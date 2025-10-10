Nobel per la Pace, la Lega vuole candidare Donald Trump per il 2026: presentata la mozione alla Camera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Lega ha presentato una mozione alla Camera per candidare Donald Trump al Nobel per la Pace 2026, riconoscendone il ruolo nella mediazione del piano per Gaza. Il documento cita i precedenti storici del premio e sottolinea come l’assegnazione possa rafforzare il cessate il fuoco e promuovere un processo multilaterale di stabilizzazione in Medio Oriente.

La mozione della Lega alla Camera

La Lega ha depositato alla Camera una mozione, a prima firma del capogruppo Riccardo Molinari, per sostenere la candidatura di Donald J. Trump al Nobel per la Pace 2026.

Il documento sottolinea il ruolo di mediazione svolto dal presidente statunitense nel promuovere il piano di pace per Gaza, considerato la proposta più concreta di cessate il fuoco e stabilizzazione dell’area.

La mozione cita inoltre precedenti storici in cui il premio è stato conferito anche in chiave prospettica, come nel caso di Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Anwar al-Sadat, Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat e Barack Obama.

Il piano di pace per Gaza di Donald Trump

Secondo la mozione, il piano promosso dall’amministrazione Trump rappresenta un evento di portata storica: prevede la smilitarizzazione della Striscia, la ricostruzione civile e il riconoscimento reciproco delle parti.

La Lega sottolinea come il piano sia stato accettato anche da Hamas e come la mediazione statunitense abbia coinvolto attivamente Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Turchia.

Per il Carroccio, si tratta di un processo multilaterale senza precedenti recenti nella regione, che merita di essere incoraggiato attraverso un riconoscimento simbolico e internazionale come il Nobel.

Il Nobel per la Pace del 2026

La Lega sostiene che l’attribuzione del Nobel a Trump potrebbe rafforzare il mantenimento di un cessate il fuoco duraturo, incentivando tutti gli attori coinvolti, comprese le società civili israeliana e palestinese, a promuovere una cultura della pace.

La mozione definisce il Nobel per la Pace non solo un premio celebrativo, ma uno strumento “propulsivo e simbolico” capace di consolidare processi diplomatici già avviati e incoraggiare nuovi percorsi di pacificazione in aree di crisi. La mozione è stata depositata alla Camera e verrà discussa nelle prossime settimane.