Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai per la soluzione al "mistero" dell'omochiralità

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Vincitori: Henri B. Kagan (Université Paris-Sud) e Kenso Soai (Tokyo University of Science)

Motivazione: Per la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica

La scoperta in parole semplici: hanno spiegato come la natura sia riuscita a scegliere una sola forma "speculare" delle molecole (la versione "mancina" o "destra"), consentendo la creazione dei mattoni fondamentali della vita e rivoluzionando la produzione dei farmaci

L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica 2026 al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenso Soai. I due scienziati sono stati premiati per la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica, scoperte che hanno permesso di risolvere un enigma scientifico secolare: come sia potuta emergere spontaneamente l’omochiralità, uno dei prerequisiti fondamentali per la nascita della vita sulla Terra. Il premio prevede un montepremi complessivo di 12 milioni di corone svedesi (circa 1,1 milioni di euro), che verrà diviso equamente tra i due vincitori.

Cos’è l’omochiralità e perché è il “mistero della mano destra e sinistra”

In chimica, molte molecole esistono in due forme identiche ma speculari, chiamate enantiomeri: proprio come la mano destra e la mano sinistra, sono apparentemente uguali ma non sovrapponibili. Questa proprietà si chiama chiralità.

Termine Scientifico Traduzione in Parole Semplici Esempio Pratico Molecola Chirale Una molecola che ha una forma “destra” e una “sinistra”. Le tue mani: sono identiche, ma un guanto sinistro non calza sulla mano destra. Omochiralità Un fenomeno per cui la natura usa esclusivamente una delle due forme. Tutti gli amminoacidi delle nostre proteine sono “mancini”. La versione “destra” non viene usata dalla vita. Miscela Racemica Un intruglio chimico che contiene il 50% di forma destra e il 50% di forma sinistra. Quando i chimici creano molecole in laboratorio, ottengono sempre metà e metà.

Il mistero durato oltre un secolo risiedeva in questa domanda: se le reazioni chimiche spontanee producono sempre una miscela 50/50 di molecole destre e sinistre, come ha fatto la vita sulla Terra a selezionare e utilizzare soltanto un tipo di “mano”?

Le scoperte di Kagan e Soai: la svolta della chimica asimmetrica

I due premio Nobel hanno dimostrato come una piccolissima preferenza iniziale possa essere amplificata fino a far dominare completamente una sola variante molecolare.

Henri Kagan e gli “effetti non lineari” (1986)

Nel 1986, Henri Kagan ha scoperto che in una reazione chimica il risultato finale non è sempre proporzionale alla quantità di catalizzatore inserito. Inserendo anche solo una minuscola traccia di catalizzatore chirale, la reazione produce una quantità enormemente superiore di una specifica forma speculare rispetto a quanto previsto. Kagan ha dimostrato che la chimica “sa amplificare le preferenze”.

Kenso Soai e la “reazione di Soai” (1995 – 2003)

Kenso Soai ha compiuto il passo successivo realizzando ciò che fino ad allora era riuscito solo alla natura stessa. Nel 1995 ha progettato una reazione chimica basata sull’autocatalisi: la molecola prodotta agisce essa stessa da catalizzatore per produrre altre molecole identiche a sé. Nel 2003, Soai è riuscito a far produrre a una reazione chimica esclusivamente una delle due forme speculari, partendo da uno sbilanciamento quasi impercettibile.

Perché queste scoperte sono fondamentali per la medicina e i farmaci

La capacità di produrre una sola forma speculare di una molecola ha un impatto diretto sulla nostra salute.

Nei farmaci, infatti, i ricettori del nostro corpo funzionano come una serratura: solo la molecola con la “forma giusta” riesce ad aprirla. L’altra forma speculare può risultare del tutto inefficace o, nei casi peggiori, tossica. Grazie ai metodi scoperti da Kagan e Soai, l’industria farmaceutica moderna è in grado di produrre medicinali puri, sicuri ed efficaci, eliminando la componente speculare indesiderata.

Chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica 2026

Henri B. Kagan: nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt (Francia). Ha conseguito il dottorato nel 1960 al Collège de France ed è Professore Emerito presso la Université Paris-Sud (Francia)

Kenso Soai: nato nel 1950 a Hiroshima (Giappone). Ha conseguito il dottorato nel 1979 alla University of Tokyo ed è Professore Emerito presso la Tokyo University of Science (Giappone)