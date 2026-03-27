Noelia Castillo Ramos morta dopo eutanasia a 25 anni, era rimasta paraplegica tentando il suicidio dopo stupro

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Voglio morire bella, indosserò il mio vestito preferito e mi truccherò”, è stata una delle ultime volontà di Noelia Castillo Ramos, morta a 25 anni dopo aver scelto di ricorrere all’eutanasia per chiudere i conti con le sue sofferenze. La ragazza era rimasta paraplegica dopo aver tentato il suicidio a seguito di uno stupro. La giovane è spirata in una residenza per anziani di Sant Pere de Ribes (Barcellona), la Sant Camil, dopo aver ricevuto un’iniezione letale.

La scelta di Noelia Castillo Ramos

Giovedì 26 marzo Noelia Castillo Ramos ha posto fine alla sua battaglia, un travaglio di 601 giorni, e ha ottenuto l’iniezione letale che aveva richiesto appellandosi alla Legge Organica di Regolazione dell’Eutanasia (LORE) prevista in Spagna. La 25enne è morta all’interno dell’ospedale Sant Camil di una residenza per anziani di Sant Pere de Ribes, nel territorio di Barcellona.

La ragazza era paraplegica dal 2022, ovvero da quando il 4 ottobre si era gettata dal quinto piano nel tentativo di togliersi la vita. Noelia era sopravvissuta, ma la sua salute fisica era stata gravemente compromessa da una irreversibile lesione al midollo spinale che portò alla perdita totale dell’uso delle gambe e a un insopportabile dolore neuropatico. Lo riporta Adnkronos.

Noelia aveva tentato il suicidio dopo essere rimasta vittima di uno stupro da parte di un gruppo di ragazzi in discoteca, ma non era l’unico episodio. La ragazza aveva subito violenze anche in occasioni precedenti. In un’intervista rilasciata per il format Y ahora Sonsoles di Antena 3 aveva riferito, inoltre, di soffrire di disturbo borderline e di disturbo ossessivo-compulsivo.

Mentre Noelia riceveva l’iniezione letale, all’esterno della struttura si è radunata una delegazione dell’associazione Abogados Cristianos, di orientamento conservatore e pro-vita, per sostenere la battaglia del padre che dal 2024 aveva tentato di opporsi con tutte le vie istituzionali alla decisione della figlia. Il gruppo ha tentato di impedire l’evento, inutilmente.

Una vita travagliata, dalla separazione dei genitori allo stupro

Nell’intervista rilasciata per l’emittente Antena 3 Noelia aveva raccontato di essere in cura psichiatrica dall’età di 13 anni, un percorso nato dalla separazione dei genitori e dal suo trasferimento in una casa famiglia. Burrascosi, nella sua vita, sono stati i rapporti con il padre e la nonna paterna.

Poi lo stupro di gruppo subito da tre ragazzi in una discoteca e la decisione di porre fine alle sue sofferenze: il 4 ottobre 2022, come già riportato, all’età di 21 anni Noelia ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal quinto piano di un edificio, con le conseguenze che l’hanno costretta, fino alla fine dei suoi giorni, a una condizione di paraplegia che era diventata insopportabile. Quindi la decisione di ricorrere alla Legge Organica di Regolazione dell’Eutanasia (LORE). Inizialmente la data era stata fissata per il 2 agosto 2024, ma il padre aveva impugnato la sentenza e aveva tentato tramite tutti i canali istituzionali, assistito dallo studio legale Christian Lawyers, di invertire la rotta.

Inutilmente. Ogni sua istanza era stata respinta, e il niet era arrivato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU): per la Corte la figlia Noelia era pienamente nel diritto e nelle facoltà di scegliere per l’eutanasia. Ma la battaglia legale del padre aveva rallentato i tempi, quindi l’evento era stato fissato al 26 marzo 2026. E così è stato. 601 giorni dopo.

Le polemiche di Simone Pillon e Mario Adinolfi

Appresa la notizia della morte per eutanasia di Noelia Castillo Ramos, non sono mancate le polemiche. Simone Pillon, ad esempio, dal suo account X tuona contro la scelta della famiglia di mettere la ragazza “in una casa famiglia piena di stranieri dai quali ha subito ripetuta violenza” e punta il dito contro la “Spagna di Sanchez” che descrive come “l’orrore del mondo nuovo”.

Non mancano le repliche colorite: “Bugiardo”, gli scrivono, precisando che Noelia “non è stata stuprata all’interno della casa famiglia e non sono stati dei migranti”, aggiungendo che “la ragazza ha subito violenza, sì, ma dal proprio ex e, successivamente, da due ragazzi in una discoteca”. Tuona anche Mario Adinolfi, che dal suo profilo Facebook scrive che la 25enne è stata “soppressa dallo Stato spagnolo governato dal socialista Sanchez”, una notizia che rappresenta “una vittoria della sinistra” tirando in ballo anche “la destra di Zaia” e di “Marina Berlusconi” che considerano l’eutanasia “un diritto civile”.

Ancora, Adinolfi sostiene che “l’uccisione sistematica” delle persone con disabilità sarebbe “un modo per risparmiare i miliardi che servirebbero per curarli e assisterli”. Anche in questo caso non mancano le risposte piccate, con utenti che chiedono “rispetto per le scelte altrui” e di non “parlare con il cu*o degli altri”.