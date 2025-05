No vax con parrucca imbratta una posta a Padova con vernice rossa, cosa ha scritto: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Padova per danneggiamento di sistemi informatici e telematici. Nella mattinata di lunedì 19 maggio, l’individuo è stato sorpreso mentre imbrattava le vetrate di un ufficio postale in via Facciolati e oscurava alcune telecamere cittadine con vernice rossa.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, una Volante della Questura ha notato un uomo che camminava in via Canestrini con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo e una parrucca arancione. Gli agenti hanno deciso di fermarlo, scoprendo che indossava vestiti macchiati di vernice rossa fresca e guanti in lattice.

Materiale sequestrato

L’uomo portava con sé un sacchetto di plastica contenente un irroratore a pressione, due bombolette di vernice rossa e alcuni adesivi. Contestualmente, un’altra Volante è stata inviata in zona per verificare eventuali imbrattamenti e danneggiamenti.

Imbrattamenti e scritte

Gli agenti hanno riscontrato che le vetrate dell’ufficio postale erano state imbrattate con scritte rosse come “AG 2030/45= WALLET+€DIG=SCHIAVITU’ CONTROLLO CRIMINALE #STOPLEGGELORENZIN”, “SOSTENIBILITA’ E CO2 SONO MENZOGNE” e “DIGITALE IDENTITA’ MORTE DELLE LIBERTA’”, riportanti la sigla del gruppo ViVi. Inoltre, alcune telecamere cittadine erano state oscurate con vernice rossa.

Identificazione e arresto

Privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato in Questura e identificato come un 30enne originario di Reggio Emilia, con precedenti per deturpamento e imbrattamento di cose mobili e immobili. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Provvedimenti del Questore

Valutata la gravità dei fatti, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Anticrimine ed emesso nei confronti del 30enne la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale.

