Nobel per la Letteratura 2025 a László Krasznahorkai, lo scrittore ungherese premiato per il suo Herscht 07769

Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è stato assegnato László Krasznahorkai. Lo scrittore ungherese è stato premiato “per la sua opera potente e visionaria che, in mezzo all’orrore apocalittico, riafferma la forza dell’arte”.

Chi ha vinto il Nobel per la Letteratura 2025

Il suo Herscht 07769, è stato definito un grande romanzo contemporaneo per la sua capacità di rappresentare con precisione i disordini sociali del Paese.

Perché è stato premiato

In Herscht 07769, ha spiegato la Swedish Academy, non ci troviamo in un incubo febbrile sui Carpazi, ma piuttosto davanti al ritratto credibile di una cittadina contemporanea della Turingia, in Germania, anch’essa però segnata da anarchia sociale, omicidi e incendi dolosi.

Al tempo stesso, l’orrore del romanzo si svolge sullo sfondo della potente eredità di Johann Sebastian Bach. È un libro scritto “in un unico respiro”, in cui violenza e bellezza si congiungono in modo “impossibile”.

Chi è László Krasznahorkai

László Krasznahorkai, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2025, è nato nel 1954 nella piccola città di Gyula, nel sud-est dell’Ungheria, vicino al confine con la Romania.

Un’area rurale altrettanto remota fa da sfondo al suo primo romanzo, Sátántangó, pubblicato nel 1985 (Satantango, 2012), che fu una vera e propria sensazione letteraria in Ungheria e rappresentò la sua opera di esordio e consacrazione.

Quanto ha guadagnato László Krasznahorkai

Prima di morire Alfred Nobel scrisse le sue ultime volontà, racchiuse in un testamento che reca la data del 27 novembre 1895.

Chimico, ingegnere, inventore, uomo di affari e filantropo, famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, Nobel decise di investire la maggior parte della propria fortuna in una serie di premi in fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace. Fu così che nacquero i Premi Nobel.

Il riconoscimento economico, quest’anno, è pari a 11 milioni di corone svedesi: circa 969 mila euro.

I vincitori passati

Questi gli ultimi vincitori:

2021 : Abdulrazak Gurnah, romanziere nato nel 1948 in Tanzania, per il suo lavoro sugli effetti del colonialismo e sulle migrazioni. Era cresciuto sull’isola di Zanzibar e arrivato in Inghilterra, da rifugiato, alla fine degli anni ’60

: romanziere nato nel 1948 in Tanzania, per il suo lavoro sugli effetti del e sulle Era cresciuto sull’isola di Zanzibar e arrivato in Inghilterra, da rifugiato, alla fine degli anni ’60 2022 : Annie Ernaux (nata a Yvetot, una piccola città della Normandia, in Francia, il 1° settembre 1940 ), “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui scopre le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”. La Ernaux, infatti, aveva affermato come scrivere sia un atto politico, che apre gli occhi alla disuguaglianza sociale, aggiungendo di usare il linguaggio come un coltello per squarciare i veli dell’immaginazione

: Annie Ernaux (nata a una piccola città della in Francia, il ), “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui scopre le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”. La Ernaux, infatti, aveva affermato come scrivere sia un che apre gli occhi alla disuguaglianza sociale, aggiungendo per squarciare i veli dell’immaginazione 2023 : Jon Fosse, scrittore e drammaturgo norvegese, nato ad Haugesund e premiato “ per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile “

: Jon Fosse, scrittore e drammaturgo norvegese, nato ad Haugesund e premiato “ “ 2024: Han Kang, scrittrice sudcoreana sorpresa mentre era a cena col figlio, premiata per “la sua intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”