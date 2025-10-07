Nobel 2025 per la Fisica alla scoperta dell'effetto tunnel quantistico, premiati Clarke, Devoret e Martinis

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il premio Nobel per la Fisica 2025 ai docenti John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per “per la scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”.

Chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2025

Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato conferito a tre docenti:

John Clarke, inglese, Università della California

Michel H. Devoret, francese, Università di Yale e Università della California

John M. Martinis, americano, Università della California

Il riconoscimento verrà assegnato loro nella cerimonia in programma il 10 dicembre 2025.

Perché la scoperta è importante

L’Accademia dei Nobel, a Stoccolma, ha motivato l’assegnazione del premio Nobel per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis così: “Hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà bizzarre del mondo quantistico possono diventare concrete in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano. Il loro sistema elettrico superconduttore poteva passare da uno stato all’altro tramite effetto tunnel, come se passasse attraverso un muro. Hanno inoltre mostrato che il sistema assorbiva ed emetteva energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica”.

Cos’è l’effetto tunnel nella meccanica quantistica

Come spiegato da AGI, la meccanica quantistica consente a una particella di attraversare una barriera, utilizzando un processo chiamato effetto tunnel.

Appena vengono coinvolte tante particelle, gli effetti della meccanica quantistica diventano solitamente insignificanti: gli esperimenti dei vincitori hanno dimostrato che le proprietà della meccanica quantistica possono essere concretizzate su scala macroscopica.

Gli esperimenti nel 1984 e nel 1985

Clarke, Devoret e Martinis nel 1984 e nel 1985 avevano condotto esperimenti con un circuito elettronico costituito da superconduttori (componenti in grado di condurre corrente senza resistenza elettrica), che erano separati da un sottile strato di materiale non conduttivo, una configurazione nota come giunzione Josephson.

I vincitori hanno potuto anche dimostrare che il sistema si comporta nel modo previsto dalla meccanica quantistica: è quantizzato, ossia assorbe o emette solo quantità specifiche di energia.

Il loro obiettivo era quello di costruire il primo computer quantistico: ci lavora dal 2014 sopratutto Martinis, in quell’anno era stato assunto proprio da Google (lasciata nel 2020).

Nel 2022, Martinis ha co-fondato la società Qolab mentre dal gennaio 2025 è il Chief Technology Officer (CTO, ossia il direttore tecnologico) della società.

Chi aveva vinto nel 2024

Nel 2023 il Nobel per la Fisica era stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton per “scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatici con reti neurali artificiali, gettando le basi per l’apprendimento delle macchine e l’IA“.