse è anche per questo che il personaggio di Olivia, protagonista del film A Year in London di Flaminia Graziadei, sembra appartenerle così profondamente. Olivia è una giovane stilista del Sud Italia che lascia la Basilicata e arriva a Londra per studiare moda in una delle università più prestigiose del mondo. È una ragazza piena di talento, ma anche di dubbi, di timidezze, di paure. Deve imparare a stare in un luogo sconosciuto, in una città che corre veloce e che non aspetta nessuno, mentre cerca di capire chi vuole diventare davvero. Incontra Nina Clark, una designer affermata, carismatica, più grande di lei, con cui nasce un legame che all’inizio sembra professionale, ma che lentamente si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Dopo una rapina violenta vissuta insieme, il rapporto tra le due si carica di un’intimità inattesa, fatta di attrazione, silenzi, esitazioni e sentimenti che entrambe fanno fatica a nominare. Il film racconta una relazione queer senza trasformarla in un manifesto, senza didascalie e senza bisogno di sottolineature. Al centro non c’è il genere delle protagoniste, ma la loro umanità: il modo in cui si avvicinano, si respingono, si cercano, si feriscono e si salvano. È una storia d’amore, ma anche una storia sulla paura di lasciarsi andare, sulla fatica di sentirsi all’altezza di ciò che si desidera e sulla difficoltà di concedersi la possibilità di essere felici. Flaminia Graziadei costruisce un racconto che parla di inclusione, di moda sostenibile, di identità e di appartenenza, ma soprattutto parla di persone che cercano il proprio posto nel mondo. Ed è proprio in questa dimensione che Nina Pons sembra ritrovare qualcosa di profondamente suo. Nelle sue parole ritornano spesso termini come “curiosità”, “giudizio”, “timidezza”, “disciplina”, “leggerezza”. Parla della paura come di una presenza costante, del bisogno di trovare nuovi stimoli, della necessità di non lasciare che il lavoro diventi l’unica definizione possibile di se stessi. Parla del senso di giustizia, della fatica di credere in sé, della difficoltà di riconoscersi i propri risultati. E lo fa con quella consapevolezza tipica di chi sa che crescere non significa diventare invulnerabili, ma imparare a convivere con le proprie fragilità. In fondo, il racconto di Nina Pons va ben oltre il cinema. Parla di una generazione che si sente continuamente sotto pressione, costretta a essere performante, brillante, sempre all’altezza. Una generazione che vive immersa nel giudizio, nei social, nella paura di non bastare mai. E forse proprio per questo la sua voce colpisce così tanto: perché non prova a insegnare nulla, non offre formule o soluzioni, ma restituisce una verità semplice e profonda. A volte il coraggio non sta nel sentirsi forti, ma nel continuare ad andare avanti anche quando ci si sente fragili.

Per Nina Pons, chi è Olivia, una delle due protagoniste del film A Year in London?

“Per me Olivia è stata un’esperienza estremamente stimolante, perché rappresenta la ragazza di un piccolo paese della Basilicata che ha un sogno e il coraggio di inseguirlo. Trova la forza di lasciare la sua famiglia tradizionale, le sue abitudini e partire per una città sconosciuta. Non si tratta certo dell’arrivo di Totò è Peppino a Milano, ma significa comunque abbandonare tutto ciò che conosceva (la sua storia, la sua famiglia, il fidanzato) per realizzare il proprio sogno e scoprire una realtà nuova. Questa sete di conoscenza del personaggio è stata bellissima da esplorare. Olivia è una ragazza che possiede un enorme coraggio, il coraggio di cambiare. Quando si cresce in un piccolo paese, spesso si ha l’idea che il percorso sia già scritto: prima il fidanzamento, poi i figli, infine il lavoro nella sartoria di famiglia. Lei, invece, sceglie la moda sostenibile, un ambito lontano da quello in cui è cresciuta. Questo fa capire quanto sia un personaggio aperto, capace di rompere schemi e stereotipi che altri avevano costruito per lei”.

Ma sotto quali aspetti Olivia l’ha messa alla prova?

