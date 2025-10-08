Nobel per la Chimica 2025 ai framework metallo-organici, la scoperta di Kitagawa, Robson e Yaghi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il premio Nobel per la Chimica 2025 ai docenti Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi “per lo sviluppo di framework metallo-organici”, conosciuto come MOF. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, estrarre inquinanti dall’acqua, catturare l’anidride carbonica e immagazzinare idrogeno.

Chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica 2025

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato conferito a 3 docenti:

Susumu Kitagawa, dell’Università di Kyoto

dell’Università di Kyoto Richard Robson, dell’Università di Melbourne

dell’Università di Melbourne Omar M. Yaghi, dell’Università della California

Cosa hanno scoperto

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi hanno ricevuto il premio per lo sviluppo di un nuovo tipo di architettura molecolare.

Come ha spiegato la Royal Swedish Academy, nel 1989 Robson aveva sperimentato un nuovo modo di utilizzare le proprietà intrinseche degli atomi: combinò ioni rame caricati positivamente con una molecola a quattro bracci, che aveva un gruppo chimico attratto dagli ioni rame all’estremità di ciascuno di loro. Quando si unirono, formarono un cristallo ordinato e spazioso: era come un diamante pieno di innumerevoli cavità.

Robson riconobbe immediatamente il potenziale della sua costruzione molecolare, ma era instabile e collassava facilmente.

Susumu Kitagawa e Omar Yaghi fornirono a questo metodo costruttivo una solida base: tra il 1992 e il 2003 realizzarono, separatamente, una serie di scoperte rivoluzionarie.

Kitagawa ha dimostrato che i gas possono fluire dentro e fuori dalle costruzioni e ha previsto che i framework metallo-organici (MOF) potrebbero essere rese flessibili.

Omar Yaghi ha creato un MOF molto stabile e ha dimostrato che può essere modificato mediante una progettazione razionale, conferendogli nuove e desiderabili proprietà.

Perché la scoperta è importante: che impatto ha

In parole più semplici, le strutture da loro create – i MOF, appunto – contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori.

I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, estrarre inquinanti dall’acqua, catturare l’anidride carbonica e immagazzinare idrogeno.

