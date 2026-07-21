Noemi a Tim Summer Hits perché la puntata del 21 luglio è stata registrata prima dell'incidente, la scaletta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Noemi nella scaletta del Tim Summer Hits dopo la caduta dal palco, per la sorpresa dei fan. In tanti si sono chiesti cosa ci faccia la cantante romana tra gli artisti della seconda puntata dello show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, dopo il grave infortunio accaduto durante al concerto di San Salvo Marina che la costringerà a letto per un mese. Ma la risposta è semplice: lo spettacolo musicale è registrato.

La caduta di Noemi dal palco

La cantante romana si è procurata ferite da politrauma durante un’esibizione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti: mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, si è avvicinata al bordo perdendo l’equilibrio ed è caduta dal palco davanti agli occhi degli spettatori, che hanno fatto girare rapidamente la scena sui social.

Il concerto è stato sospeso e l’artista è finita in ospedale con un “trauma cranico, al bacino e al polso destro” e “microfratture composte all’anca e al polso”, come spiegato da Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Le ferite da politrauma e il tour sospeso

La cantante romana è riapparsa con un post sui social dal letto di ospedale per rassicurare i fan: “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore” ha scritto, annunciando anche di dovere sospendere il tour per quattro settimane e di dover saltare 8 date.

Per il dottor Di Prinzio, l’artista “è stata molto fortunata”: “Con una caduta da quell’altezza e di peso, poteva andare molto, molto peggio”, ha spiegato il medico che ha curato Noemi.

La presenza al Tim Summer Hits

Nonostante il periodo forzato di convalescenza, Noemi sarà comunque tra i cantanti che si esibiranno nella secondo show stagionale di Tim Summer Hits, in onda nella serata di martedì 21 luglio su Rai 1.

Questo perché le puntate dello spettacolo dal vivo in Piazza del Popolo a Roma sono state registrate, dal 21 al 24 giugno.