“Essere scelta per questo film quattro giorni prima dell’inizio delle riprese è stata la prima grande prova: un dettaglio non irrilevante, se si considera che Olivia è presente praticamente in ogni scena. Ricordo quando il mio agente mi chiamò per dirmi che era arrivata una richiesta di self tape per un film inglese con Melanie Liburd e che il tutto andava inviato entro due ore. Ero fuori casa e quindi tornai in fretta, memorizzai due scene (tra l’altro tra le più difficili del film) e, non avendo nemmeno una spalla con cui provare, chiamai un’amica in videochiamata perché mi desse le battute. Feci tutto di corsa e mandai il provino. Poco dopo, il mio agente mi richiamò per dirmi che volevano organizzare una call su Zoom con me: ero completamente spaesata. In quel periodo la mia vita era molto piena: stavo lavorando a una serie a Roma (Buonvino – Assassinio a Villa Borghese, dal 7 maggio su Rai 1, ndr) e non avevo molta libertà. Il giorno successivo feci la call con la regista, che mi disse di aver apprezzato molto il mio provino, mi diede alcune indicazioni e mi chiese di rifarlo immediatamente. Così tornai a casa, ricominciai tutto da capo in tempi rapidissimi, registrai nuovamente il self tape e poi mi comunicarono che ero stata scelta”.

E basta?

“Un’altra difficoltà è stata salire su un aereo diretto a Londra, sapendo che avrei dovuto fare avanti e indietro tra Roma e l’Inghilterra perché dovevo ancora completare alcune pose della serie che stavo girando nella capitale. Poi c’era il lavoro su una protagonista che parlava interamente in inglese. Non è una lingua straniera per me, perché ho frequentato scuole americane e inglesi per tutta la vita e quindi la conosco bene. Tuttavia, interpretare un personaggio così ricco di sfumature in così poco tempo è stato, da una parte, molto stimolante, perché sotto pressione a volte si lavora persino meglio. Dall’altra, ha rappresentato un ostacolo enorme, perché oltre alle mie difficoltà personali, Olivia era piena di conflitti sia interiori sia esteriori”.

Tra questi, c’è una scena molto particolare del film, in cui le protagoniste si confrontano con il trauma e con il pericolo. A quali risorse ha attinto per girare quelle sequenze e quelle successive?

“Sicuramente il pericolo è una dimensione con cui siamo abituati a confrontarci. Si può avere timore a camminare in certi luoghi di sera o di notte, perché tutte le tragedie di cui sentiamo parlare ogni giorno portano a stare sempre in allerta. Quando lavoro su un personaggio, mi piace studiare molto. Sono una persona curiosa e cerco di portare nella recitazione proprio questa mia indole, insieme a una componente ludica che considero fondamentale: credo che nel nostro mestiere ci sia una dimensione di gioco enorme e necessaria per viverlo in modo sano. Di solito scrivo molto sui personaggi e cerco dei parallelismi con la mia vita, così da poterli affiancare al ruolo che sto interpretando. Tutto il resto è un grande lavoro di immaginazione, perché altrimenti si rischia sempre di interpretare se stessi. In quelle scene, quindi, ho cercato dentro di me esperienze ed emozioni personali da mettere al servizio del personaggio, così da restituire sentimenti autentici”.

US: Paola Spinetti

A Year in London è un’opera che affronta la tematica queer con grande naturalezza. Per lei rappresentava una sfida avere come partner in scena una donna con cui costruire una relazione?

“Con Melanie Liburd abbiamo creato un legame molto forte fuori dal set in pochissimo tempo, e questo ci ha permesso di lavorare con grande libertà e di trovare un’intesa stimolante. Il film mostra con semplicità la storia di una relazione. Esiste una quotidianità, non soltanto vicende straordinarie. Credo che sia proprio questo l’aspetto più toccante per lo spettatore: esiste la normalità delle persone che vivono storie d’amore normali. Il film racconta la nascita e l’evoluzione di una relazione in modo naturale. Può essere tra un uomo e una donna, tra due donne, tra persone di età diverse, ma questo non è l’elemento centrale, che resta appunto la relazione, mostrata nella sua normalità”.

In questa storia, la regista Flaminia Graziadei ha voluto raccontare anche l’inclusione attraverso la moda. Parliamo di moda sostenibile: lei è una ragazza del ventunesimo secolo, che significato ha per lei?

