Nino Frassica a Sanremo per la terza serata, resta aperta l'ipotesi di un'altra co-conduttrice oltre Pausini

Ci dovrebbe essere anche Nino Frassica nel prossimo Festival di Sanremo. Il comico siciliano andrà di fatti a prendere il posto di Andrea Pucci che ha rifiutato di partecipare dopo le tante polemiche seguite all’annuncio della sua presenza all’Ariston. Il quadro delle spalle di Carlo Conti è quindi completo ma – anche per portare nuove quote rosa – potrebbe essere aggiunta un’altra co-conduttrice.

Nino Frassica a Sanremo: le voci insistenti

Prende forma il cast dei co-conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le recenti polemiche e la decisione di tirarsi fuori presa da Pucci, Nino Frassica si appresta a unirsi alla squadra voluta con sé sul palco dell’Ariston da Carlo Conti.

Non si tratterà di certo di una novità per il 75enne di Messina – più volte presente nella kermesse – che era stato convocato dal conduttore toscano anche 12 mesi fa. I più attenti però fanno notare come tra tutti i nomi delle spalle di Conti figuri una sola donna (Laura Pausini), motivo per cui non è da escludere che nei prossimi giorni possa essere aggiunta un’altra co-conduttrice.

La scelta del veterano

Le voci e le indiscrezioni che circolano intorno all’ultimo co-conduttore da aggiungere al cast di Sanremo 2026 portano tutte a Nino Frassica, già presente all’Ariston l’anno scorso, con Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. Come si legge su “Chi”, dovrebbe essere quindi lui a prendere il posto lasciato vacante da Andrea Pucci, prima annunciato come spalla di Conti e poi autore del passo indietro dopo le polemiche intorno al suo nome e al suo passato.

L’aggiunta di Frassica mette d’accordo tutti: si tratta di uno dei decani della comicità italiana, un volto amato e stimato da tanti, che comporta pochi rischi o polemiche. Il messinese sarà il co-conduttore di Conti nella terza serata.

Nella prima tale ruolo sarà affidato a Can Yaman – che affiancherà Conti e Pausini – mentre nella seconda toccherà ad Achille Lauro. La quarta serata sarà appannaggio di Lillo e quella finale di Gianluca Gazzoli.

Poche quote rosa: il nodo di Conti

Tuttavia, si profila all’orizzonte un altro nodo da sciogliere e una potenziale polemica: come sottolinea Libero.it, c’è una sola donna nel novero delle spalle di Carlo Conti, una sola quota rosa che potrebbe quindi far storcere il naso a qualcuno e alimentare nuove polemiche dopo quelle scoppiate per la scelta di Andrea Pucci.

Per ora l’unica donna certa del posto è proprio Laura Pausini. Addirittura, a dicembre, la nota cantante si è trovata a dover smentire una voce circolata sul suo conto. Secondo alcune voci, l’emiliana aveva chiesto di essere l’unica donna sul palco di Sanremo. “Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi! Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia”, aveva scritto Pausini sui social, smentendo il rumour.

Nel corso delle settimane sono fioccati i nomi di eventuali co-conduttrici e, come detto, non è da escludere che vengano portate nuove aggiunte al cast. Tra le più papabili, si era parlato di Brenda Lodigiani, Andrea Delogu e Francesca Fialdini o anche di Barbara d’Urso, Clara e Loredana Bertè. Potrebbero quindi esserci delle sorprese dell’ultima ora.