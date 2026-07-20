Noemi caduta dal palco a San Salvo Marina, cantante in ospedale e concerto sospeso: il Comune evita i fuochi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Attimi di apprensione per Noemi dopo la caduta dal palco durante un concerto. La cantante romana è ricoverata in ospedale dopo un infortunio avvenuto nel mezzo di un’esibizione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, l’artista si è avvicinata al bordo perdendo l’equilibrio e finendo per terra.

Il video della caduta dal palco

L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio. Come riportato dalla stampa locale, Noemi è stata subito soccorsa sul posto dal personale del 118, che l’ha poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata medicata e sottoposta a controlli.

Il video è diventato immediatamente virale:

La nota del Comune di San Salvo Marina

L’esibizione è stata dunque sospesa, intorno alle 22.30.

Lo ha comunicato sui social dallo stesso Comune di San Salvo Marina."Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione".

E ancora: "Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto, l’Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera" è l’avviso sulla pagina Facebook della città.

Il ricovero in ospedale

Alcuni video del concerto circolati sui social mostrano la cantante avvicinarsi al bordo del palco per salutare i fan al termine della canzone Briciole, quando improvvisamente perde l’equilibrio e cade per terra sotto gli occhi del pubblico.

Non sono ancora chiare le condizioni di salute di Noemi, su cui non sono stati ancora diffusi bollettini ufficiali, ma secondo le prime informazioni l’artista avrebbe riportato nella caduta una ferita che ha reso necessari alcuni accertamenti.

Sospeso il concerto

Il concerto sospeso in provincia di Chieti era una delle date del tour estivo della cantante, che dal 30 maggio è in giro per l’Italia subito dopo il lancio del singolo Tu cosa fai questa sera, in cima alle classifiche, eseguito anche sul palco del Tim Summer Hits, lo show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Il programma dell’artista romana terminerà con due eventi speciali a dicembre, il 14 al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.