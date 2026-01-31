Noemi Brando nella serie di Rai 1 ‘L’invisibile’: “Fragile e testarda, è così che mi racconto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte, per conoscere davvero qualcuno, basta ascoltarlo mentre parla di ciò che ama e di ciò che teme. Noemi Brando, su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie in due puntate diretta da Michele Soavi e scritta da Pietro Valsecchi, non indossa maschere, non ha risposte preconfezionate, non cerca di piacere a tutti i costi. Parla con cautela e insieme con urgenza, come se le parole servissero più a capire che a spiegare. Ha 25 anni, ma ne porta dentro almeno il doppio. Non per precocità, ma per sensibilità. Per come osserva il mondo e se stessa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Noemi Brando parla del suo personaggio ma anche del mare, della sua Vespa, dei barchini a Venezia, della voglia di fuggire e del bisogno di restare. Racconta di libertà e di disciplina, di set in cui ha imparato a contenersi e di personaggi che l’hanno aiutata a espandersi. Ma Noemi Brando ci confida anche della scrittura come rifugio e della recitazione come possibilità di vivere altre vite. Il suo è un femminile fuori dagli schemi, mai compiaciuto, fatto di forza e fragilità che si tengono insieme, senza annullarsi. Il confronto con Noemi Brando diventa così uno spazio sincero, quasi terapeutico. E mentre si racconta, Noemi restituisce una verità non solo su di sé, ma su un’intera generazione che non si riconosce nelle etichette, che si muove per tentativi, che non cerca risposte definitive ma connessioni vere. Non dice di essere serena. Non pretende di esserlo. Dice di essere in cammino, e questo, forse, è già una forma di pace.

Chi è nella miniserie di Rai 1 L’invisibile?

“Sono felice di far parte di questo progetto. È una bella storia, ben costruita, e sono molto curiosa di vedere il risultato finale e la reazione del pubblico. Nel racconto, interpreto Nikita. Già dal nome e dai suoi richiami cinematografici si intuisce che è una figura forte, di rilievo. Quando mi hanno chiamata per il provino, non sapevo ancora di cosa trattasse. Avevo letto soltanto il nome del personaggio e ho pensato subito: ‘Devo interpretarla io’. È stato un istinto, quasi una chiamata. Solo dopo ho scoperto la trama, e lì ho capito quanto fosse una grande responsabilità. La serie si concentra sugli ultimi mesi prima della cattura di Messina Denaro, ma non è solo un racconto di fatti: mostra anche l’impegno, i sacrifici e il tempo che i carabinieri del ROS hanno dedicato a quell’indagine. È una narrazione che dà spazio alla fatica reale, a ciò che queste persone hanno vissuto. Nella squadra siamo in cinque, tutti carabinieri, e poi c’è Lino Guanciale nel ruolo del colonnello. È un lavoro corale, ma riesce comunque a far emergere anche il lato umano dietro la divisa”.

Nikita è ispirata a una persona reale?

“Sì, anche se non so se sia il caso di dire apertamente a chi, ma sì: è una figura esistita realmente. Anche per questo ho sentito una forte responsabilità. Credo sia fondamentale, soprattutto in storie vere, restituire dignità e rispetto ai personaggi e alle vicende che si portano in scena. E lo è ancora di più quando si parla di una donna che lavora in un contesto tipicamente maschile, come quello dei ROS. Quando sono arrivata sul set, la prima cosa che ho notato è stata proprio la prevalenza maschile. Ho pensato: ‘Accidenti, che ansia…’. Provenendo poi dal Nord, di fronte a gran parte del cast romano o siciliano, inizialmente mi sentivo anche un po’ fuori luogo. Però Michele Soavi, il regista, è stato molto bravo nel dare al mio personaggio la giusta centralità e sensibilità, anche in un contesto così dominato dalla presenza maschile. Mi sono sentita ascoltata, valorizzata, e questo è stato molto importante”.

Spesso, interpretando un ruolo, ci si porta dentro qualcosa anche dopo la fine delle riprese. Che cosa le ha lasciato Nikita?