“Non possiamo fare una rivoluzione ogni giorno, ma possiamo fare la differenza ogni giorno. Non si tratta soltanto della qualità dei prodotti, ma anche della riduzione di determinati consumi. Trovare una dimensione etica sotto questo aspetto è molto importante. Trovo interessante tutto ciò che riguarda il riutilizzo di oggetti che possono avere una seconda o una terza vita, perché bisogna ascoltare il tempo in cui viviamo: sono proprio i tempi a suggerirci una direzione piuttosto che un’altra, se siamo capaci di ascoltarli. Lo ripeto spesso: bisogna essere elastici e saper reagire a ciò che ci circonda”.

Per Nina, la recitazione è stata un’epifania o una lenta presa di consapevolezza?

“Per me è stato un percorso. Frequentavo una scuola inglese, dove c’era la lezione di drama, una materia che amavo molto. Poi, a sedici anni, essendo sempre stata piuttosto timida, ho provato un corso di recitazione davanti alla macchina da presa. Mi sono divertita tantissimo e mi sono resa conto che davanti alla videocamera non provavo alcuna timidezza. Questo non significa non avere timore del giudizio, perché è un aspetto che appartiene a tutti e che si affronta lavorandoci. Ho capito che, nel mio caso, studiare ha funzionato molto, perché è stata proprio la conoscenza a liberarmi, poco alla volta, dal giudizio. Non del tutto, ma mi rendo conto di essere libera quando so che cosa sto facendo e ho le idee chiare. È stato un percorso, ed è ancora oggi un percorso continuo, perché questo lavoro procede di pari passo con la persona. Crescendo si scoprono e si comprendono molte sfumature di sé”.

Perché da bambina era così timida?

“In realtà lo sono ancora oggi. Adesso sto parlando molto perché è una giornata piena di interviste. Un altro motivo per cui amo questo mestiere è che, giocando insieme agli altri ci si diverte. Per me il lavoro di squadra è l’aspetto più bello di questo mestiere. Non riguarda soltanto la troupe, le persone con cui si lavora e i compagni di viaggio all’interno di un film, ma comprende anche voi, perché tutti insieme contribuiamo a far arrivare un progetto al pubblico. Mi fa piacere parlare di quello che ho realizzato, anche perché credo che A Year in London sia un’azione concreta. Non è un’opera rivoluzionaria, ma aiuta a capire che l’altro può essere diverso da noi e che il nostro punto di vista non è sempre perfetto. Sono sempre stata timida e penso che sia semplicemente una parte del mio carattere. Sono una persona molto riservata, racconto aspetti personali soltanto a poche persone di cui mi fido. Non amo stare sempre in prima linea: spesso preferisco restare un passo indietro”.

Dipende più dall’educazione ricevuta o dall’indole?

“Credo che sia soprattutto una questione di indole. Forse c’entra anche l’educazione, ma sono sempre stata così. Allo stesso tempo, però, sono sempre stata anche molto buffa. Questo contrasto mi ha resa ancora più divertente, perché sono una persona che ride e scherza molto. Quindi, in me convivono due aspetti: la timidezza e la goffaggine, che spesso vanno di pari passo. Forse è anche per questo che la commedia mi piace moltissimo”.

La recitazione permette di scoprire lati del proprio carattere o di far emergere aspetti che magari non si pensava di possedere. Da questo punto di vista, qual è stata la scoperta più grande che ha fatto su se stessa?

“Ho scoperto che, attraverso lo studio e quindi attraverso la conoscenza, sono in grado di cambiare e di non portare sempre me stessa sullo schermo. Naturalmente ognuno ha dei colori personali, una propria dimensione. Però, mi interessa interpretare anche ruoli lontani da me. Sono sempre stata molto goffa, come dicevo, ma non pensavo che una mia chiave potesse essere anche quella comica. Invece mi rendo conto che sono i ruoli che mi divertono di più e che trovo sempre il modo di inserire questa leggerezza nei personaggi”.

Curiosità e apertura. Immagino che si sia posta molte domande sul mondo e sul percorso che ha davanti. Si è mai chiesta che ruolo abbia avuto nella sua vita la parola “ambizione”?

