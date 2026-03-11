No ai mondiali di calcio dell'Iran per la guerra, attacco agli Usa "corrotti che hanno ucciso nostro leader"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La crisi geopolitica mediorientale si riflette anche sui Mondiali di calcio. Come si temeva e si ipotizzava, l’Iran ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Campionati del mondo che si svolgeranno, tra giugno e luglio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. “Dopo che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di prendere parte ai Mondiali”, ha dichiarato il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali, in riferimento ai bombardamenti di Usa e Israele su Teheran e all’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei.

Guerra in Iran, no ai Mondiali di calcio

Il rumore delle bombe, il sangue delle vittime, l’odio, la vendetta e l’ingiustizia generati dalle guerre arrivano nelle stanze del pallone.

Dalla guerra in Medioriente ai Mondiali di calcio il passo è breve, sottile come la scia di un drone o di un missile.

ANSA

Così l’Iran ha annunciato che non parteciperà ai Campionati del mondo, in programma negli Stati Uniti, in Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio.

L’annuncio del ministro dello sport iraniano

A dare la notizia ufficiale è stato il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Dopo che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di prendere parte ai Mondiali”, ha detto.

Il riferimento è alla guerra che Stati Uniti e Israele stanno portando avanti contro l’Iran e all’uccisione a Teheran dell’ayatollah Ali Khamenei, morto a Teheran nei raid voluti da Trump e Netanyahu.

Il ministro Donjamali ha parlato poi di “azioni malvagie compiute contro l’Iran”.

“Negli ultimi otto o nove mesi ci sono state imposte due guerre e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi”, ha sottolineato.

Infine ha aggiunto: “Per questo motivo non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare”, ha detto.

L’Iran e il Mondiale negli Stati Uniti

La nazionale di calcio iraniana è stata inserita nel Gruppo G assieme a Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto.

Tutte le partite della fase a gironi dell’Iran è in programma negli Stati Uniti, con gare a Los Angeles e Seattle.

L’Iran era stata una delle prime squadre a qualificarsi per il Mondiale 2026, avendo ottenuto il pass già a marzo del 2025.

Cosa succede dopo il no dell’Iran al Mondiale

Cosa succede dunque ora che l’Iran, già qualificato, rinuncia al Mondiale?

Il regolamento della Fifa lascia ampia discrezionalità sulla sostituzione di una squadra qualificata.

L’ipotesi più probabile potrebbe essere quella di inserire, al posto dell’Iran un’altra nazionale asiatica (Emirati Arabi Uniti o Iraq, se non dovesse qualificarsi attraverso i playoff).

Tra l’altro sempre a causa della situazione in Medioriente la Federazione irachena, con alcuni giocatori bloccati a Baghdad, ha chiesto alla Fifa di rinviare i playoff contro la vincente tra Bolivia e Suriname.

Infantino e le rassicurazioni di Trump

A nulla erano valsi i tentativi del presidente della Fifa Gianni Infantino di calmare le acque.

“Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell’Iran è benvenuta al Mondiale”, aveva scritto su Instagram, annunciando di aver incontrato Donald Trump proprio per discutere di questo.

“Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo per unire le persone ora più che mai, ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo”, aveva aggiunto Infantino nel suo post.