“Nikita è davvero un personaggio forte, lo si dice spesso ma in questo caso è vero. Fin da subito mi ci sono riconosciuta: è determinata, solida, e lotta per ciò in cui crede. Questo aspetto mi rispecchia molto e mi ha aiutato a entrare subito in sintonia con lei. Un aspetto che amo nell’interpretare personaggi è la possibilità di mostrarne sia la forza sia la fragilità. In questa miniserie si parte da una figura decisa, ma con il tempo emergono anche le sue crepe, le sue ferite. Ed è proprio questo, per me, che rende un personaggio autentico. Guardando ai ruoli che ho interpretato finora, mi accorgo che mi attrae molto rappresentare un femminile complesso: donne forti, certo, ma non invulnerabili. Fragilità che non le rendono deboli, ma semplicemente più umane”.

In questo equilibrio tra forza e fragilità, dove si colloca lei?

“Ho realizzato che mi attraggono i personaggi con delle crepe perché, in un certo senso, parlano anche di me. Interpretandoli, riesco a metterci dentro qualcosa di personale, e allo stesso tempo provo a ricucire delle parti. È come fare un puzzle: pezzo dopo pezzo, per capire e, forse, guarire. Mi interessa molto anche ribaltare lo stereotipo della donna fragile. È un’immagine che ancora oggi piace, ma cerco sempre di andare oltre, di mostrare che anche la fragilità può essere una forma di forza. Una fragilità che resiste, che sente, che reagisce”.

Se dovesse pensare alla sua vita come a un puzzle, qual è stato il pezzo più difficile da rimettere a posto?

“Sicuramente l’allontanamento dalla mia famiglia. Avevo solo 16 anni quando ho lasciato casa a Venezia, e a 17 ero già a Roma, da sola. Era tutto nuovo, immenso. Non è stato semplice, ma credo sia stato un atto di coraggio. E lo dico senza presunzione. Ho visto tante ragazze partire con entusiasmo e poi fermarsi appena si sono scontrate con la difficoltà di cambiare vita. Io, invece, ho resistito. Credo di amare le persone coraggiose. Non perfette ma coraggiose, un po’ storte, che si incasinano ma vanno avanti. Le persone dritte, sempre a posto, non mi convincono. Quelle un po’ sbilenche, invece, mi sembrano più autentiche”.

Quando ha lasciato casa per trasferirsi a Roma, che cosa la spaventava di più?

“La solitudine. La mia paura più grande, da sempre, è essere abbandonata dalle persone che amo. E in quel caso, ero io ad andarmene. È stato difficile da accettare. Convivo con una contraddizione interiore: cerco la solitudine, ma poi ne ho paura. Appena mi ritrovo sola, mi spavento. Questa tendenza a ‘fuggire’ è qualcosa che mi porto ancora dietro. Dico sempre che la mia forma di disobbedienza è proprio l’andarmene. Essere presente, ma anche no. Nelle relazioni, infatti, sono un disastro. È come se non volessi appartenere a nessuno. Né a una casa, né a una città, né a una persona”.

Parla di disobbedienza. Come se ci fossero regole da seguire, modelli da rispettare. Sente questa pressione?

“No, non l’ho mai sentita. Mi piacciono le persone disobbedienti, quelle che non seguono le regole alla lettera. Le regole, nel nostro lavoro, esistono e vanno considerate, ma io faccio fatica a starci dentro. So che è un mio lato su cui forse dovrei lavorare. In teoria, un’attrice dovrebbe essere uno strumento per raccontare la visione dell’altro. Ma io ci metto sempre troppo di me: il mio volto, il mio corpo, la mia storia. E tutto questo continuo a portarmelo dietro anche dopo. Non riesco a separarmi completamente dal personaggio una volta finito il lavoro”.

Non è rischioso, sul piano emotivo?

“Sì, lo è. È un mestiere in cui bisogna essere molto centrati, molto solidi. Con il tempo sto imparando a riconoscere ciò che mi fa bene e ciò che mi fa male. Ma spesso continuo a scegliere ruoli che vanno a toccare proprio quei punti fragili. Forse perché ho bisogno di capirli davvero”.

