Un arresto durante la partita Nocerina-Monastir allo Stadio San Francesco. Un giovane, appartenente a un gruppo di tifosi organizzati, è stato identificato e fermato dopo aver acceso e lanciato un ordigno pirotecnico verso il campo da gioco, mettendo in pericolo spettatori e personale.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato domenica 14 dicembre durante l’incontro calcistico tra Nocerina e Monastir presso lo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Nel corso della partita, un giovane tifoso della squadra di casa ha acceso e lanciato un petardo dalla Curva Sud in direzione del rettangolo di gioco. Il gesto ha generato una situazione di pericolo sia per il pubblico presente sugli spalti sia per il personale di servizio impegnato nell’evento sportivo.

L’arresto “in differita” e l’identificazione

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto secondo la procedura prevista dalla normativa sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive. L’arresto è stato eseguito “in differita”, ovvero dopo l’analisi delle immagini registrate durante la partita. Gli agenti del Commissariato P.S. di Nocera Inferiore hanno visionato i filmati e sono riusciti a identificare il responsabile, che risulta essere un membro di un gruppo di tifosi organizzati della Nocerina.

Le conseguenze giudiziarie

Nel pomeriggio del 17 dicembre si è svolta l’udienza per direttissima presso il tribunale competente. Il giudice ha convalidato l’arresto del giovane autore del reato e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Nocera Inferiore, in attesa delle successive fasi del procedimento giudiziario.