“Sono ambiziosa, ma ambizione non significa competizione. Mi considero ambiziosa perché sento sempre il bisogno di conoscere qualcosa di nuovo. Ci sono periodi in cui non si lavora, ed è normale. Però, anche in quei momenti, ho bisogno di trovare nuovi stimoli. Mi piace provare acting coach diversi, intraprendere percorsi inediti. Ho dei punti di riferimento che non abbandono mai, ma sento l’esigenza di sperimentare tecniche e approcci differenti. Ed è in questo che riconosco la mia ambizione, perché se non lo fossi non sarei sempre alla ricerca di un nuovo motore”.

Ha mai temuto che questa ambizione potesse trasformarsi in ossessione? E dove si trova il confine tra le due?

“Secondo me è un confine molto sottile. Però, fortunatamente, ho altri interessi che mi tengono viva. Soprattutto nel mondo di oggi, in cui tutto sembra una difficoltà o una catastrofe: basta accendere la televisione per sentirsi male davanti a tutte le tragedie che esistono. Questo non significa che non si debba ascoltare ciò che accade. Bisogna essere consapevoli della realtà, perché sarebbe assurdo non lasciarsi toccare da certi eventi: significherebbe essere persone fredde. Ma allo stesso tempo, è importante avere altri stimoli e altre passioni che ti sostengano nonostante tutto”.

Quali, nel suo caso?

“Amo stare con i miei amici, leggere, uscire di casa e camminare per ore, stare in famiglia. Mi piace anche scrivere. Ci sono tante attività che amo fare e quindi la mia vita va avanti. Se un giorno sono su un set e quello successivo non lo sono più, non divento una persona che non ha nulla da fare o da raccontare. Credo che il mestiere dell’attore debba essere così. Se si sceglie questa professione, si sa che non è come lavorare in un ufficio, dove ogni mattina ci si sveglia sapendo esattamente cosa si farà durante la giornata. Occorre imparare a stare in questo vuoto in modo sano, perché a volte è proprio lì che nascono le esperienze più belle e si impara a conoscere se stessi”.

Le piace scrivere. Che cosa?

“Ho frequentato un corso di scrittura che si chiamava Camera Creativa. Era un percorso bellissimo, basato molto sul gioco e sulla sperimentazione. Grazie all’insegnante di quel corso ho scoperto una passione per la scrittura. Avevo iniziato a scrivere delle favole per bambini, che poi sono rimaste nel cassetto. È un progetto molto personale. Mi divertivo tantissimo a scrivere queste storie su una bambina e sul suo papà, che ogni sera le raccontava una fiaba”.

Scrivere favole per bambini significa voler rimanere in contatto con quella parte di sé?

“È fondamentale, perché i bambini non hanno giudizio e giocano in maniera libera. Forse bisognerebbe osservarli di più e imparare qualcosa da loro. Inoltre, amo i bambini, provo un grande affetto nei loro confronti e, quindi, forse è anche per questo che ho scritto quelle favole”.

Se dovesse peccare di presunzione, qual è il valore aggiunto che Nina Pons porta in un lavoro?

“La credibilità: quando do la mia parola, quella rimane. Se accetto un lavoro, metto tutta me stessa perché riesca nel migliore dei modi. Sono una persona che ama studiare, sono molto disciplinata e mi impegno molto. Credo che questo sia il mio valore: non tanto il talento, quanto l’impegno”.

Non si riconosce del talento?

“Il talento è qualcosa che cresce insieme a te, con l’esperienza, con l’impegno e con lo studio. Dico sempre che è come una pianta: bisogna annaffiarla perché possa crescere. Sicuramente avrò anch’io una parte di talento, altrimenti Flaminia Graziadei non mi avrebbe scelta con così tanta convinzione. Però la qualità che mi riconosco davvero è la grande passione, insieme a molta disciplina”.

Passione e disciplina sembrano quasi antitetiche: una porta a strabordare, l’altra a contenersi.

“Però il gioco è bello proprio perché dentro a un contenitore. È bellissimo muoversi all’interno delle regole: non si può giocare senza”.

Che rapporto ha con le critiche?

