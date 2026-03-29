No Kings negli Usa, 9 milioni di persone contro Trump che viene attaccato anche da Springsteen e De Niro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svariate le manifestazioni organizzate dal movimento popolare “No Kings” che si sono svolte in tantissime città di tutto il mondo, dall’Italia all’Europa, fino agli Stati Uniti. Soprattutto in America i manifestanti hanno protestato contro l’operato di Donald Trump, coinvolgendo anche stelle ormai diventate attivisti come Bruce Springsteen e Robert De Niro.

Manifestazioni “No Kings” negli Stati Uniti: in piazza contro Trump

Migliaia e migliaia di manifestanti hanno protestato nelle principali città degli Stati Uniti, unendosi alle marce e ai cortei organizzati dal movimento “No Kings” in vari luoghi del mondo.

Bersaglio delle proteste è stato il presidente Donald Trump, ostracizzato per le sue politiche e le guerre in Medio Oriente.

Da Roma a Israele, le città contro le guerre

Non si tratta della prima protesta contro il tycoon, anzi, in meno di un anno questo è il terzo movimento popolare: gli americani scendono sempre più in piazza contro il presidente, invitato a gran voce ad “andare via”.

Mai come questa volta però la partecipazione a tale manifestazione è stata così capillare e ingente. Secondo gli organizzatori, ci sono stati più di 3.100 eventi in tutti i 50 stati americani, con una partecipazione di oltre 9 milioni di persone. I manifestanti hanno protestato in circa tremila città degli Stati Uniti: da Washington a Boston, fino ad Atlanta e alla Florida. Nella capitale, gli anti Trump hanno raggiunto il Lincoln Memorial, luogo di storiche manifestazioni per i diritti civili negli anni passati, e sventolavano bandiere americane capovolte.

Ma le proteste non si sono svolte solo negli Stati Uniti. Da Roma a Madrid e Barcellona fino a Israele, sono state tantissime le manifestazioni simili.

Il contributo di Springsteen e De Niro

A dare manforte ai manifestanti si sono aggiunti anche personalità del mondo dello spettacolo che, ormai da tempo, sposano la questione e si sono schierate contro il presidente. Nel Minnesota, in una delle manifestazioni più attese e con maggiore partecipazione, è arrivato anche il Boss, Bruce Springsteen, che si è esibito con la sua “Streets of Minneapolis”, scritta partendo dalla sua celebre “Streets of Philadelphia” e in risposta alle uccisioni di Renee Good e Alex Pretti da parte di agenti federali.

“Le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Hanno scelto la città sbagliata. La vostra forza, il vostro impegno e la vostra solidarietà sono state fonte di ispirazione per l’intero Paese e ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America. Questo incubo reazionario e questa invasione delle città americane non passeranno inosservati. Ci avete dato speranza e coraggio. E per coloro che hanno dato la vita per noi: Renée Good, madre di tre figli, brutalmente assassinata. Alex Pretty, infermiere, giustiziato dall’Ice, colpito alla schiena e lasciato morire per strada senza che il nostro governo senza legge abbia nemmeno avuto la decenza di indagare sulle loro morti. Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno dimenticati”, ha detto dal palco il celebre rocker.

A partecipare alla manifestazione “No Kings” a New York, invece, c’era Robert De Niro che ha preso la parola e attaccato il presidente Donald Trump: “Meritiamo tutti un paese senza re. Il presidente deve essere fermato. Non potrebbe fare tutto quello che sta facendo senza la complicità del Congresso e dei tirapiedi della sua amministrazione. Paura di Trump? Bisogna avere più paura di noi, perché ancora crediamo nei valori fondamentali americani di giustizia, uguaglianza, decenza e gentilezza”, ha detto l’attore.