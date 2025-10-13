Nobel per l'Economia 2025 all'israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato all’israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per “aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione”. Il prestigioso riconoscimento, noto formalmente come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari).

Perché Mokyr, Aghion e Howitt hanno vinto il Premio Nobel per l’Economia

L’Accademia delle scienze di Svezia ha spiegato in una nota la decisione di assegnare il premio Nobel per l’economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt: “Negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia, il mondo ha visto una crescita economica sostenuta. Ciò ha sollevato un gran numero di persone dalla povertà e ha gettato le basi della nostra prosperità. I vincitori di quest’anno per le scienze economiche hanno spiegato come l’innovazione fornisca l’impulso per ulteriori progressi”.

Nella nota si legge ancora: “Ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua”.

I vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2025.

Joel Mokyr, ha sottolineato l’Academy, “ha usato le fonti storiche come mezzo per scoprire le cause della crescita sostenuta che sta diventando la nuova normalità” e “ha dimostrato che se le innovazioni devono succedersi l’una all’altra in un processo di autogenerazione, non solo abbiamo bisogno di sapere che qualcosa funziona, ma abbiamo anche bisogno di avere spiegazioni scientifiche sul perché'”. E ancora: “Mokyr ha anche sottolineato l’importanza che la società sia aperta a nuove idee e permetta il cambiamento”.

Anche Philippe Aghion e Peter Howitt hanno studiato i meccanismi che si trovano alla base di una crescita sostenuta. Il Comitato dei Nobel, di loro, ha detto: “In un articolo del 1992 hanno costruito un modello matematico per la distruzione creativa: quando un prodotto nuovo e migliore entra nel mercato, le aziende che vendono i prodotti più vecchi ci rimettono a farlo. L’innovazione rappresenta qualcosa di nuovo ed è quindi creativa. Tuttavia, è anche distruttiva, poichè l’azienda la cui tecnologia diventa superata viene superata”.

Nella nota si legge ancora: “In modi diversi, i vincitori hanno mostrato come la distruzione creativa crei conflitti che devono essere gestiti in modo costruttivo. In caso contrario, l’innovazione sarà bloccata da aziende consolidate e gruppi di interesse che rischiano di essere messi in una posizione di svantaggio”.

Chi sono i vincitori del premio Nobel per l’economia 2025

Joel Mokyr, di 79 anni, è uno storico economico americano-israeliano, decente di economia e storia alla Northwestern University.

Philippe Aghion, di 69 anni, è un economista francese, professore al College de France, alla London School of Economics e alla Paris School of Economics.

Peter Howitt, canadese, di 79 anni, è professore di economia e scienze sociali alla Brown University in Rhode Island.

Chi sono i vincitori degli altri premi Nobel 2025

Il premio Nobel per l’economia è l’ultimo riconoscimento assegnato quest’anno. Gli altri vincitori dei premi Nobel 2025: