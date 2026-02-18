No al trapianto per il bimbo col cuore bruciato, avvocato va all'attacco: "È il momento delle responsabilità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Francesco Petruzzi è “il momento delle responsabilità” dopo il no arrivato dall’equipe di esperti per il trapianto del nuovo cuore per il piccolo Domenico. L’avvocato di Patrizia Mercolino riferisce che “se è finito il tempo delle speranze” i tempi sono maturi per definire al meglio la vicenda. “Ho già consegnato tutta la documentazione al mio consulente di parte”, aggiunge ai microfoni dei cronisti radunati all’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli.

Parla l’avvocato Francesco Petruzzi

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio i giornalisti sono ancora radunati all’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli. La novità del giorno è nota: dall’Heart Team radunato dall’azienda ospedaliera dei Colli è arrivato il “no” per il trapianto del nuovo cuore perché “le condizioni non sono compatibili con un nuovo trapianto”.

Le telecamere di Dentro la notizia hanno raggiunto Francesco Petruzzi, l’avvocato di Patrizia Mercolino, madre di Domenico, che con tono perentorio ha detto: “Se è finito il tempo delle speranze è iniziato il momento delle responsabilità“.

Sempre l’avvocato ha aggiunto di aver “già consegnato tutta la documentazione al mio consulente di parte”. Il legale, ma soprattutto la famiglia del piccolo Domenico intendono andare fino in fondo per avere nomi e cognomi delle persone che hanno contribuito al dramma del bambino, ancora attaccato all’ECMO per restare in vita.

Durante la mattina Petruzzi, parlando con il Corriere della Sera, ha riferito che la sua assistita “è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà, gliel’hanno detto gli esperti. Devo esser forte: ha commentato così”.

Perché il trapianto non è possibile

Come anticipato, gli esperti hanno stabilito che un nuovo trapianto non è compatibile con le condizioni di salute del bambino. A deciderlo è stato un comitato in cui si sono riuniti gli specialisti di quattro strutture ospedaliere: il Bambin Gesù di Roma, il Regina Margherita di Torino, l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova.

“Non abbiamo motivo di contraddire”, ha riferito l’avvocato Petruzzi ai giornalisti. La madre del piccolo Domenico ha appreso la notizia mentre si trovava all’interno del Monaldi. L’indiscrezione sulla possibilità di un nuovo trapianto era arrivata la sera prima, martedì 17 febbraio, durante un collegamento con il programma È sempre Cartabianca: la madre era stata convocata prima del collegamento con la trasmissione di Bianca Berlinguer, lasciando che l’avvocato riferisse per lei.

Il calvario del bimbo, dall’inizio

I fatti risalgono al 23 dicembre. Domenico, affetto da una forma grave di cardiopatia dilatativa, aveva appena ricevuto un cuore espiantato a Bolzano e trasportato direttamente al Monaldi di Napoli. Dopo l’intervento, tuttavia, il nuovo organo pediatrico non pulsava. Per questo motivo i sanitari avevano deciso di tenerlo in vita con l’ECMO, ma nel frattempo erano partite le indagini.

Si è scoperto che il cuore era stato trasportato nel ghiaccio secco anziché nel ghiaccio naturale, una modalità che ha reso l’organo inutilizzabile. Sei medici sono iscritti nel registro degli indagati.