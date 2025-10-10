Nobel per la Pace 2025 negato a Donald Trump, ora la Norvegia teme la vendetta: "Oslo sia pronta a tutto"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Norvegia si prepara al peggio dopo la decisione del Comitato per il Nobel di assegnare il Premio per la Pace 2025 all’attivista venezuelana Maria Corina Machado, anziché al presidente statunitense Donald Trump, che da mesi si considerava il principale candidato. La tensione diplomatica cresce, e diversi politici norvegesi temono una reazione imprevedibile da parte della Casa Bianca.

Nobel per la Pace 2025, cosa teme la Norvegia

Come riporta l’AGI, Trump avrebbe preteso di ricevere personalmente il Nobel dopo aver favorito il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi tra Hamas e Israele, definendo il suo ruolo “decisivo” per la stabilità del Medio Oriente.

L’esclusione, però, ha provocato un’ondata di polemiche e la convinzione, a Oslo, che “la scelta non resterà impunita”.

La prima a lanciare l’allarme è stata Kirsti Bergstø, leader del partito socialista norvegese di sinistra, che ha dichiarato al Guardian: “Donald Trump sta portando gli Stati Uniti verso una direzione estrema, attaccando la libertà di parola e reprimendo le istituzioni democratiche. Quando un presidente è così instabile e autoritario, dobbiamo essere pronti a tutto”.

Bergstø ha poi ricordato che “il Comitato per il Nobel è indipendente e il governo norvegese non ha alcun ruolo nelle sue decisioni. Ma non sono sicura che Trump lo sappia. Dobbiamo prepararci a qualsiasi cosa”.

Le reazioni dei politici

Il leader del Partito Verde norvegese, Arild Hermstad, ha difeso la scelta del Comitato, sottolineando che “l’indipendenza è ciò che conferisce credibilità al Premio”.

Secondo Hermstad, Trump “non può pretendere un Nobel per i suoi capricci sui social o per le pressioni politiche. I premi per la pace si guadagnano con un impegno costante”.

Hermstad ha comunque riconosciuto il merito dell’ex presidente per il sostegno all’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ogni passo verso la fine delle sofferenze a Gaza è positivo, ma un contributo tardivo non cancella anni di violenza e divisione alimentate”.

Da parte sua, Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto norvegese per il Nobel, ha spiegato che la decisione è stata presa “durante l’ultima riunione del Comitato, in conformità con le regole stabilite da Alfred Nobel”.

Le scelte, ha ribadito, “sono apolitiche, anche se la nomina dei membri da parte del Parlamento norvegese può dare l’impressione contraria”.

Le pressioni di Trump

Secondo il quotidiano britannico, a luglio Trump avrebbe persino telefonato all’ex segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi ministro delle Finanze norvegese, per chiedere informazioni sul Premio.

Poche settimane dopo, davanti all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente statunitense ha dichiarato: “Tutti dicono che dovrei ricevere il Nobel per la Pace. Ho fermato sette guerre interminabili”.

Ma il Comitato di Oslo ha scelto diversamente. Il riconoscimento è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione democratica in Venezuela, premiata “per la sua lotta instancabile in favore dei diritti umani e della democrazia”.