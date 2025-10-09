Nobel per la Pace, all in di Donald Trump per strappare il premio con l'accordo per Gaza tra Israele e Hamas

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un “evento storico”. Così Donald Trump definisce nel darne l’annuncio l’accordo su Gaza raggiunto tra Israele e Hamas. Il ruolo svolto dal presidente statunitense, che ha presentato il piano di pace mediato anche da Qatar, Egitto e Turchia, potrebbe valergli il premio Nobel per la Pace. Trump non ha nascosto di ambire al prestigioso riconoscimento, ottenuto in passato da Barack Obama, ma visti i tempi ristrettissimi – il Nobel 2025 verrà annunciato domani, 10 ottobre – è molto probabile che se ne riparlerà il prossimo anno.

Trump annuncia accordo su Gaza

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la prima fase del piano di pace su Gaza che prevede la sospensione dei combattimenti, la liberazione di tutti gli 20 ostaggi e il ritiro parziale delle truppe israeliane dalla Striscia.

È stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad annunciare il raggiungimento dell’atteso accordo nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre.

L’intesa si basa sulla proposta presentata dall’amministrazione Trump la settimana scorsa e modificata durante le trattative degli ultimi giorni in Egitto.

Nobel per la Pace a Donald Trump?

L’accordo di pace a Gaza potrebbe rappresentare per Trump il più grande successo diplomatico della sua presidenza, considerando anche le difficoltà riscontrate sull’altro fronte caldo, quella della guerra tra Russia e Ucraina.

Un successo che potrebbe valergli il premio Nobel per la pace.

Il miliardario americano non ha mai nascosto l’ambizione di arrivare al prestigioso riconoscimento, ottenuto dal suo predecessore Barack Obama sedici anni fa.

Quando verrà annunciato il Nobel per la Pace 2025

Molto probabilmente però se ne riparlerà il prossimo anno: il premio Nobel per la Pace 2025 verrà annunciato a Oslo domani mattina, venerdì 10 ottobre.

Con il premio di quest’anno verosimilmente già assegnato, è improbabile che un semplice annuncio, per quanto importante e storico, possa far cambiare idea al comitato del Nobel.

Al momento infatti dell’accordo su Gaza ci sono solo gli annunci e le prime dichiarazioni dei protagonisti.

Se l’intesa verrà tradotta in pratica e soprattutto se i futuri negoziati porteranno a una pace duratura tra Israele e Hamas, allora Trump avrà tutte le carte in regola per essere in lizza per il Nobel 2026.

Tajani: “Il risultato lo sta ottenendo”

Intervistato da Rtl, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto la sua sul possibile premio Nobel per la pace a Donald Trump.

“Qualche mese fa sembrava una boutade, ma se raggiunge l’obiettivo della pace – ha detto – certamente un titolo per concorrere per il premio Nobel ce l’ha sicuramente”.

“Si è impuntato ed aveva ragione – ha aggiunto – perché il risultato lo sta ottenendo, si può essere d’accordo o meno con lui, ma il risultato lo sta raggiungendo, è incontrovertibile”.

“Se le armi finalmente taceranno, il presidente Donald Trump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”. Così su X il ministro Matteo Salvini.