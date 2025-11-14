No Meloni Day, scontri a Bologna tra polizia e manifestanti: volevano raggiungere i ministri ospiti dell'Anci

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza in tutta Italia per il No Meloni Day: scontri a Bologna tra polizia e collettivi universitari. Cortei, flash mob e proteste anche a Roma, Milano, Bari e molte altre città contro il governo, i tagli all’istruzione e il sostegno militare all’estero. A Bologna le tensioni sono esplose quando il corteo ha tentato di raggiungere la Fiera, dove erano presenti i ministri ospiti dell’assemblea Anci.

No Meloni Day, scontri a Bologna e cortei in tutta Italia

Non solo Bologna: il No Meloni Day ha animato più di cinquanta piazze italiane, coinvolgendo studenti, collettivi universitari, movimenti pro Palestina e associazioni come Fridays for Future.

A Bologna la tensione è salita quando il corteo ha cercato di raggiungere la Fiera per contestare i ministri ospiti dell’assemblea Anci. Al ponte di San Donato la polizia in assetto antisommossa ha bloccato il passaggio, scatenando tafferugli. Gli attivisti hanno lanciato uova e bruciato fotografie di alcuni esponenti di maggioranza, scandendo slogan come “bruciamo il fascismo e il governo”.

ANSA

Studenti in strada per il No Meloni Day: manifestazioni in tutta Italia, scontri a Bologna con le Forze dell’Ordine

Dopo una carica delle Forze dell’Ordine, la testa del corteo ha provato a sfondare il blocco e, respinta, ha continuato la manifestazione tra cori e striscioni per la Palestina. Nel corteo erano presenti anche un grande striscione con i nomi dei 12mila bambini uccisi a Gaza da Israele e le richieste di dimissioni per la ministra Bernini e il rettore Molari.

Proteste e scontri a Milano e Roma

Anche a Milano e Roma il No Meloni Day è stato segnato da forti tensioni e scontri. Nel capoluogo lombardo, migliaia di studenti hanno sfilato con striscioni e cartelli che ritraevano Giorgia Meloni, Elly Schlein, Salvini, Crosetto e Tajani con “mani sporche di sangue” e slogan come “complice del genocidio”.

Un video dei tafferugli

Un flash mob ha visto studenti imbavagliati davanti alla Prefettura, mentre altri esponevano striscioni per la Palestina e chiedevano il blocco del governo.

A Roma i collettivi hanno raggiunto il ministero dell’Istruzione dopo aver bruciato cartelli con il volto del ministro Valditara e lanciato uova e vernice rossa contro il Mim. “Soldi alla scuola, non alla guerra”, “bruciamo il fascismo, cacciamo il governo” sono alcuni dei cori riportati dai manifestanti.

Le ragioni del No Meloni Day e le richieste degli studenti

Il No Meloni Day nasce dalla protesta contro i tagli a scuola e università, il riarmo, il sostegno del governo ai conflitti internazionali e il mancato ascolto delle richieste studentesche.

“Ci crollano le scuole e pure gli ospedali, ma con i nostri soldi paghiamo i militari – gridano i collettivi Osa e Cambiare Rotta – La carta della repressione non ci fa paura, ogni scuola sarà un’occupazione. Blocchiamo tutto”.

In tutta Italia si sono svolte assemblee, sit-in e mobilitazioni con gli stessi obiettivi: “Vogliamo una scuola e un’università pubbliche, accessibili e libere”.

ANSA

Le immagini del corteo a Roma