E con Nikita, che cosa l’ha ferita?

“C’è un momento, nella storia, in cui Nikita scopre di avere un tumore. Tutta la seconda parte del suo percorso è legata alla malattia. Tornavo a casa e stavo male anche fisicamente. Sentivo quel dolore, realmente. Come se il corpo avesse assorbito tutto: succede quando ci si immerge completamente nella storia che si sta raccontando”.

Ma non è solo immersione. C’è anche una sensibilità molto viva. L’impressione che ho sempre avuto di lei è questa: all’esterno sembra una corazza, ma dentro è morbida. Come quei dolci con la frolla croccante e il cuore che si scioglie.

(ride, ndr) “La corazza è sempre stata un modo per proteggermi, per difendermi, anche per non farmi conoscere troppo dagli altri. Ma col tempo, e vivendo a Roma, ho capito che quella corazza è anche una gabbia. Finisci per mostrare qualcosa che non sei davvero, per tenere lontane le persone invece che avvicinarle. Ora sto imparando a metterla da parte. O almeno a capire quando non serve. E lo noto anche nei personaggi che scelgo: sempre più fragili, più imperfetti, più umani. Credo che questo dica molto anche di come sto cambiando io”.

Ricordava prima la paura di lasciare le persone che ama. Però, a un certo punto, è partita. Si è trasferita a Roma. Quando si è sentita, se è successo, accolta dalla città?

“Sì, è successo. Ma ci è voluto del tempo. All’inizio vivevo in centro, e in quel contesto urbano mi sentivo sempre un’estranea. Uscivo di casa e sembrava di essere in vacanza: turisti, bandierine, guide… era come seguire un percorso che non mi apparteneva. Poi mi sono trasferita a Piazza Vittorio, e lì è cambiato tutto. È una zona che ha il sapore del quartiere, della quotidianità. Ha volti familiari, abitudini, ritmi veri. Questo mi ha fatto sentire parte di qualcosa. Ora sto bene. E col mio cane, ancora di più”.

Anche il lavoro ha preso una bella direzione. Ha conquistato la sua identità di attrice?

“Forse no. O forse non del tutto. Non so nemmeno cosa significhi esattamente ‘identità di attrice’. Credo che, in fondo, raccontiamo sempre qualcosa di noi attraverso altri. È questo l’aspetto che più mi affascina: crescere insieme ai personaggi, scoprire parti di me che ancora non conosco. Espandermi, in un certo senso. Ad esempio, ho detto a Michele Soavi, che è un maestro del thriller e dell’horror: ‘Fammi fare un horror, ti prego!’. Mi incuriosisce. Sangue, tensione, tutto ciò che è viscerale mi attrae. Però no, non voglio darmi un’etichetta. Non mi interessa costruire un’identità fissa. Vorrei interpretare ruoli molto diversi tra loro. Una suora, magari. Una santa (ride, ndr)”.

Santa Noemi?

“Sì, perché no? Anche se so bene che sarebbe un bel contrasto con il mio aspetto. Ma mi piacerebbe proprio giocare con questa distanza tra l’immagine e il ruolo”.

A proposito di immagine, è riuscita a fare pace con la sua fisicità, o è ancora qualcosa che le fanno pesare?

“Ultimamente l’ho gestita meglio. Al provino per L’invisibile mi sono presentata in versione ‘maschiaccio’: stivali, felpa larga, cappellino. Ho messo da parte tutta la parte più femminile, perché sapevo che poteva creare confusione. Ho stretto la mano con decisione, ho dato un’immagine più spigolosa, più dura. E ha funzionato. Ma ora spero di potermi permettere anche ruoli in cui quella femminilità non vada nascosta. Perché reprimerla, alla lunga, stanca. E comunque fa parte di me”.

Quando ha lasciato il Veneto non è stato semplice far capire alla sua famiglia quali fossero le sue vere aspirazioni. Oggi è più facile? Sua madre ha accettato il percorso che ha scelto?