“Dipende dal tipo di critica. Le critiche possono nascere da un desiderio di costruzione, ma anche da fastidio o ostilità. Le critiche costruttive insegnano sempre qualcosa: sono un motore per migliorarsi e per fare bene. Credo che dobbiamo sempre accettarle, soprattutto noi giovani che facciamo questo mestiere, perché ci sono persone che lo fanno da anni, hanno più esperienza e sono più preparate di noi. Ricevere osservazioni da parte loro è bellissimo, perché significa che hanno visto il tuo lavoro e hanno dedicato del tempo a dirti in che cosa puoi migliorare: le critiche sono utili quando aprono una possibilità di crescita. Quelle che cadono per me nel vuoto sono altre”.

Come i commenti degli hater?

“Nell’ultimo anno ho cercato di stare il più lontano possibile dai social: sono strumenti che ci stanno separando più che avvicinando. Siamo sempre in contatto con gli altri, ma questo non significa essere davvero in relazione, e trovo che sia un aspetto molto triste e spaventoso. A un certo punto mi sono resa conto che i social stavano occupando troppo spazio nella mia vita e ho deciso di prendere le distanze. Questo non significa aver cancellato Instagram, ma semplicemente che erano più i giorni in cui non lo aprivo rispetto a quelli in cui lo utilizzavo. Sono una persona molto sensibile e, quindi, se qualcuno mi scrive qualcosa di spiacevole ci rimango male. Chi sa di essere più sensibile forse evita di esporsi troppo a persone che vogliono ferirlo. In queste ultime settimane ho dovuto usare i social molto di più per la promozione, ma cerco comunque di proteggermi, perché non credo sia un ambiente sano”.

Se dovesse raccontarsi togliendo la recitazione, come descriverebbe Nina Pons?

“Direi che sono una persona curiosa, che preferisce circondarsi di persone che stima, che ama e con cui si sente libera di essere se stessa”.

Se la sua stanza potesse parlare, che cosa racconterebbe?

“Sicuramente di una sveglia: questo fa capire che non uso il telefono per svegliarmi la mattina. È un’abitudine che ho cambiato da un paio di mesi, perché ho cercato di liberarmi dalla dipendenza dal cellulare. Da quando non dormo più con il telefono in camera, le mie giornate iniziano in modo diverso e sono molto più creative. Ma parlerebbe anche delle foto con i miei fratelli. Sono la figlia di mezzo e ho un rapporto bellissimo con loro, ragione per cui mi sento molto fortunata. E poi svelerebbe di una piccola statuina delle Tartarughe Ninja, che mi ha regalato mia madre. Lei spesso mi chiama ‘Ninja’ invece di Nina”.

“Ninja” è una bella metafora. Implica anche aver coraggio?

“Sì, sono coraggiosa, anche se a volte sono molto paurosa. Alla fine, però, trovo sempre il modo di esserlo. Ho un fortissimo senso della giustizia e quando viene meno è l’aspetto che mi fa arrabbiare di più”.

Qual è la sua paura più grande?

“Ne ho tante. Ci sono molte situazioni che mi fanno paura. Viviamo in un momento storico in cui è anche naturale provare paura. Mi spaventa molto questa estrema freddezza. Stiamo diventando sempre più gelidi, ed è una caratteristica che a volte riconosco anche in me nel modo di rapportarmi agli altri. Ed è un aspetto brutto e inquietante, che credo dipenda dalla frenesia con cui viviamo, dal mondo dei social, da questa dimensione performativa in cui ci siamo infilati. È difficile riuscire a vedere davvero gli altri, mentre sarebbe bellissimo poterci riuscire sempre”.

Chi è stata la prima persona a vedere Nina professionalmente?

“Sicuramente la mia famiglia, perché siamo molto uniti. Mia nonna ha sempre creduto tantissimo in me. Poi ci sono state molte altre persone: quelle con cui lavoro, la mia agente, il mio ufficio stampa. Sono persone che mi hanno sempre dato forza, sostenendomi nei momenti di difficoltà e in quelli in cui avevo dubbi. A volte è difficile chiedere aiuto, ma lasciarsi aiutare, ascoltare consigli e confrontarsi con gli altri serve moltissimo. Spesso sottovalutiamo questo aspetto, perché siamo troppo individualisti. Invece è necessario rapportarsi con gli altri e chiedere consigli, soprattutto a chi ha più esperienza di noi”.

