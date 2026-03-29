No Kings negli Usa, 9 milioni di persone contro Trump che viene attaccato anche da Springsteen e De Niro
Proteste e manifestazioni anche negli Stati Uniti dove sono scesi in piazza anche Bruce Springsteen e Robert De Niro che hanno attaccato Donald Trump
Svariate le manifestazioni organizzate dal movimento popolare “No Kings” che si sono svolte in tantissime città di tutto il mondo, dall’Italia all’Europa, fino agli Stati Uniti. Soprattutto in America i manifestanti hanno protestato contro l’operato di Donald Trump, coinvolgendo anche stelle ormai diventate attivisti come Bruce Springsteen e Robert De Niro.
- Manifestazioni "No Kings" negli Stati Uniti: in piazza contro Trump
- Da Roma a Israele, le città contro le guerre
- Il contributo di Springsteen e De Niro
Manifestazioni “No Kings” negli Stati Uniti: in piazza contro Trump
Migliaia e migliaia di manifestanti hanno protestato nelle principali città degli Stati Uniti, unendosi alle marce e ai cortei organizzati dal movimento “No Kings” in vari luoghi del mondo.
Bersaglio delle proteste è stato il presidente Donald Trump, ostracizzato per le sue politiche e le guerre in Medio Oriente.
Da Roma a Israele, le città contro le guerre
Non si tratta della prima protesta contro il tycoon, anzi, in meno di un anno questo è il terzo movimento popolare: gli americani scendono sempre più in piazza contro il presidente, invitato a gran voce ad “andare via”.
Mai come questa volta però la partecipazione a tale manifestazione è stata così capillare e ingente. Secondo gli organizzatori, ci sono stati più di 3.100 eventi in tutti i 50 stati americani, con una partecipazione di oltre 9 milioni di persone. I manifestanti hanno protestato in circa tremila città degli Stati Uniti: da Washington a Boston, fino ad Atlanta e alla Florida. Nella capitale, gli anti Trump hanno raggiunto il Lincoln Memorial, luogo di storiche manifestazioni per i diritti civili negli anni passati, e sventolavano bandiere americane capovolte.
Ma le proteste non si sono svolte solo negli Stati Uniti. Da Roma a Madrid e Barcellona fino a Israele, sono state tantissime le manifestazioni simili.
Il contributo di Springsteen e De Niro
A dare manforte ai manifestanti si sono aggiunti anche personalità del mondo dello spettacolo che, ormai da tempo, sposano la questione e si sono schierate contro il presidente. Nel Minnesota, in una delle manifestazioni più attese e con maggiore partecipazione, è arrivato anche il Boss, Bruce Springsteen, che si è esibito con la sua “Streets of Minneapolis”, scritta partendo dalla sua celebre “Streets of Philadelphia” e in risposta alle uccisioni di Renee Good e Alex Pretti da parte di agenti federali.
“Le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Hanno scelto la città sbagliata. La vostra forza, il vostro impegno e la vostra solidarietà sono state fonte di ispirazione per l’intero Paese e ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America. Questo incubo reazionario e questa invasione delle città americane non passeranno inosservati. Ci avete dato speranza e coraggio. E per coloro che hanno dato la vita per noi: Renée Good, madre di tre figli, brutalmente assassinata. Alex Pretty, infermiere, giustiziato dall’Ice, colpito alla schiena e lasciato morire per strada senza che il nostro governo senza legge abbia nemmeno avuto la decenza di indagare sulle loro morti. Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno dimenticati”, ha detto dal palco il celebre rocker.
A partecipare alla manifestazione “No Kings” a New York, invece, c’era Robert De Niro che ha preso la parola e attaccato il presidente Donald Trump: “Meritiamo tutti un paese senza re. Il presidente deve essere fermato. Non potrebbe fare tutto quello che sta facendo senza la complicità del Congresso e dei tirapiedi della sua amministrazione. Paura di Trump? Bisogna avere più paura di noi, perché ancora crediamo nei valori fondamentali americani di giustizia, uguaglianza, decenza e gentilezza”, ha detto l’attore.