“Sto cercando di portarla su quella strada. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci stiamo avvicinando. Con mia madre il dialogo è sempre stato faticoso. Da bambina guardavo cartoni animati e mi identificavo con i personaggi maschili: guerrieri, combattenti, figure forti. Lei cambiava canale, mi metteva davanti principesse, bambole. Era una continua lotta. Giocavo a calcio, anche piuttosto bene, e lei mi ha iscritta a tennis. Forse ero ribelle già allora, e lei non lo ha mai davvero accettato. Però adesso… sì, qualcosa sta cambiando”.

Non è mai facile per i genitori accettare che un figlio voglia seguire una strada diversa da quella che avevano immaginato. Quanto l’ha condizionata questo scontro?

“I miei sono molto concreti. Hanno bisogno di vedere risultati tangibili. Quando dicevo ‘Sto studiando, dammi tempo’, mia madre rispondeva: ‘Sì, ma in concreto cosa stai facendo?’. Non capiva. Era come se dovessi continuamente dimostrare qualcosa, darle una prova concreta. Questo mi metteva molta ansia. Ora credo di non dover più dimostrare nulla, almeno a loro. Poi, certo, in questo mestiere si vive sempre con l’idea di dover dimostrare qualcosa”.

A chi sente di dover dimostrare?

“A tutto l’ambiente, probabilmente. In questo mondo ci si aspetta sempre qualcosa. I social peggiorano la situazione: c’è una richiesta continua di visibilità, di approvazione. Ma oggi, che mi sento più serena, quell’ansia si è affievolita. Ho capito che, quando si cerca di dimostrare troppo, si finisce per fare le scelte sbagliate”.

Ha mai sentito la pressione di dover dimostrare qualcosa a se stessa?

“Molte volte. Soprattutto adesso. Mi capita spesso di chiedermi: ‘Ce la faccio a fare questa cosa? È troppo lontana da me?’. Sono molto esigente, molto dura con me stessa. Sono del Toro: sono tosta, severa”.

E sul piano professionale, qual è l’atto di gentilezza più grande che si è concessa?

“Essere determinata. Lo so, non sembra una forma di gentilezza, ma per me lo è. Vedere che la determinazione, pian piano, dà frutti… è un modo per prendermi cura di me. Anche quando tutto costa fatica”.

Ma lei perché era così determinata a recitare? Era una questione di ambizione, di passione, o di vocazione?

“Una grande passione, senza dubbio. Da piccola passavo le giornate a guardare film, uno dopo l’altro. Ma la vera scintilla è arrivata quando ho capito che recitare significava cambiare vita, anche solo per qualche ora. Potevo essere qualcun altro. Mi dava adrenalina, un’energia diversa. Tornavo a casa e mi sentivo trasformata. Forse ero annoiata dalla realtà, e la recitazione mi dava un senso. Un impulso, un respiro nuovo”.

Chi è stata la prima persona a cui ha detto che voleva farlo?

“Una regista, Levi Riso. In un primo momento, eravamo semplicemente amiche. Lei veniva spesso a Venezia e un giorno l’ho accompagnata in giro per la città. A un certo punto mi ha detto: ‘Hai un viso interessante, perché non vieni a Roma?’. Le ho risposto che ci avevo già pensato. E lei: ‘Allora proviamoci’. È iniziato tutto così, quasi per caso”.

La stessa con cui ha girato il suo prossimo film, Audrey la mer?

“Esatto. È lei la regista del mio prossimo film. È curioso, perché ci dicono spesso che sembriamo sorelle. È successo più di una volta, anche sul set. E in effetti ci somigliamo parecchio”.

Venezia, la sua città, è anche una delle capitali del cinema: non l’ha mai attratta quel mondo fin da piccola?

“Sì, il cinema mi affascinava molto. Ma non tutto quello che c’era intorno. Da bambina ero molto wild, come dire… selvaggia. Amavo il cinema, ma non il mondo dello spettacolo, le luci, il rumore. Ero uno spirito libero. Andavo in giro in barca per Venezia, vestita da maschiaccio. Un po’ come il mio personaggio in Sei nell’anima o anche come Nikita”.

