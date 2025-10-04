Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e venti episodi di spaccio di cocaina documentati a Niscemi. Un giovane di venticinque anni è stato fermato e condotto in carcere nella giornata di ieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta per contrastare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata avviata dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela. Gli agenti hanno svolto un’attività investigativa articolata, che ha previsto sia servizi di osservazione diretta sia l’installazione di telecamere nei pressi dell’abitazione del sospettato. Grazie a questi strumenti, sono stati documentati venti episodi di cessione di cocaina, tutti avvenuti presso il domicilio del giovane arrestato.

Il modus operandi del pusher

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe gestito la propria attività di spaccio direttamente dalla sua abitazione. Gli acquirenti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbero recati presso la casa del venticinquenne a bordo di autovetture. Una volta giunti sul posto, il pusher avrebbe consegnato loro le dosi di cocaina richieste, in cambio di denaro. Questo schema si sarebbe ripetuto in venti occasioni, tutte documentate dalle telecamere installate dagli agenti.

Gli interventi della Polizia e i sequestri

In diverse circostanze, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti subito dopo l’acquisto della sostanza stupefacente. Gli acquirenti sono stati fermati e segnalati all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente. In questi casi, la cocaina è stata sequestrata e sottratta alla disponibilità degli acquirenti. L’azione tempestiva degli investigatori ha permesso di ricostruire in modo dettagliato la rete di spaccio e di raccogliere elementi utili per l’emissione della misura cautelare nei confronti del giovane pusher.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle indagini e dopo le formalità di rito, il venticinquenne è stato trasferito presso il carcere di Gela, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato eseguito in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, su richiesta della Procura della Repubblica. Va ricordato che, in base al principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’arrestato sarà accertata solo in seguito a una sentenza definitiva.

IPA