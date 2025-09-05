Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e sanzionati tre soggetti per attività illecita di parcheggiatore abusivo nella zona della stazione ferroviaria: è questo il risultato dei controlli intensificati dalla Polizia di Stato a Nocera Inferiore per contrastare i fenomeni di illegalità segnalati dai cittadini. I provvedimenti sono stati adottati nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno identificato e allontanato i responsabili, ai quali è stato successivamente notificato il divieto di accesso alle aree urbane interessate.

Controlli rafforzati nelle aree sensibili della città

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti sono state intensificate in particolare nella zona di Piazza Trieste e Trento e nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Nocera Inferiore. Queste aree, spesso teatro di episodi di illegalità legati alla presenza di parcheggiatori abusivi, sono state oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno richiesto un intervento deciso delle forze dell’ordine per ripristinare la sicurezza e la legalità.

Identificati e sanzionati tre parcheggiatori abusivi

Nel corso dei servizi quotidiani disposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, gli agenti delle Volanti hanno individuato tre soggetti intenti a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore. Si tratta di B.S., classe 1975, F.S., classe 1980, e S.G., classe 1986, tutti originari di Nocera Inferiore. I tre uomini sono stati immediatamente fermati, identificati e contravvenzionati ai sensi del Codice della Strada. Oltre alla sanzione amministrativa, è stato disposto il loro allontanamento dall’area, come previsto dalla normativa vigente.

Emesso il D.AC.UR.: divieto di accesso alle aree urbane

Nonostante il provvedimento di allontanamento, i tre soggetti non hanno rispettato le disposizioni impartite dagli agenti. Per questo motivo, su proposta del Commissariato, il Questore della Provincia di Salerno ha emesso nei loro confronti il D.AC.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), una misura di prevenzione prevista dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, vieta ai tre uomini di frequentare le aree comprese tra Piazza Trieste e Trento, Piazzale XVIII Maggio e l’intera zona della Stazione ferroviaria di Nocera Inferiore.

