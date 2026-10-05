Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel per le scoperte su canali ionici e optogenetica

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Karl Deisseroth, Peter Hegemann e George Nagel hanno vinto il Nobel per la Medicina 2026. L’ambito riconoscimento è stato assegnato per l’optogenetica, un metodo che permette di dimostrare come le cellule nervose modellano ricordi, sentimenti e comportamenti nel cervello vivente.

Nobel per la Medicina 2026, la scoperta di Hegemann, Nagel e Deisseroth

Come riporta il sito ufficiale del Premio Nobel, Peter Hegemann e Georg Nagel scoprirono una straordinaria proteina, la canalerodopsina, in un’alga unicellulare.

Karl Deisseroth trasformò questa proteina in un interruttore controllato dalla luce per le cellule nervose.

I vincitori del Nobel per la Medicina 2026 hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze.

“L’optogenetica offre opportunità per mappare il cervello in un modo che un tempo potevamo solo sognare”, le parole di Per Svenningsson, presidente del Comitato Nobel per la Fisiologia o la Medicina.

Le scoperte premiate sono state effettuate presso l’Istituto Max Planck di Biochimica, Martinsried, Germania.

Chi sono Hegemann, Nagel e Deisseroth

Il sito ufficiale del Premio Nobel riporta il curriculum dei tre vincitori.

Karl Deisseroth, nato nel 1971, ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1998 e la laurea in medicina nel 2000 presso la Stanford University negli Stati Uniti.

È attualmente professore di bioingegneria e di psichiatria e scienze comportamentali presso l’Howard Hughes Medical Institute e la Stanford University.

Peter Hegemann, nato nel 1954, ha conseguito un dottorato di ricerca conseguito nel 1984 presso l’Istituto Max Planck di Biochimica.

È professore ordinario di Neuroscienze presso l’Università Humboldt di Berlino.

Georg Nagel, nato nel 1953, ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1988 presso l’Università di Francoforte.

È professore di Fisiologia Molecolare delle Piante presso il Dipartimento di Fisiologia Molecolare delle Piante e Biofisica – Botanica I presso l’Università di Würzburg.

Cosa è l’optogenetica

L’optogenetica è un metodo per controllare i segnali nervosi tramite la luce.

Grazie a questa scoperta, è stato possibile svelare i circuiti neurali che regolano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici.

In medicina, i ricercatori stanno utilizzando questo metodo nel tentativo di ripristinare la vista nelle persone con disabilità visiva.