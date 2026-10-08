Nobel per la Letteratura 2026 ad Anne Carson, la scrittrice canadese premiata per "l'opera audace e creativa"

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Va ad Anne Carson il Premio Nobel per la Letteratura 2026. La scrittrice e poetessa canadese è stata premiata dalla Swedish Academy per “la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Nobel per la Letteratura 2026 ad Anne Carson

Il Premio Nobel per la Letteratura 2026 è stato assegnato ad Anne Carson.

Ad annunciarlo nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026 è stata la segretaria permanente dell’Accademia del Nobel, Ingrid Calrberg.

La scrittrice e poetessa canadese, 76 anni, è stata premiata per “la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Seconda autrice canadese a ricevere il Nobel

Anne Carson succede allo scrittore ungherese László Krasznahorkai, vincitore nel 2025.

L’autrice canadese è la diciassettesima donna a ricevere il Nobel per la Letteratura su 119 edizioni.

Per il Canada si tratta del secondo premio dopo quello ad Alice Munro nel 2013.

Chi è Anne Carson

Classe 1950, originaria di Toronto, Anne Carson è una scrittrice, poetessa, saggista e traduttrice dal greco antico.

Considerata una dei massimi autori canadesi contemporanei, è nota per il suo stile ibrido, che mescola prosa e poesia, storie e temi di oggi e miti antichi.

Ha insegnato lettere classiche, letterature comparate e scrittura creativa in diverse università tra Canada e Stati Uniti, tra cui Princeton e New York.

Nel corso degli anni ha vinto numerosi premi letterari in giro per il mondo: il Lannan Literary Award, due Griffin Poetry Prize, il T. S. Eliot Prize, il Premio Principessa delle Asturie, il Governor General’s Award per la poesia in lingua inglese e il Premio PEN/Nabokov.

Tra le sue opere più conosciute c’è il romanzo in versi Autobiography of Red, del 1998.

Le sue opere sono state pubblicate in Italia da Crocetti editore, Utopia editore, Feltrinelli, La Nave di Teseo, Bompiani e Donzelli.