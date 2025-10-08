Nobel per la Pace 2025, Trump sfida Zelensky, Greta Thunberg e oltre 300 candidati: attesa per l’annuncio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’american dream di Donald Trump ha la forma di una colomba bianca: il tycoon, infatti, dopo essersi autocandidato per il Nobel per la Pace 2025 attende con trepidazione i risultati del Comitato di Oslo. Tra i nomi eccellenti, tuttavia, aleggiano quelli di Greta Thunberg e Volodymyr Zelensky, per un totale di 338 candidati.

Nobel per la Pace 2025, il sogno di Trump

Come ci ricorda Rivista Studio, Donald Trump sostiene di meritare il Nobel per la pace sin dall’inizio del secondo mandato, quando si è imposto sul mondo per risolvere i sette principali conflitti in corso. Missione solo parzialmente sfiorata, visto che le due questioni internazionali attualmente più preoccupanti – il conflitto tra Russia e Ucraina e l’invasione di Israele nei territori palestinesi in Medio Oriente – procedono senza soluzioni che il tycoon possa gestire.

Con la sua autocandidatura l’attuale inquilino della Casa Bianca intende seguire le orme di un suo predecessore, Barack Obama, insignito nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”.

ANSA Donald Trump punta al premio Nobel per la Pace 2025, ma tra i candidati ci sono anche Volodymyr Zelensky e l’attivista Greta Thunberg

Per il tycoon non è il primo tentativo: il nome di Trump era già stato presentato nel 2020 e nel 2021, ma a questo giro trova il sostegno di altre potenze mondiali, tra cui Benjamin Netanyahu. Un nome certamente altisonante ma per forza di cose influente, visto che – scrive Ansa – le famiglie degli ostaggi israeliani hanno inviato una missiva al Comitato indicando il presidente degli Stati Uniti come “luce nei giorni più bui”.

Eppure, Trump ci spera ma non dà nulla per scontato. Recentemente, durante un incontro con i vertici militari a Quantico, ha detto: “Lo daranno a qualcuno che non ha combinato nulla o ha scritto un libro sulla mente di Donald Trump e su come si risolvono le guerre”.

Da Zelensky a Greta Thunberg, chi sono i rivali di Trump

Come anticipato, tra i 338 nomi che il Comitato di Oslo sta esaminando ci sono altre personalità certamente note nel mondo e che, in un certo senso, potrebbero soffiare il voto al capo della Casa Bianca. Parliamo di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, e dell’attivista Greta Thunberg che recentemente ha partecipato all’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla.

Nella lista c’è anche il nome di Julija Naval’naja, moglie del dissidente russo Alexey Navalny. Non mancano le quote italiane, come la giurista Francesca Albanese e l’artista Michelangelo Pistoletto, la cui candidatura è stata proposta dalla Gorbachev Foundation per il suo impegno a favore della trasformazione sociale attraverso l’arte.

Le perplessità del Comitato Nobel: “Trump troppo divisivo”

A dimostrare perplessità è Nina Graeger, direttrice dell’Istituto di ricerca sulla pace di Oslo citata da Ansa. Nell’operato di Trump “si osservano politiche che vanno contro le intenzioni e i principi enunciati nel testamento di Nobel”, dichiara Graeger, e tali principi sono soprattutto il disarmo e la fratellanza tra i popoli, oltre ovviamente alla cooperazione internazionale.

Dello stesso avviso Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comitato che assegna il Nobel per la Pace: “Esaminiamo prima di tutto ciò che hanno concretamente realizzato al servizio della pace”. Trump, in questo senso, si presente come un personaggio divisivo. Per avere una risposta bisognerà aspettare alle ore 11 – ora locale – di venerdì 10 ottobre.