E lei crede in se stessa?

“A momenti. Sarebbe folle dire di credere sempre e totalmente in se stessi. In qualche modo sì, credo in quello che posso fare lavorando sodo. Però ci sono anche momenti in cui non ci credo affatto. Penso che sia sano, perché sarebbe eccessivo il contrario. Spesso tendo anche a buttarmi giù da sola. A volte ci credo di più, altre un po’ meno”.

Quella famosa pacca sulla spalla per dirsi “brava Nina” se l’è mai data?

“Ogni tanto sì, bisogna concedersela. Un insegnante con cui ho iniziato a lavorare di recente ci ha fatto fare un esercizio: scrivere su un foglio tutto ciò che abbiamo fatto da quando abbiamo scelto questo mestiere. Mi sono messa a scrivere e mi sono resa conto che ci ho impiegato ore. Non annotavo soltanto i traguardi lavorativi, ma soprattutto quelli personali: i cambiamenti, gli aspetti di me che volevo modificare, i lati del mio carattere che non mi piacevano. È stato un lavoro bellissimo, perché riconoscersi i propri meriti è molto difficile. Sono sempre stata molto dura con me stessa. Forse questo è un esercizio che dovrebbero fare tutti quelli che faticano a riconoscersi i risultati: è così che si vedrebbe tutto il percorso che si è fatto per arrivare dove si è. Faccio provini da quando avevo diciassette anni. Se guardo il mio curriculum, certo, lavoro e non posso lamentarmi, ma ci è voluto tanto tempo. Non sono una di quelle persone che vengono prese al primo provino. Però sono felice di questo, perché credo che la gavetta sia importantissima per un giovane attore: ti permette di vivere tutto con i piedi ben saldi a terra”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Oltre A Year in London, quest’anno mi è arrivato anche un altro film a cui tengo molto, RIP, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e ho anche altri progetti in uscita. Sono sempre stata una persona che tende a detestarsi quando si vede sullo schermo. Ma quest’anno sono riuscita poco alla volta a dirmi che il lavoro si vede, indipendentemente dal fatto che possa piacere o meno. Se sai di aver lavorato sodo e riconosci il percorso che hai fatto, questo è già un grande gesto verso te stessa. Perché significa riconoscere che, se studi, i risultati arrivano. Sono del segno della Bilancia, quindi non ci si può aspettare da me una sicurezza assoluta. Credo che non arriverà mai del tutto: sono il mio primo ostacolo. Però, a volte è anche bello esserlo, perché rimane sempre il desiderio di superarsi”.

Sua nonna ha avuto modo di vederla lavorare come attrice?

“Sì, mia nonna è la mia prima fan: non si perde uno spettacolo teatrale né una prima. È sempre presente, da quando ero piccola. Mi dà tanta forza perché è una donna molto stimolante, che mi aiuta sempre a dare il meglio. Le figure femminili forti sono importanti: sono le persone da tenersi strette, quelle che ti aiutano ad andare oltre. Un’altra persona che mi ha sempre insegnato ad andare oltre è Gisella Burinato, la mia coach di sempre”.

Come immagina questo “oltre”?

“Lo immagino leggero. Abbiamo bisogno di essere più elastici e più coraggiosi anche nella leggerezza. Siamo fortunati. Ogni professione ha i suoi lati oscuri, non soltanto quella dell’attore. Noi attori spesso tendiamo a piangerci addosso perché non c’è lavoro, ma ogni mestiere ha le sue difficoltà: bisogna trovare il modo di superarle. E si superano capendo che devono esserci altre dimensioni che ti tengano in vita, perché la professione non definisce chi sei come persona. Ormai le persone si presentano dicendo che sono registi, avvocati o attori. Invece bisognerebbe partire da chi si è. Il lavoro sembra essere diventato tutto. E allora è chiaro che arrivino le paranoie, le insicurezze, il non sentirsi mai all’altezza. Questa società del like ti divora e non ti permette di mostrare spigoli e fragilità”.