Come convive oggi quel lato selvaggio con la disciplina che richiede questo lavoro?

“L’invisibile è stato il mio primo lavoro lungo: due mesi pieni, uno a Roma e uno in Sicilia. Lì ho capito quanto questo mestiere richieda disciplina. Sveglie all’alba, orari precisi, grande concentrazione. Pensavo che la mia ribellione avrebbe avuto la meglio, invece no. Sul set quel lato si mette da parte. Riesco ad adattarmi, a rispettare le regole”.

Che cosa l’ha sorpresa di più sul set della serie?

“Ciò che le dicevo in apertura: l’ambiente quasi tutto maschile. All’inizio mi metteva a disagio: io del Nord, loro quasi tutti romani o siciliani… mi sembrava tutto molto distante. C’era solo un’altra donna nei ruoli principali, Levante, ma ci siamo incrociate una sola volta. Poi però è stato bello. Ho legato molto con Lino Guanciale. Ha un modo di ascoltare profondo, autentico. Con lui non sembrava nemmeno di essere su un set”.

Eppure, il set è un ambiente collettivo. Non è facile per chi è abituato alla solitudine.

“Esatto. Io, nonostante l’apparenza, sono molto solitaria. Non amo i gruppi. E sul set devi per forza entrarci. Però questa volta ho scoperto che posso farcela. Stare in gruppo non è così spaventoso come pensavo. A volte è anche bello”.

E allora forse è più spaventoso stare da soli, no?

“Forse sì. Da adolescente sono stata molto sola. E penso di essermi persa una fase della vita in cui avrei potuto essere più curiosa, sperimentare di più, anche sbagliare. Ma ho solo 25 anni, in fondo. Non ho responsabilità, a parte il mio cane Evita: c’è ancora tempo”.

Le è mancata un po’ di leggerezza?

“Sì, un po’. È come se avessi voluto fare tutto subito. Ma così i tempi si comprimono, e non riesci a goderteli davvero. Mi dispiace”.

Due anni fa, quando ci siamo conosciuti, mi disse che era più interessata agli altri che a se stessa. Voleva anche partire per aiutare gli altri in giro per il mondo. Ha guadagnato un po’ di sano egoismo?

“Sì, il giusto. E non è un male. Anzi, mi ha fatto bene. Ho iniziato un percorso con una psicologa, e anche lei mi ha detto: ‘Devi pensare a te stessa’. Sembra brutto da dire, ma è vero. Da lì ho imparato a capire meglio chi sono, a chi dare attenzione. Perché se ascolti tutti, poi ti perdi”.

E oggi riesce ad ascoltarsi?

“Sì, credo di sì. Prima andavo avanti per automatismi. Darmi agli altri mi veniva naturale, ma non mi chiedevo se andasse bene per me. Ora sto imparando a proteggermi, ma anche a darmi di più. È difficile da spiegare, ma è una sensazione reale”.

Alla fine di quell’incontro le dissi che mi sembrava una persona inquieta. E aggiunsi: ‘Quando trovi stabilità, mandami un messaggio’. Quel messaggio non è mai arrivato… Quindi, quello della stabilità è ancora un percorso in divenire?

“Sì, è ancora in corso. Però devo dire che nell’ultimo anno ho fatto passi avanti. Non direi però che sono serena. A volte mi dimentico la mia giovane età e mi sento come sedi anni ne avessi 85. Quindi, forse è giusto così: a 25 anni non si deve essere per forza sereni. È il momento della scoperta, della curiosità. Se fossi già serena ora, mi mancherebbe qualcosa”.

Qual è il complimento più bello che si è fatta come professionista e come persona?

“Come professionista, direi che sono determinata. Cerco sempre di essere precisa, puntuale, di arrivare in orario. Può sembrare una cosa banale, ma non lo è affatto. Come persona… credo di essere estremamente generosa. Ma quello spesso viene visto come un difetto… Le mie amiche mi chiamano ‘mani bucate’. Non ho proprio la percezione del denaro. Se siamo in tanti, offro io. Fa sorridere, ma è anche vero”.

