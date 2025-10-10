Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, chi è la politica del Venezuela che ha "battuto" Donald Trump

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 10 ottobre il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado, politica del Venezuela, “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo del Venezuela e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Niente da fare, quindi, per Donald Trump.

Chi ha vinto il Nobel per la Pace 2025

Il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado

Perché è stata premiata

Maria Corina Machado ha dedicato anni alla lotta per la libertà del popolo venezuelano.

In qualità di leader del movimento democratico in Venezuela, è “uno degli esempi più straordinari di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi”.

Durante la premiazione è stata definita “una figura chiave e unificante in un’opposizione politica un tempo profondamente divisa, un’opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di libere elezioni e di un governo rappresentativo. Questo è esattamente ciò che sta al cuore della democrazia: la nostra comune volontà di difendere i principi del governo popolare, anche se non siamo d’accordo”.

E ancora: “In un momento in cui la democrazia è minacciata, è più importante che mai difendere questo terreno comune. Il regime autoritario del Venezuela rende il lavoro politico estremamente difficile. Come fondatrice di Súmate, un’organizzazione dedicata allo sviluppo democratico, Machado si è battuta per elezioni libere ed eque più di 20 anni fa”.

Famosa una delle sue dichiarazioni: “È stata una scelta di voti anziché di proiettili”.

Da allora, sia in ambito politico che al servizio delle organizzazioni, Machado “si è espressa a favore dell’indipendenza della magistratura, dei diritti umani e della rappresentanza popolare. Ha dedicato anni alla libertà del popolo venezuelano”

È stata definita “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, a una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente. La vincitrice del Premio per la Pace Maria Corina Machado ha dimostrato che gli strumenti della democrazia sono anche gli strumenti della pace. Incarna la speranza di un futuro diverso, in cui i diritti fondamentali dei cittadini siano tutelati e le loro voci siano ascoltate”.

La reazione di Maria Corina Machado: “Sono sotto shock”

“Sono sotto shock!”, ha dichiarato Maria Corina Machado dopo l’annuncio del Nobel.

Secondo il segretario del Comitato, ripreso dal Guardian, Machado ha affermato: “Questo è un premio per un intero movimento”.

Quanto ha guadagnato Maria Corina Machado

Prima di morire Alfred Nobel scrisse le sue ultime volontà, racchiuse in un testamento che reca la data del 27 novembre 1895.

Chimico, ingegnere, inventore, uomo di affari e filantropo, famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, Nobel decise di investire la maggior parte della propria fortuna in una serie di premi in fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace. Fu così che nacquero i Premi Nobel.

Il riconoscimento economico, quest’anno, è pari a 11 milioni di corone svedesi: circa 969 mila euro.

Chi sono gli ultimi premi Nobel per la Pace

Dal 1901 a oggi sono stati assegnati 111 Premi Nobel per la pace, l’unico consegnato in Norvegia e non in Svezia e che può essere dedicato alle organizzazioni: 18 le donne che hanno ricevuto il premio, mentre sono 28 le organizzazioni decorate.

C’è anche chi, come il vietnamita Le Duc Tho, insignito del Nobel per la pace nel 1973, ha rifiutato il riconoscimento.

Questi gli ultimi a riceverlo:

2021: i giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov. La prima, filippina naturalizzata statunitense, ha co-fondato Rappler, sito noto per le sue inchieste sull’operato del governo del presidente filippino Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla sua sanguinosa guerra alla droga. Il secondo, russo, è caporedattore del giornale d’inchiesta Novaya Gazeta, la testata per la quale scriveva la giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006

i giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov. La prima, filippina naturalizzata statunitense, ha co-fondato Rappler, sito noto per le sue inchieste sull’operato del governo del presidente filippino soprattutto in relazione alla sua sanguinosa guerra alla droga. Il secondo, russo, è caporedattore del giornale d’inchiesta Novaya Gazeta, la testata per la quale scriveva la giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006 2022: Ales Bialiatski , uno dei pionieri del movimento democratico emerso in Bielorussia a metà degli anni ’80: ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese

Ales Bialiatski uno dei pionieri del movimento democratico emerso in Bielorussia a metà degli anni ’80: ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese 2023: Narges Mohammadi, attivista iraniana e vicepresidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, in carcere dal maggio 2016. Complessivamente, per la sua lotta, è stata condannata a 31 anni di prigione e 154 frustate

Narges Mohammadi, attivista iraniana e vicepresidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, in carcere dal maggio 2016. Complessivamente, per la sua lotta, è stata condannata a e 2024: Nihon Hidankyo, organizzazione giapponese che raggruppa i sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha. Il premio è stato consegnato per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso le testimonianze, come “non debbano mai essere usate di nuovo”