Citando qualcuno, sta viaggiando in direzione ostinata e contraria? Che tipo di viaggio è il suo?

“Non saprei… ci devo pensare. Ma sono sicura che sia un viaggio di scoperta. So che voglio fare questo lavoro, che mi piace e mi fa crescere. Ma sento che c’è ancora tanto da definire. Per esempio, sto scoprendo che amo scrivere. Mi dà pace, mi concentra, mi fa stare bene. Magari potrebbe diventare una strada parallela da percorrere”.

Scrive per raccontare o per curarsi?

“Per raccontare. Ho scritto un soggetto, anche un cortometraggio. Mi piacerebbe scrivere per il cinema. Vediamo se avrò il coraggio di portarlo avanti. Ma credo che una cosa non escluda l’altra. Si può fare. Anche perché questa passione per la scrittura si collega a un desiderio che ho da tempo: tornare a studiare. Mi sarebbe piaciuto iscrivermi a Lettere moderne. Ora leggo tantissimo, abitudine che da ragazzina non avevo perché ero una sportiva e non riuscivo a stare ferma. Adesso, invece, ho trovato pace nella lettura e nella scrittura”.

Che tipo di storie scrive?

“Sono storie complesse. Non ‘tranquille’. Mi piace raccontare la forza, ma senza banalizzarla. Mi interessa un femminile sfaccettato, pieno di contrasti. Scrivere così mi fa sentire bene”.

In un mondo che spesso premia la superficialità, che cosa significa per lei “complesso”?

“Complesso è non stare fermi. È accettare di essere storti, fuori asse. Nei miei personaggi, e anche nelle storie che scrivo, cerco una forza che non sia lineare, né facile da definire. Mi interessa raccontare una forza che possa convivere con le fragilità”.

Che cosa sogna oggi Noemi?

“In questo momento sogno una piccola casa davanti al mare, magari piena di animali, dove poter scrivere. Durante le riprese in Sicilia, a Monte Cofano, ho visto una casa in vendita e ho pensato: ‘Vivere qui sarebbe bellissimo’. Abbiamo avuto tre giorni liberi e ci ho dormito dentro. È stato incredibile: pace, natura, silenzio. Il mare lì… è una meraviglia”.

Il mare, per chi è nato in una città d’acqua, è un richiamo profondo. Che cosa rappresenta per lei?

“Vorrei davvero vivere vicino al mare. O comunque vicino all’acqua. Venezia mi manca moltissimo. Credo che l’acqua sia il mio elemento naturale”.

L’acqua è vita. Ma sa cosa mi colpisce? Quando parla di lavoro è sicura, determinata. Ma quando parla di sé, sembra timida.

“Me lo dicono in tanti: ‘Tu, timida? Non si direbbe’. E invece lo sono molto, soprattutto quando si parla di me, di quello che provo”.

Però, se qualcuno la fa arrabbiare mentre è in moto, immagino che non si faccia troppi problemi a reagire.

“Sì, mi è successo un paio di volte (ride, ndr)! Soprattutto in moto o in macchina. Quando mi parte la vena, non ci penso troppo”.

Cosa rappresenta per lei andare in moto?

“Sono legatissima alla mia Vespa. È la stessa da quando avevo 14 anni. All’inizio era rosa, poi è diventata bianca, ora è blu. È l’unico oggetto materiale a cui sono davvero affezionata. Mi dà un senso di libertà incredibile. Salgo, parto, ascolto musica (anche se non si dovrebbe) e mi sento leggera. È la mia bolla”.

E spiritualmente qual è il ricordo più caro che si porta dietro della sua adolescenza?

“Il senso di libertà. Da bambina avevo un barchino a Venezia e andavo in giro da sola, sull’acqua. Quella sensazione mi manca. A Roma, ovviamente, non posso arrampicarmi sugli alberi… (ride, ndr) ma lo farei, se potessi”.